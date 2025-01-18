Разбитую камеру оценили в $ 10 тыс. Стала известна полная сумма штрафа Медведева на AO

Даниил очутился на шестой строчке в историческом топе денежных наказаний, попадать в который не хочется никому.

Даниил Медведев наверняка хочет забыть этот Australian Open, как страшный сон. Российский теннисист провёл всего два матча на турнире. В обеих встречах его соперниками были игроки, которые, при всём к ним уважении, конкурентами Медведева не воспринимались. И если Касидита Самрея, который не входит даже в топ-400, Даниил всё-таки дожал в пяти сетах, то 19-летнему Лёнеру Тину проиграл, тоже в пяти партиях.

По итогам обеих этих встреч Медведев получал денежные штрафы. В первом круге он после одного из розыгрышей принялся лупить ракеткой по сетке, в результате чего сломал не только свой инвентарь, но и камеру. Штраф за эти деяния составил $ 10 тыс. В матче второго круга россиянин швырнул ракетку, которая попала в рекламный щит рядом с его скамейкой. Также он спорил с судьёй по поводу того, что тот увидел футфолты (неправильное положение ноги при подаче), а потом пропустил послематчевую пресс-конференцию. Всё это вылилось в $ 66 тыс. штрафа. Таким образом, общая сумма штрафа Медведева за турнир составила $ 76 тыс.

В качестве призовых за выход во второй круг Медведев получит 200 тыс. австралийских долларов. По текущему курсу это составляет $ 123 760. Как теперь вычислить, какую сумму россиянин заработал в Мельбурне? Тут возможны два варианта: мягкий и жёсткий. В первом случае сумма штрафа отнимается от призовых, а от результата вычитается налог. В Австралии принята прогрессивная система налогообложения. В мягком варианте получается, что доход Даниила до вычета налогов составит $ 47 760 (это 123 760 — 76 000). В австралийских долларах это получается 77 032. В этом случае теннисист в качестве налога должен заплатить 4288 плюс 30 центов за каждый австралийский доллар свыше 45 000:

4288 + 0,3 * (77 032 — 45 000) = 13 898.

Таким образом, чистая прибыль Медведева составит 77 032 — 13 898 = 63 134 австралийских доллара, или $ 39 143.

Жёсткий вариант подразумевает другую схему: сперва из призовых уплачивается налог, а потом отнимается штраф. В этом случае Даниил в качестве налога платит по другой формуле: 51 638 плюс 45 центов за каждый австралийский доллар свыше 190 000.

51 638 + 0,45 * (200 000 – 190 000) = 56 138. То есть после налогообложения у него остаётся 200 000 — 56 138 = 143 862 австралийских доллара. По текущему курсу это составляет $ 89 194. Отнимаем сумму штрафа в $ 76 тыс. и получаем чистую прибыль Медведева после Мельбурна: $ 13 194.

Как бы то ни было, Медведев со своим штрафом размером в $ 76 тыс. вошёл в топ-6 в истории тенниса.

Самые крупные штрафы в истории тенниса

Новак Джокович — $ 267 500 (US Open — 2020) Фрэнсис Тиафо — $ 120 000 (Шанхай-2024) Ник Кирьос — $ 113 000 (Цинциннати-2019) Серена Уильямс — $ 82 500 (US Open — 2009) Бернард Томич — $ 80 460 (Уимблдон-2009) Даниил Медведев — $ 76 000 (Australian Open — 2025)

Вкратце напомним, за что наказывали спортсменов из этого списка: Джокович случайно попал мячом в линейного судью, Тиафо нецензурно ругался в адрес судьи на вышке, Кирьос в матче с Кареном Хачановым оскорблял судью на вышке и разбил несколько ракеток, Уильямс материлась в адрес судьи на линии, заметившего футфолт, приведший к матчболу, а Томич «не соответствовал требуемым стандартам» — Жо-Вильфрид Цонга победил его 6:2, 6:1, 6:4 всего за 58 минут.

Куда идут штрафы, получаемые на турнирах «Большого шлема»? Мэйджорами управляет не ATP и не WTA. И даже не Международная федерация тенниса (ITF). На официальном сайте ITF сказано, что организация является членом совета «Большого шлема», куда также входят местные федерации, то есть австралийская, французская, английская и американская федерации. Они-то и управляют Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоном и US Open соответственно.

Даниил Медведев на Australian Open — 2025 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Все штрафы, наложенные советом «Большого шлема», выплачиваются в течение 10 дней, и эти деньги впоследствии идут на развитие тенниса через так называемую программу развития игроков «Большого шлема» (GSPDP), основанную ещё в 1986 году. Комитет GSPDP учитывает ряд факторов, таких как возраст, рейтинг и критерии регионального представительства. Отмечается, что всех игроков в программе объединяет их «исключительный потенциал». Многие теннисисты пользовались и продолжают пользоваться поддержкой программы. В частности, в своё время GSPDP помогла таким чемпионам ТБШ, как Густаво Куэртен, Ли На, Виктория Азаренко, Елена Остапенко, Симона Халеп и Елена Рыбакина.