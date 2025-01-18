Реванш за финал Олимпиады. Теперь МиДи сыграют с Эррани и Паолини во втором круге АО

Пара двух молодых россиянок, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, образовалась, в общем-то, спонтанно – и девушки сразу прошли боевое крещение, дебютировав на Олимпиаде в Париже. Турнир на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» вышел, мягко говоря, успешным – пара, получившая прозвище МиДи (другой вариант – МирриДиана, тоже хорош, просто он более длинный), выбила посеянных пятыми Фернандес и Дабровски, разобралась со вторыми номерами посева Крейчиковой и Синяковой – между прочим, олимпийскими чемпионками Токио-2020 и обладательницами карьерного «Шлема» в паре – и лишь в финале не смогли дожать получивших третий номер посева Эррани и Паолини, хотя взяли первый сет со счётом 6:1.

После этого в прошлом сезоне Мирра и Диана пару друг с другом практически не играли, выступив вместе только на «тысячнике» в Пекине, где дошли до четвертьфинала. В Цинциннати и на US Open Андреева сыграла вместе с Анастасией Павлюченковой, а Шнайдер – с Линдой Носковой. Зато в этом сезоне МиДи будут регулярно выступать на турнирах. Как раз во время совместного турнира в Китае они договорились на начальный отрезок года, включая Australian Open, а затем решили сыграть вместе все «Шлемы» и WTA-1000.

Крупными стартами дело вряд ли ограничится – по крайней мере начали они сезон с Брисбена, где проходит турнир WTA-500. Диана сразу проиграла там в одиночке Ангелине Калининой, Мирра добралась до полуфинала, где уступила Арине Соболенко, а вот в паре девушки завоевали свой первый титул – как совместный, так и в целом за карьеру. На следующей неделе в Аделаиде они не сыграли, так как Андреева снялась с этого турнира в обоих разрядах, отправившись сразу в Мельбурн, а Шнайдер провела там три матча в одиночке, завершив турнир поражением от Юлии Путинцевой за три с лишним часа.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева Фото: Getty Images

Посев в парном разряде, что логично, зависит от парного рейтинга, а он у россиянок пока не слишком высокий – за Олимпиаду очков не давали, а успехов на других турнирах у них ещё мало. Диана сейчас занимает 36-ю строчку, Мирра – 51-ю (в одиночке они 13-я и 15-я соответственно). Разумеется, в число 16 сеяных на «Шлеме» с такими показателями россиянки не попали, в отличие от их соперниц по второму кругу – старых знакомых, Эррани и Паолини. 37-летняя Сара находится на девятой строчке парного рейтинга, а 29-летняя Жасмин замыкает топ-10.

В отличие от Мирры с Дианой, итальянки в прошлом сезоне сыграли вместе не один турнир до Олимпиады, начав как раз с Australian Open, и продолжили регулярно выступать в паре после золотых медалей. Их главные достижения закономерно пришлись на грунт, являющийся профильным покрытием как минимум Эррани (да и Паолини чувствует себя на песчаных кортах более чем комфортно). Помимо триумфа на ОИ, теннисистки победили в Риме, а также дошли до финала «Ролан Гаррос». Осенью они завоевали титул и на харде, как раз в Пекине, где выступали и Андреева со Шнайдер. Такие результаты позволили Саре и Жасмин квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, но из группы они не вышли, одержав всего одну победу за три матча. Затем они помогли своей сборной завоевать Кубок Билли Джин Кинг, а нынешний сезон начали с АО.

Кстати, если для Паолини это была первая победа в Кубке, то Эррани выиграла уже в четвёртый (!) раз. Сборная Италии завоёвывала трофей, тогда ещё называвшийся Кубком Федерации, в 2006, 2009, 2010 и 2013 годах, и лишь в первом из этих сезонов Сара не участвовала. Затем она стала важной частью команды сначала в паре с Робертой Винчи, с которой еще и собрала карьерный «Шлем» в первой половине 10-х, а потом – и в одиночке. На пике Эррани была пятой ракеткой мира (Паолини недавно обогнала её по этому показателю и располагается на четвёртой строчке) в одиночном разряде и дошла до финала «Ролан Гаррос» в 2012 году, проиграв там Марии Шараповой, а также до полуфинала US Open того же сезона, где была бита Сереной Уильямс.

Жасмин Паолини и Сара Эррани Фото: Angel Martinez/Getty Images

В одиночном разряде Сара сейчас уже играет слабо и от случая к случаю, но в паре, как видно из её результатов с Жасмин, держит высокий уровень. Паолини же в принципе раскрылась только в прошлом сезоне, совершив рывок от теннисистки середины первой сотни до финалистки «Шлемов» («Ролан Гаррос» и Уимблдона) и игрока топ-5. Из одиночного разряда в Мельбурне она уже вылетела, неожиданно уступив Элине Свитолиной в третьем круге, так что может полностью сосредоточиться на паре.

Кстати, в отличие от Мирры, которая сначала сыграет на арене Рода Лэйвера с Ариной Соболенко в 11:30 по местному времени (3:30 мск), а не раньше 15:00 по Мельбурну выйдет на арену Джона Кейна на парный матч. Правда, если Анастасия Павлюченкова и Донна Векич там затянут свою игру, то встреча Андреевой и Шнайдер с Эррани и Паолини начнётся чуть позже. Так или иначе, у Мирры вряд ли будет больше пары часов на то, чтобы отдохнуть после поединка с Ариной и подготовиться к парной встрече – впрочем, это вполне типичная ситуация для турниров, на которых ты успешно выступаешь в двух разрядах. Шансов на харде у россиянок будет больше, чем на грунте, и остаётся только пожелать им удачи.