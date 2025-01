Соболенко разгромила Мирру на AO. В четвертьфинале Арина сыграет с Павлюченковой

В воскресенье, 19 января, на Открытом чемпионате Австралии начались матчи четвёртого круга. До 1/8 финала дошли четыре российские теннисистки, и две из них играли сегодня. В первой встрече игрового дня сошлись 17-летняя Мирра Андреева, посеянная под 14-м номером, и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко, первая ракетка мира.

Фаворитом поединка считалась Соболенко. К отчётному матчу Арина, выигрывавшая Australian Open в 2023 и в 2024 годах, подходила на серии из 17 побед на турнире. Однако другая статистика говорила в пользу Андреевой. В личных встречах, правда, белоруска вела 3-1, но единственное поражение Мирра нанесла ей как раз на ТБШ, а именно в четвертьфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос».

В первом сете Андреева почти ничего не могла противопоставить Соболенко, действовавшей с позиции силы. Белоруска атаковала, а россиянка оборонялась — в основном безуспешно. На старте встречи теннисистки обменялись геймами под ноль, а потом геймы брала только Арина. Мирра усложняла себе задачу ещё и тем, что первая подача проходила у неё только в половине случаев. Она лишь изредка брала очки — одно или два за гейм, не более. И партия, занявшая всего 24 минуты, закончилась со счётом 6:1 в пользу Соболенко.

Во второй партии Мирра сопротивлялась упорнее. В третьем гейме Соболенко взяла подачу соперницы, после того как та допустила две двойные ошибки, а в пятом гейме была близка ко второму брейку, но Андреева отыгралась с тройного брейк-пойнта. В шестом гейме три брейк-пойнта упустила уже россиянка, и счёт вместо 3:3 стал 4:2 в пользу белоруски. По сути, это был единственный шанс Мирры что-то исправить. В оставшихся двух геймах Арина не давала сопернице шансов. В восьмом гейме она закрыла матч — 6:1, 6:2 за 1 час 3 минуты.

«С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда нужно бороться, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах.

В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия: мяч был тяжёлым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сегодня я просто держала его в корте, но он летел как ракета. Я очень довольна показанным сегодня уровнем. Надеюсь, условия будут помогать мне до конца турнира», — сказала Соболенко на корте после матча.

Выйдя в четвертьфинал, Арина установила любопытное достижение. Она стала самой молодой спортсменкой, выигравшей 18 матчей подряд на хардовых ТБШ, со времён Серены Уильямс. Напомним, в 2024 году белорусская теннисистка выиграла AO и US Open, то есть 14 матчей, а на текущем турнире выиграла ещё четыре встречи — итого 18. У Уильямс эта серия началась на US Open — 2002, продолжилась на AO-2003 и закончилась в четвертьфинале US Open — 2004.

* * *

Анастасия Павлюченкова (27) вышла на корт с Донной Векич (18) из Хорватии. В предыдущих очных матчах Павлюченкова не отдала сопернице ни сета. В Токио-2023 она победила со счётом 6:1, 6:1, а на прошлогоднем Australian Open — 6:4, 6:4.

В первом сете так никому и не удалось выиграть гейм на приёме. Незначительный перевес был у Векич, которая четырежды выходила на брейк-пойнт, однако не воспользовалась ни одним из этих шансов. Павлюченкова лишь однажды заработала брейк-пойнт, но тоже не использовала его, сорвав удар. А тай-брейк россиянка взяла под ноль — 7:6 (7:0) за 1 час 9 минут. Её соперница, похоже, не имела возможности бороться в полную силу. В какой-то момент стало ясно, что у хорватки возникли проблемы с коленом. Донна перестала добегать даже до сравнительно несложных мячей, а проиграв партию, запросила медицинский перерыв.

Медицинский тайм-аут Донны Векич. Фото: Кадр из трансляции

Векич всё же вышла на второй сет, но прежнего движения уже не было. Какие-то очки она брала, но в основном на неточностях Павлюченковой. Во втором гейме Анастасия добилась брейка (после двойной ошибки соперницы на брейк-пойнте), а подтверждая его, испытала определённые трудности, но отыграла брейк-пойнт — 3:0. В четвёртом гейме Донна сделала аж три двойные, и счёт стал 4:0 в пользу Павлюченковой. Россиянка собирала эйсы (всего их оказалось 10 за весь матч), в пятом гейме подала под ноль, а в шестом использовала второй матчбол на приёме — 7:6 (7:0), 6:0 за 1 час 41 минуту.

В четвертьфинале Соболенко и Павлюченкова сыграют друг с другом. Отметим, что Анастасия в четвёртый раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. До этого она добивалась подобного в 2017, 2019 и 2020 годах.

В понедельник, 20 января, свои матчи четвёртого раунда проведут Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, а в соперницах у них будут Эмма Наварро и Элина Свитолина соответственно.

Открытый чемпионат Австралии закончится 26 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».