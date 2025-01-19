Рублёв может вылететь из топ-10. Синнер и Руне разыграют не только путёвку в 1/4 финала AO

Андрей Рублёв начал Открытый чемпионат Австралии в ранге девятой ракетки мира. Поражение российского теннисиста в первом круге Australian Open поставило под угрозу его место в первой десятке рейтинга ATP. Томми Пол, вышедший в четвертьфинал Мельбурна, уже обошёл Рублёва в лайв-рейтинге, так что после AO Андрей в лучшем случае потеряет одно место и станет 10-м.

И да, даже 10-е место не гарантировано Рублёву по итогам турнира. Он рискует выпасть из топ-10. Впервые Андрей пробился в первую десятку более четырёх лет назад, 12 октября 2020 года. И с тех пор почти не выпадал из неё. Был отрезок в две недели, в рейтингах от 22 и 29 августа 2022 года, когда Рублёв временно опускался на 11-ю строчку, но не более того.

И это Андрею ещё повезло, что на AO провалился не только он, но и Григор Димитров со Стефаносом Циципасом. Они тоже проиграли первый же матч и потому не смогут обойти его в рейтинге от 27 января, то есть на следующий день после финала AO. А вот Хольгер Руне может выбить россиянина из топ-10 уже завтра. Для этого ему «всего лишь» необходимо обыграть первую ракетку мира Янника Синнера и выйти в четвертьфинал.

Шансы Руне против Синнера, прямо скажем, невелики. Эксперты оценивают вероятность победы итальянца в 91% — у датчанина, соответственно, всего 9% шансов. В 2024 году Янник выиграл 53 матча на харде, а уступил всего в трёх. Два поражения нанёс ему Карлос Алькарас, ещё одно — Рублёв. С прошлогоднего «Мастерса» в Шанхае Синнер отдал лишь один сет — Тристану Скулкейту в первом круге этого AO.

И счёт личных встреч — 2-2 — не должен вводить в заблуждение. Хольгер одержал две победы над Янником ещё тогда, когда тот не вышел на проектную мощность. В полуфинале Софии-2022 матч не удалось доиграть, так как Синнер снялся из-за травмы при счёте 5:7, 6:4, 5:2 в пользу соперника. В 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году Руне одержал волевую победу — 1:6, 7:5, 7:5.

Янник Синнер на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2023 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот дальше побеждал только Синнер. Янник выиграл в группе Итогового-2023 (6:2, 5:7, 6:4) и в четвертьфинале Монте-Карло-2024 — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. После той победы итальянец сказал в интервью на корте: «Победа не была лёгкой. Играть с ним всегда непросто. Особенно в таких условиях. Я очень рад, что смог взять верх. Доволен своим уровнем. На первый план вышла физическая готовность, поэтому было больше затяжных розыгрышей. В целом я чувствовал себя хорошо на корте».

По ходу матча Руне конфликтовал с судьёй на вышке и со зрителями.

Хольгер Руне на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Но Синнер с пониманием отнёсся к этому. «Я слежу за собой. Так бывает. Ничего страшного. Устроить небольшой хаос не возбраняется. В прошлом году я это понял. Всё это часть процесса обучения. Даже если бы я проиграл, то снова сделал бы выводы», — добавил он.

Прошлым летом Руне как-то признал, что Синнер и Алькарас вышли на невероятный уровень. «Конечно, я по-прежнему надеюсь, что однажды смогу догнать этих двух игроков. Уровень, которого они достигли, невероятен. Конечно, это мотивирует меня продолжать работать изо дня в день, пока не наступит день, когда мне также удастся пройти эти раунды крупных турниров», — приводит его слова Punto de Break.

А в декабре Хольгер назвал Янника и Карлоса совершенными игроками. «Синнер был совершенным игроком в этом году. Когда Алькарас играет в свой лучший теннис, он также кажется совершенным. Но в то же время я вижу, что они могут улучшиться в некоторых областях. Невероятно, когда думаешь, что Синнер в этом году выиграл почти всё. Самое замечательное в теннисе то, что у каждого всегда есть шанс стать лучше. Надеюсь, скоро я буду на одном уровне с ними», — цитирует его Tennis365.

Хольгер Руне на Australian Open — 2025 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Все четыре встречи Синнера и Руне проходили в трёхсетовом формате, и для выявления победителя всякий раз приходилось играть третью партию. То есть Хольгер ни одного матча не отдал без борьбы. В пятисетовом формате эти теннисисты ещё не играли друг с другом, но шансы Янника от этого лишь повышаются, так как чем больше партий, тем выше вероятность, что дальше пройдёт игрок, априори считающийся фаворитом.

Руне, который после Уимблдона-2023 ни разу не доходил хотя бы до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема», понимает, что ему нечего терять. «Он действующий чемпион. И мне нечего терять», — сказал он на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала.

Синнер же ответственно относится к предстоящей встрече, понимая, что шапкозакидательские настроения недопустимы. «В прошлом у нас всегда были трудные матчи. Посмотрим, что будет дальше. Безусловно, он тот, кто может прибавить очень и очень сильно. Зная это, я тоже должен прибавить», — приводит его слова пресс-служба Australian Open.

Помимо Руне, в мужской сетке остались ещё трое теннисистов, каждый из которых по отдельности может выбить Рублёва из первой десятки. Бену Шелтону, например, нужно для этого выйти в финал. Дойти до полуфинала вполне реально: в четвёртом круге у Шелтона Гаэль Монфис, в четвертьфинале — либо Лоренцо Сонего, либо Лёнер Тин. А вот в полуфинале, скорее всего, окажется Синнер, для победы над которым Бену придётся прыгать выше головы.

Определённую угрозу представляют ещё двое игроков: уже упоминавшийся Монфис и Алекс Михельсен. Но им, чтобы обойти Рублёва, нужен только титул, а это, что ни говори, маловероятно.