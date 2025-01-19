Есть реванш! Мирра и Диана на Australian Open не оставили шансов чемпионкам Олимпиады

Сегодняшний игровой день на Australian Open получился для Мирры Андреевой очень напряжённым, если не сказать большего. Конечно, «постарались» организаторы: нужно было додуматься поставить первым запуском матч 17-летней россиянки с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, а затем едва ли не сразу отправить Андрееву-младшую с Дианой Шнайдер играть парную встречу против опытных итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Да, накануне Паолини проводила матч в «одиночке», а Эррани играла микст и, по всей видимости, окна для парного противостояния найти не получилось, но почему это должно волновать Мирру? Более того, сегодняшний парный матч второго круга австралийского мэйджора можно было поставить хотя бы на более позднюю сессию, однако и до этого местное руководство не додумалось, в связи с чем возникают серьёзные вопросы относительно его компетентности.

В итоге Мирра сперва без вариантов уступила белорусской чемпионке, потратив физические силы и эмоции, а затем, практически без отдыха, отправилась играть пару. Да, Арину на «Шлемах» наша соотечественница уже обыгрывала, но случилось это на грунте «Ролан Гаррос», а на харде Соболенко выглядит намного солиднее и мощнее. Что касается Дианы, то она свой пусть в одиночной женской сетке закончила раньше, поэтому спокойно готовилась к паре.

Главная интрига отчётного парного противостояния заключалась в том, смогут ли молодые россиянки взять реванш у соперниц? Счёт личных встреч — 1-0 в пользу итальянок. Сара и Жасмин победили в финале Олимпиады-2024 в Париже в трёх партиях — 2:6, 6:1, [10:7] (вместо третьего сета в паре почти на всех турнирах, кроме «Шлемов», играется чемпионский тай-брейк до 10 очков). Мира и Диана совсем немного не дотянули до олимпийского золота.

Уже первый гейм встречи дал понять, что матч получится напряжённым. Первыми сделали брейк итальянки, но Мирре и Диане удалось вернуться в игру и даже в итоге победить в партии (7:5) без тай-брейка. Паолини, складывалось впечатление, «перегорела» после вчерашней игры, допуская очень много невынужденных ошибок. На её фоне даже возрастная Эррани смотрелась солиднее. В свою очередь, Андреева и Шнайдер прекрасно дополняли друг друга, дожав соперниц в самый нужный момент в концовке.

Во втором сете при счёте 4:2 по геймам в пользу наших наступил важнейший момент на подаче Андреевой. Россиянки вели 40:15, но не смогли выиграть, допустив массу ошибок. Начали сказываться нервы. Просто так Паолини с Эррани ничего отдавать не собирались.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Visual China Group/ТАСС

В результате много ошибок начала себе позволять делать Диана, а дуэт из Италии моментально почувствовал возможность вернуться в игру, серьёзно прибавив и сделав брейк в концовке. Повезло, что Диане и Мирре удалось моментально аналогично ответить.

Многое решалось на подаче Эррани. Россиянки заработали два матчбола – соперницы отыграли. Но спастись с третьего уже не смогли. В результате Мирра и Диана взяли партию с таким же счётом, как и в первом сете, а вместе с ней забрали весь матч.

Реванш за поражение на Олимпиаде в Париже состоялся. В 1/4 финала Андреевой и Шнайдер предстоит сразиться с местной парой Биррелл/Гадеки. Нужно готовиться к очень сложной встрече, так как болельщики на трибунах будут активно поддерживать австралиек. Пожелаем нашим девчонкам удачи.