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Australian Open 2025: с кем Анастасия Павлюченкова сыграет в четвёртом круге, что известно о Донне Векич

«Слишком стара»? Павлюченкова сразится с финалисткой ОИ — Настя обыгрывала её дважды
Арина Полуянова
Донна Векич, Анастасия Павлюченкова
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Опасная хорватка будет противостоять россиянке в четвёртом круге Australian Open.

Матчи четвёртого круга на Australian Open стартуют уже этой ночью, 19 января. И одной из первых в этот игровой день на корт выйдет Анастасия Павлюченкова (32). Ей в соперницы досталась непростая хорватка Донна Векич (19).

Australian Open – 2025. Женщины. Турнирная сетка

Впервые в топ-100 рейтинга Векич попала в 2013 году. Тогда ей было лишь 16 лет. Спустя год, в сезоне-2014, Донна взяла свой первый титул: хорватка в тяжёлом трёхсетовике на турнире в Куала-Лумпуре переиграла 10-ю ракетку мира Доминику Цибулкову (5:7, 7:5, 7:6 (7:4)).

Донна Векич

Донна Векич

Фото: How Foo Yeen/Getty Images

Векич всегда считалась перспективной теннисисткой. В топ-20 она дебютировала в 2019 году после выхода в первый четвертьфинал на ТБШ (US Open) и финалов на турнирах в Санкт-Петербурге и Ноттингеме. Но Донну в момент её взлёта стало тревожить здоровье.

«После Australian Open – 2021 мне сделали операцию на колене. Я боролась целый год, но боль не отпускала. После Мельбурна в 2022-м мне снова пришлось взять перерыв на два месяца. Это была просто битва. Надеюсь, эти проблемы остались в прошлом, хотя понимаю, что эта травма так или иначе будет со мной до конца карьеры. Однако у меня хорошая команда, которая заботится обо мне и моём колене.

Вы не поверите, но во время реабилитации я дважды говорила, что брошу теннис (смеётся). Конечно, я сомневалась, что могу вернуться. Одно время я была далека от былой формы и не могла двигаться так, как раньше. Я перестала доверять колену. Перестала верить в свои способности», — призналась хорватка на пресс-конференции в Мельбурне два года назад.

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Какое-то время Векич стала больше известна своими романами, чем успехами на корте. Пять лет Донна встречалась с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой. В 2019 году вокруг отношений хорватки и швейцарца разразился скандал. И инициатором его стали Ник Кирьос с Танаси Коккинакисом.

Чуть позднее Векич стали приписывать роман с соотечественником Борной Чоричем. Но публичного продолжения эта история не получила, а Донна стала громче заявлять о себе скорее как успешная спортсменка.

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С сезона-2023 у Векич будто открылось второе теннисное дыхание: она добралась до четвертьфинала на Australian Open, выиграла турнир в Монтеррее и вышла в первый финал «пятисотника».

Прошлый год стал для Донны ещё более ярким. На Уимблдоне она дошла до полуфинала, а на Олимпийских играх добралась до финала – первого в карьере на грунте. В решающем матче Донна уступила Чжэн Циньвэнь, но всё же завоевала серебро и получила награду от президента Хорватии Зорана Милановича.

Зоран Миланович и Донна Векич

Зоран Миланович и Донна Векич

Фото: Из личного архива Донны Векич

Сейчас Векич 28 лет. Она закрепилась в двадцатке лучших теннисисток и стала навязывать более серьёзную игру соперницам, стоящим выше неё по опыту, рейтингу и количеству титулов.

В это межсезонье Донна к тому же расширила свою команду, пригласив в неё Сашу Бажина. Саша работал спаррингом Серены Уильямс, Наоми Осаки, Виктории Азаренко, Каролины Плишковой и других успешных теннисисток. Поэтому он может стать хорошим усилением команды хорватки.

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Векич на этом Australian Open уже выбила Диан Парри (6:4, 6:4), Хэрриет Дарт (4:6, 6:0, 6:2) и Диану Шнайдер (7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5). Павлюченкова же переиграла Юань Юэ (6:4, 4:6, 6:3), Анастасию Потапову (7:6 (7:2), 2:6, 6:2) и Лауру Зигемунд (6:1, 6:2).

Друг с другом девушки встретятся в третий раз. Анастасия пока ведёт в счёте их с Донной личных встреч: 2-0. Последний поединок теннисисток состоялся ровно год назад, в первом круге Australian Open. Тот матч россиянка выиграла со счётом 6:4, 6:4.

В этот раз Векич будет бороться за реванш. А Павлюченкова хоть после победы над Зигемунд и подколола себя за возраст, но она набрала хорошую форму и готова дать бой хорватке.

Автограф Анастасии Павлюченковой

Автограф Анастасии Павлюченковой

Фото: Кадр из трансляции

К тому же эксперты верят в победу Анастасии над Донной.

«Шансы у Павлюченковой есть, хотя и не слишком высокие. Тем не менее её опыт и знание игры Векич могут сыграть свою роль. Её авторитет, накопленный за годы выступлений на высоком уровне, тоже может повлиять. Хотя Павлюченкова сейчас ближе к статусу ветерана, её возможности ещё значительны. Оценю шансы как 40 на 60 не в нашу пользу, но на таких условиях можно бороться», — приводит слова заслуженного тренера России Виктора Янчука «Советский спорт».

Матч Павлюченковой и Векич пройдёт в ночь на воскресенье, 19 января. Начало – около 4:30 мск. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».

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