Мирра уже обыгрывала Соболенко на ТБШ. Теперь на кону — четвертьфинал AO

После жеребьёвки женской сетки Australian Open сразу подумалось, что в четвёртом круге намечается любопытное противостояние. 17-летняя Мирра Андреева попала в одну «восьмушку» к первой ракетке мира Арине Соболенко, и теннисисткам нужно было выиграть по три матча, чтобы выйти друг на друга в 1/8 финала. Так и вышло. Белоруска вообще не отдала соперницам ни партии, а россиянке дважды пришлось проводить трёхсетовые поединки, но Мирра тоже справилась. И очередная встреча Соболенко и Андреевой стала реальностью.

Впервые Арина и Мирра пересеклись на корте весной 2023 года, на «тысячнике» в Мадриде. Андреева, которой на момент начала соревнований не было и 16 лет, проводила свой второй турнир на уровне WTA — после Монастира-2022. Юной россиянке, блеснувшей на юниорском Australian Open — 2023, дали уайлд-кард в основную сетку Мадрида — на тот момент спортсменка располагалась в конце второй сотни мирового рейтинга.

Андреева смогла доказать, что организаторы не ошиблись с выбором. Она летела по сетке, не замечая соперниц. Но Соболенко в 1/8 финала всё же оказалась сильнее — 6:3, 6:1. После матча белоруска отдала должное россиянке: «Я действительно думаю, что она очень скоро станет топ-игроком». Как в воду глядела.

Мирра спустя месяц после первой встречи с Ариной признала на одной из пресс-конференций: «Если честно, она надрала мне задницу. Извините, но так и есть. Тогда у меня даже времени на раздумья не было ни во время розыгрышей, ни между ними, потому что она играла очень быстро.

Это был хороший матч, но, наверное, я могла бы больше менять ритм. Это был хороший опыт, пусть я и выиграла только четыре гейма. Наверное, это стало хорошим уроком. Может, если сыграю против неё, смогу взять реванш. Кто знает?»

Второй матч Андреевой и Соболенко состоялся через год, тоже в Мадриде, только на сей раз это был четвертьфинал, а не 1/8 финала. На тот момент россиянка была уже 43-й ракеткой мира. Однако белоруска вновь оказалась сильнее — 6:1, 6:4. Мечту о реванше пришлось отложить.

После встречи Мирра отметила давление, которое Арина оказывала на неё своей игрой. «По крайней мере, я выиграла на один гейм больше, чем в прошлом году на турнире. Может быть, это и хорошо, но я всё равно чувствовала, что это очень сложно. Арина оказывает большое давление с задней линии, и вначале было немного сложно найти ритм.

Я чувствовала, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться. Но этого всё равно было недостаточно. Если бы мы сыграли три сета, как в мужской сетке на турнире «Большого шлема», то, может быть, я и смогла бы победить. Но мы сыграли только два», — цитирует её Punto de Break.

Третьей встречи не пришлось долго ждать. Соперницы пересеклись уже на «Ролан Гаррос», то есть через месяц. И вот в том четвертьфинале Андреева впервые оказалась сильнее, одержав волевую победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. То была её первая и пока что единственная победа над представительницей топ-2 рейтинга WTA. «Перед матчем я очень нервничала. Моей целью было выиграть больше геймов, чем получилось в Мадриде. Когда отдала первый сет на тай-брейке, решила: ну теперь нужно взять хотя бы сет, перевести в третий.

Арина очень сильный соперник, у неё «Шлемы» выигранные есть, очень опытная. Я не была уверена, что у меня получится выиграть. Решила просто попробовать. В какой-то момент поняла: я уже близко, почему бы не попробовать ещё?» — говорила Мирра на послематчевой пресс-конференции.

Соболенко же рассказала, что не могла играть в полную силу из-за болезни. «Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно болела из-за желудочной инфекции, так что это было непросто. Да, это было несколько дней. Я делала всё возможное, чтобы справиться с этим», — говорила Арина после матча.

Ну а последняя на данный момент встреча россиянки и белоруски состоялась совсем недавно, на «пятисотнике» в Брисбене. В том полуфинале Соболенко снова оказалась сильнее — 6:3, 6:2. Проиграв, Мирра не сдержала слёз.

Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

После игры Арина вновь не поскупилась на комплименты в адрес соперницы. «Она потрясающая молодая теннисистка. Я почти уверена, что она скоро войдёт в десятку лучших и будет там долго. Я дам ей свой совет, когда завершу карьеру. Сейчас я просто позволю ей заниматься своим делом.

Она поступает правильно. Вокруг неё отличная команда, семья, замечательный тренер. Не могу порекомендовать ей никого лучше, чем Кончита Мартинес. Она на правильном пути, и за ней определённо будущее тенниса. Она будет там очень скоро», — говорила белоруска.

А в преддверии новой встречи, уже на Australian Open, Андреева то ли в шутку, то ли всерьёз заявила, что ей надоело играть с Соболенко. «Я смогла провести с ней время в Дубае несколько недель назад, и это было здорово. Я поняла, что она очень приятный человек. Но мне надоело играть с ней. Мы встречались уже четыре или пять раз.

Не знаю, надеюсь, это будет весёлый матч. Я приложу все усилия для победы. Я достигла точки, когда осознаю, насколько хорошо могу играть, но стараюсь не думать об этом и не слишком прислушиваться к тому, что люди ожидают от меня», — сказала россиянка на пресс-конференции.

Сейчас на кону стоит не только четвертьфинал Australian Open. Победа Андреевой будет означать, что россиянка сделала ещё один шаг в направлении топ-10. А если дальше пройдёт Соболенко, то приблизится к сохранению первой строчки по итогам AO — в лайв-рейтинге лидирует Ига Швёнтек. Сейчас белоруска, выигрывавшая турнир в 2023 и 2024 годах, пребывает на серии из 17 побед в Мельбурне. В последний раз нечто подобное в женской сетке AO было в 2012—2014 годах, когда 18 матчей подряд выиграла Виктория Азаренко, другая белоруска.

Мирре наверняка будет непросто в этом поединке, который состоится 19 января. Эксперты оценивают шансы участниц как 22 на 78 не в пользу россиянки. Но на прошлогоднем «Ролан Гаррос» был схожий расклад — а как всё обернулось?