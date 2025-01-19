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Australian Open 2025: с кем Дарья Касаткина сыграет в четвёртом круге, что известно об Эмме Наварро

«У нас схожи стили игры». Касаткина сразится за 1/4 финала АО с прорывной американкой
Арина Полуянова
Эмма Наварро
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Эмме Наварро только 23 года. Но она уже попала в десятку лучших теннисисток.

Матчи четвёртого круга на Australian Open подходят к концу. И одной из последних за выход в 1/4 финала поборется Дарья Касаткина (10). Ей в соперницы досталась непростая американка Эмма Наварро (8).

Australian Open – 2025. Женщины. Турнирная сетка

Эмма в женском теннисе известна несколькими яркими фактами.

Во-первых, американка всегда была видной и перспективной юниоркой. В одиночке она сыграла полуфинал Уимблдона-2019 и финал «Ролан Гаррос» – 2019, а в паре в том же сезоне завевала титул на Открытом чемпионате Франции и побывала в финале Australian Open.

Эмма училась в Вирджинии и играла в студенческой лиге NCAA. По юниорам была второй ракеткой мира.

Прорыв Наварро совершила в 2023 году. Тогда она добралась до первого полуфинала на турнирах серии WTA-250 в Бад-Хомбурге и WTA-500 в Сан-Диего, сыграла в основе всех турниров «Большого шлема», кроме Australian Open, и завершила сезон на 38-й строчке рейтинга.

А уже в 2024-м Эмме покорились первый титул (на турнире серии-250 в Хобарте), полуфинал «тысячника» в Токио и четвертьфинал Уимблдона. По итогам года 23-летнюю американку признали прорывом сезона. В борьбе за это звание Наварро потеснила Диану Шнайдер.

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Во-вторых, Наварро известна своим происхождением. Её отец – Бен Наварро – бизнесмен-миллиардер. Его состояние оценивается примерно в $ 3 млрд. Сначала Бен работал в крупных американских банках Goldman Sachs и Citigroup, а затем основал собственную компанию в сфере развлечений. Отцу Эммы также принадлежат права на организацию «тысячников» в Цинциннати.

Но всё же Эмма старается выходить из тени своего влиятельного папы. Судя по тому, что в рейтинге американка занимает восьмую позицию, у неё это неплохо получается.

Эмма Наварро

Эмма Наварро

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Друг с другом Касаткина и Наварро ещё не играли. Встреча в Мельбурне станет первой в их истории.

Но девушки вели заочную борьбу в конце прошлого года, когда Эмма была первой запасной на Итоговый турнир, а Дарья – второй.

Обе спортсменки будут бороться за дебютный четвертьфинал на Australian Open. При том что в лайв-рейтинге они стоят совсем близко друг к другу. В случае если Дарья одержит победу, а затем пройдёт и в полуфинал, то она сместит Эмму с восьмой строчки.

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высоко оценивает шансы Дарьи в грядущем матче.

«Следующая соперница вполне по силам Касаткиной, с американкой можно играть, у неё нет сумасшедшей скорости, а Касаткина очень хорошо играет тактически, поэтому я думаю, что у нашей теннисистки есть все шансы выйти в четвертьфинал, но матч будет непростым», — приводит слова Янчука ТАСС.

И сама Касаткина тоже предвкушает встречу с Наварро.

«У нас есть некоторые схожести в игре, в стиле игры. Не знаю, чего ожидать, мы только один раз вместе тренировались, и один раз я снимала её для своего влога. Посмотрим, что будет. Эмма – приятная девчонка, я с удовольствием выйду с ней на корт в четвёртом круге АО», — сказала Дарья на пресс-конференции.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Robert Prange/Getty Images

Матч россиянки и американки запланирован на понедельник, 20 января. Начало – около 8:30 мск.

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