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Теннисные матчи воскресенья 19 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Павлюченкова, Мирра и Диана на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
Теннисные матчи на АО-2025 19 января
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За кем следить 19 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: сможет ли Мирра снова обыграть чемпионку ТБШ?

17-летняя россиянка Мирра Андреева добралась до второй недели АО-2025, где встретится с первой ракеткой мира и чемпионкой ТБШ Ариной Соболенко. Девушки ранее играли четыре раза: Арина первенствовала в Мадриде-2023 и 2024 и в Брисбене-2025, а Мирра нанесла сопернице обидное поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Донна Векич — Анастасия Павлюченкова.

На прошлогоднем «РГ» Андреева-младшая одержала волевую победу:
Мирра уже обыгрывала Соболенко на ТБШ. Теперь на кону — четвертьфинал AO
Мирра уже обыгрывала Соболенко на ТБШ. Теперь на кону — четвертьфинал AO

🎾 4:30*: Донна Векич (Хорватия, 18) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: как Анастасия сыграет с финалисткой Олимпиады?

Россиянка Анастасия Павлюченкова добралась до второй недели ТБШ и теперь за место в 1/4 финала сразится с финалисткой Олимпиады в Париже Донной Векич. Девушки ранее играли дважды, и оба раза сильнее оказалась Анастасия — в Токио-2023 и на Australian Open — 2024. А победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Мирра Андреева.

Опасная хорватка будет противостоять россиянке:
«Слишком стара»? Павлюченкова сразится с финалисткой ОИ — Настя обыгрывала её дважды
«Слишком стара»? Павлюченкова сразится с финалисткой ОИ — Настя обыгрывала её дважды

🎾 7:00*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 4) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Интрига: поквитаются ли Мирра и Диана с итальянками за финал Олимпиады?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер после успеха на Олимпиаде-2024 в Париже (серебряные медали) договорились весь сезон-2025 выступать в парном разряде вместе. И вот во втором круге Australian Open им в соперницы достались обидчицы по финалу Игр — итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини. Будет ли реванш?

Россиянки попытаются разобраться с Эррани и Паолини:
Реванш за финал Олимпиады. Теперь МиДи сыграют с Эррани и Паолини во втором круге АО
Реванш за финал Олимпиады. Теперь МиДи сыграют с Эррани и Паолини во втором круге АО

🎾 7:30*: Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: доберётся ли Алькарас до «Карьерного шлема»?

Четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу до полной коллекции не хватает лишь титула на Australian Open. В четвёртом круге звёздный испанец сразится с Джеком Дрейпером из Великобритании. Теннисисты ранее встречались трижды, и счёт 2-1 в пользу Карлоса. Он был сильнее в Базеле-2022 и в Индиан-Уэллсе-2023, а Дрейпер — в Лондоне-2024. Победитель нового матча далее померится силами с кем-то из пары Новак Джокович — Иржи Легечка.

Алькарас уверенно обосновался в числе топовых теннисистов:
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов

🎾 11:00*: Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Интрига: доберётся ли Джокович до Алькараса?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович добрался до четвёртого круга Australian Open, где померится силами с чехом Иржи Легечкой. Теннисисты ранее встречались лишь однажды — на United Cup — 2024 сильнее оказался серб. Победитель нового матча сразится далее с кем-то из пары Джек Дрейпер — Карлос Алькарас.

Похоже, Новак наконец-то «ожил» после застоя на старте турнира:
«Она мне нравится». Джокович на AO осадил дикого фаната и очаровался яркой американкой
«Она мне нравится». Джокович на AO осадил дикого фаната и очаровался яркой американкой
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