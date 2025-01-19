«Удивлена выходом в четвертьфинал. Но я ещё здесь!» Павлюченкова — об игре на АО

Анастасия Павлюченкова давненько не доходила до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема», а последние два года и вовсе были омрачены травмами. Но вот в 33 года она расслабленно провела предсезонку, хорошо себя чувствует – не слишком старой! – и не испытывает никакого давления. В четвёртом круге Australian Open — 2025 она обыграла Донну Векич со счётом 7:6 (7:0), 6:0 и теперь готовится к матчу с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

«Удивлена выходом в четвертьфинал. Но не чувствую себя такой уж старой»

— Всегда приятно побеждать. Не знаю, смешанные чувства, потому что казалось, что она получила травму в концовке, не хочется вот так выходить в четвертьфинал. Но в первом сете с ней всё было хорошо, была отличная борьба, поначалу мы играли на равных. Условия были очень быстрыми, она быстро подавала и играла. Рада, что оставалась в игре и в итоге смогла выиграть тай-брейк.

— Арина в великолепной форме, но у вас хорошая статистика личных встреч с ней. Что думаете по предстоящему матчу, как её обыграть?

— Я даже не думаю о статистике встреч с ней. Это уже было давненько, сейчас она уже другой игрок, номер один в мире, играет очень сильно. На самом деле, не знаю, чего ожидать. Надеюсь, смогу показать великолепный теннис и постараюсь потягаться против её мощи.

— Удивлены выходом в четвертьфинал?

— Пожалуй, удивлена. В этом году я развлекаюсь, называя себя слишком старой для тура. Частично это правда. Вопрос к молодым девочкам, потому что я всё ещё здесь и уже в четвертьфинале. Может, их лучше спрашивать, пока я ещё тут и ещё выигрываю. Но да, наверное, удивлена. На самом деле я попроще подошла к предсезонке, перед этим поговорила с командой, сказала им: давайте для начала начнём предсезонку, посмотрим, как она пойдёт, потому что мне уже не 20 лет, восстанавливаюсь я уже не так. Я уже 100 предсезонок прошла и, если честно, терпеть их не могу. Решила, что буду идти день ото дня и смотреть, как всё идёт. Так что всё было более расслабленно, я хотела сохранить голод и мотивацию на этот Australian Open и в целом на сезон. Кажется, у меня это получилось. Но да, в каком-то смысле удивлена.

— Вы на камере написали, что уже слишком старая, понятно, что это шутка. Но как себя чувствуете по сравнению с прошлыми годами?

— Такой уж старой я себя не чувствую. На удивление организм чувствует себя нормально. Решила, что начну сезон, а там посмотрим, как он пойдёт, потому что уровень так высок, все девочки так сильно подают, скорости другие, у меня реакция уже не такая хорошая, как раньше. Сегодня условия были очень быстрыми, но я смогла выиграть и до сих пор здесь. В этом году я не играю пары, чтобы не тратить энергию и мотивацию. Да, удивительно, однако я всё ещё здесь.

— Вы выиграли два юниорских титула. Каково было бы взять взрослый титул?

— Не знаю. Я была близка к этому в 2021-м на «Ролан Гаррос», и это единственный раз, когда я подбиралась так близко. Даже не знаю, какие это ощущения. Я девять раз играла в четвертьфиналах, один раз дошла до финала, в другие разы на четвертьфинале всё и заканчивалось. А это далековато, поэтому я не знаю, как это ощущается, и даже не думаю об этом. Это очень далеко.

«Не чувствую никакого давления, просто хочу веселиться и наслаждаться»

— Как считаете, всё давление в матче будет на Арине, а вам нечего терять и вы можете просто выйти и показать свой лучший теннис?

— У меня на этом турнире вообще нет никакого давления. В первом круге тоже не было никакого давления. Во втором круге я играла против Анастасии, у нас с ней 10 лет разницы. У меня такой подход – в реальности они должны отдать мне по одному гейму и сказать мне: заканчивай играть. Ну, я бы так сделала, если бы мне было 23. Но сейчас дело не в этом, я не чувствую давления не только против Арины, а просто хочу веселиться и наслаждаться. Не знаю, сколько у меня ещё осталось сил, поглядим.

— Были годы, когда вы выкладывались по максимуму на предсезонке, а потом вылетали в первом круге, а сейчас провели её расслабленно и дошли до четвертьфинала. Вас раздражает, что нет какой-то правильной формулы, или в этом, наоборот, своя прелесть?

— Пожалуй, больше в этом своя прелесть. Раньше это очень раздражало. Может, было дополнительное давление, когда я была моложе. У меня были очень тяжёлые предсезонки. Даже в этом году думаешь: так, я пять-шесть недель пахала. Да, не так жёстко, как раньше, но всё равно пахала, каждый день тренировалась. А потом ты ждёшь от себя хороших выступлений, есть небольшое давление. Но при этом надо понимать, что есть ещё 128 девушек, которые, возможно, пахали даже больше тебя. Всё дело в поиске решений. Условия здесь очень тяжёлые, иногда это бесит. Во втором круге наш матч четыре раза останавливали. Мы выходили на корт, проводили один гейм, и встречу снова останавливали. Тут больше вопрос в ментальности, а не в предсезонке. Сегодня было +35℃, условия очень быстрые, плюс все корты разные, а я обычно играю на дальних кортах, где никто и матч посмотреть не может, там даже камер нет. Я просто стараюсь получать максимум удовольствия.

— Это ваш четвёртый четвертьфинал здесь, почему здесь вы показываете свой лучший теннис?

— Может, потому что свежесть ещё есть, это же начало сезона, а к его концу у меня заканчиваются силы (смеётся). Сложно сказать, нет какой-то формулы. Поиск вариантов, условия тут быстрые, я не против этого, тут много всего, чёткого ответа у меня нет.

— Что скажете по расписанию, вам нравится играть днём?

— Я не против. Я не в том положении, чтобы жаловаться. Первый матч я играла на корте 6, там у корта был бар, люди были пьяными, кричали, ели и пили. Казалось даже, что это и не «Большой шлем». Потом я играла на «Киа» без крыши, встречу пять раз останавливали, играть закончили в девять. Думаю, я не в том положении, чтобы комментировать расписание. Я просто была довольна, что этот и предыдущий матч мне поставили на большом корте. Иногда даже для восстановления лучше закончить пораньше, не играть слишком поздно, потому что и условия к вечеру сильно меняются.

— Вам нужно будет играть как-то иначе, чтобы дать себе шанс на победу в поединке с Ариной?

— Не знаю, надо посмотреть с командой, что можно сделать. Она очень мощная и хорошо подаёт. Надо будет держаться в игре, хорошо подавать самой, её-то подачу забрать непросто. Надо будет очень сосредоточенно и чётко действовать на своей подаче.