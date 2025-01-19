Соболенко vs Мирра! Битва за 1/4 финала Australian Open. Ещё сыграет Павлюченкова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 19 января, начнётся четвёртый круг. Будет сыграно в одиночном разряде восемь матчей: по четыре у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Интересными ожидаются сражения Арины Соболенко (первый номер посева) и Мирры Андреевой (14), а также Анастасии Павлюченковой (27) и Донны Векич (18). У мужчин очередные матчи на пути к очному противостоянию проведут Новак Джокович (7) и Карлос Алькарас (3). Важным будет в рамках парного турнира повторение олимпийского финала Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Сара Эррани/Жасмин Паолини.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня, пока всё не «началось».
Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.'
Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян и топов читайте в нашем материале.
Расписание воскресенья
В воскресенье ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и несколько россиянок.
- 19 января 2025
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- 18 января 2025
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23:54
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20:30
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19:33
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14:50
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