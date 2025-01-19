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Мирра, Соболенко, Шнайдер, Павлюченкова: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко vs Мирра! Битва за 1/4 финала Australian Open. Ещё сыграет Павлюченкова. LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко и Мирра Андреева
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На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье начинается четвёртый круг. На кортах появятся и три россиянки. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 19 января, начнётся четвёртый круг. Будет сыграно в одиночном разряде восемь матчей: по четыре у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Интересными ожидаются сражения Арины Соболенко (первый номер посева) и Мирры Андреевой (14), а также Анастасии Павлюченковой (27) и Донны Векич (18). У мужчин очередные матчи на пути к очному противостоянию проведут Новак Джокович (7) и Карлос Алькарас (3). Важным будет в рамках парного турнира повторение олимпийского финала Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Сара Эррани/Жасмин Паолини.

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

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Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня, пока всё не «началось».

01:18 Даниил Сальников

Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.'

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01:14 Даниил Сальников

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01:13 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и несколько россиянок.

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Новости. Теннис
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