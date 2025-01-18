«Во втором сете перепала пара подарков. Спасибо!» Касаткина — о выходе в четвёртый круг АО

Дарья Касаткина одержала победу над Юлией Путинцевой со счётом 2:0 (7:5, 6:1) и впервые в своей карьере дошла до четвёртого круга Australian Open. На пресс-конференции россиянка порадовалась, что Путинцева сделала ей несколько подарков в виде невынужденных ошибок, что позволило не затянуть матч в марафон, поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Эммой Наварро, а также рассказала о сложностях работы над видеоблогом.

«Никто не хочет видеть имя Путинцевой в своей сетке. Рада, что матч не стал марафоном»

— Наверное, вы были не очень рады сыграть с Юлией, она непростой соперник. Что вам сегодня понравилось в вашей игре?

— Если честно, никто не хочет видеть её имя в своей сетке (улыбается). В первом сете было то, что я и ожидала – тяжёлое начало, борьба, плюс сегодня было жарко, тяжёлые условия, длинные розыгрыши. Очень довольна победой и тем, как я смогла перевернуть первый сет. Я уступала, но сделала камбэк. Рада, что матч не превратился в марафон и я смогла закрыть его в двух сетах.

— Что меняли, чтобы справиться с таким игроком, как Юлия?

— Условия сегодня отличались от моего предыдущего матча. Хотя я играла в такое же время, тогда было гораздо прохладнее, на девять градусов. Это сильно чувствуется на корте, мяч быстрее летит, всё ощущалось более неконтролируемо. Довольна тем, как я держалась ментально, поддерживала себя и продолжала биться. Это был тяжёлый момент, она хорошо играла, лучше меня. У меня не всё получалось, я нервничала. Но потом я начала прибавлять, чему очень рада.

Во втором сете мне, на удивление, перепала пара подарков. В нескольких геймах после счёта 3:0 она сделала пару невынужденных ошибок. Спасибо! Очень рада, что закрыла матч в двух сетах, потому что обычно с Юлей не так просто.

— Прошлый сезон сложился для вас великолепно. Какие ощущения в начале этого года?

— Ощущение, что перерыва и не было, он так быстро прошёл. Пару недель каникул, потом – предсезонка, которая пролетела очень быстро. И вот мы здесь, уже, считай, вторая неделя Australian Open. Всё пролетело так быстро, глазом моргнуть не успела! Да и в целом ощущение, что время бежит слишком быстро, у меня даже не было времени, чтобы проанализировать прошлый сезон, а уже середина третьего турнира, потом ещё скоро Абу-Даби, Доха, Дубай, а потом уже и Майами. Очень быстро, поэтому надо оставаться в моменте, который тоже очень быстро летит.

— Знаю, что все хотят отдыхать, но, может, есть и польза от того, что вы не ставите точку в прошлом сезоне, раз он для вас так здорово сложился?

— Да, времени совсем нет. В целом в теннисе у нас совсем нет возможности праздновать свои достижения. Если честно, это отстой. Выигрываешь турнир, это большое достижение, а на следующей неделе тебе всё равно надо ехать и играть (смеётся). Это тяжело. Мы сами оказываем на себя огромное давление, потому что побед никогда не бывает достаточно. Ты что-то выиграл, думаешь – это хороший результат. А потом через пару дней проигрываешь в первом круге, и снова всё плохо. Это тяжело, но это теннис.

— Видели анимацию, которую Australian Open делает с игроками? Как компьютерная игра.

— Видела! Интересно, как они это делают, это же в реальном времени. Сначала я не поняла, что это, с какого-то старого матча, а потом такая: да нет, это же только что розыгрыш был. Вот Даниил бьёт по сетке, вау! Это интересно. Некоторые из этих видео забавные. Это что-то новое, чем больше такого у нас, тем лучше, людям это интересно. Все разные, кому-то больше нравятся мультики, а не настоящий матч. Это весело.

«Соболенко — заслуженно лучший игрок мира. Её мячи — как ракеты!»

— Вы создаёте контент. Насколько вас заботят правила создания контента на YouTube, например, правило об определённом количестве минут на каждую рекламу? Это как-то влияет на ваши видео или вы делаете то, что хотите, не обращая внимания на алгоритмы YouTube?

— По контенту мы делаем всё, что хотим. Наташа делает видео так, как хочет, чтобы оно выглядело. Единственное, что раздражает, это копирайт. Скажем, мы снимаем, как уличные музыканты поют какую-то песню, но, если поставить это во влог, это может быть копирайт. Такие вещи всегда приходится держать в голове, иногда это слишком, если честно, потому что мы же никогда не пытаемся украсть чужую работу. Хочется просто добавить что-то милое или грустное, а нельзя, иначе видео заблокируют. Мы всегда боимся получить страйк. Это единственное, что раздражает. Мы уважаем правила и всё понимаем, но иногда правила могли бы быть гибче.

— Вы не можете использовать и видео ваших матчей.

— Да, я с этим не совсем согласна. Мы же не прямую трансляцию ведём, это было две недели назад, к тому же это же я играю матч! То есть я там потела, бегала, а теперь не могу использовать это видео с собой, чтобы показать, как всё было? Но некоторые турниры WTA разрешают использовать такие съёмки. А у некоторых, как у Уимблдона, с этим всё очень строго. На мой взгляд, чтобы сделать теннис более популярным, чтобы больше людей его смотрело, надо делиться такими вещами. Так будет интереснее, плюс мы же не стрим ведём. Матч-то уже закончился, все его посмотрели 20 раз. Какие тут могут быть вопросы?

— Может, вам тоже надо показывать игру в виде мультиков?

— Может, и это тоже нельзя использовать, не знаю. Надо проверить, сейчас надо всё проверять.

— Дальше у вас Эмма Наварро, что скажете о её игре?

— Скажу, что у нас есть некоторые схожести в игре, в стиле игры. Не знаю, чего ожидать, мы только один раз вместе тренировались, и один раз я снимала её для своего влога. Посмотрим, что будет. Эмма – приятная девчонка, я с удовольствием выйду с ней на корт в четвёртом круге АО. Это будет мой первый четвёртый круг здесь, я этому очень рада. Сейчас наслаждаюсь этим днём, завтра буду готовиться, и глазом моргнуть не успею, как буду уже играть матч.

— А с Ариной каково играть? Что это за вызов?

— Соболенко? А то есть же ещё Арина Родионова, не забывайте! Моя подруга (смеётся). Конечно, Арина – это большой вызов, у неё есть мощь, сейчас она двигается на корте гораздо лучше, чем пару лет назад. Сейчас она и в обороне здорово играет, у неё стало больше вариативности, а её подача летит 200 км/ч. Тяжело весь матч справляться с такой атакой, плюс ментально она стала очень сильной. Раньше у неё были перепады, сейчас она гораздо стабильнее. Ну и по результатам видно, она же сейчас первая ракетка, лучший игрок в мире. Это заслуженно.

— Её мячи иначе летят?

— Да это ракеты!