Соболенко vs Мирра! Битва за 1/4 финала Australian Open. Ещё сыграет Павлюченкова. LIVE!

На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье начинается четвёртый круг. На кортах появятся и три россиянки. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 19 января, начнётся четвёртый круг. Будет сыграно в одиночном разряде восемь матчей: по четыре у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Интересными ожидаются сражения Арины Соболенко (первый номер посева) и Мирры Андреевой (14), а также Анастасии Павлюченковой (27) и Донны Векич (18). У мужчин очередные матчи на пути к очному противостоянию проведут Новак Джокович (7) и Карлос Алькарас (3). Важным будет в рамках парного турнира повторение олимпийского финала Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Сара Эррани/Жасмин Паолини.

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