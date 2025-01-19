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Теннисные матчи понедельник 20 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Кудерметова, Рыбакина и Касаткина на Australian Open
Даниил Сальников
Теннисные матчи 20 января 2025 года на AO
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За кем следить 20 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:30 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Интрига: улучшит ли Кудерметова свой рекорд на АО?

Вероника Кудерметова уже побила свой рекорд, впервые пробившись в четвёртый круг АО. Теперь, чтобы улучшить это достижение, россиянке необходимо справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях успех праздновала Вероника — в Москве-2019 и Абу-Даби-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Мэдисон Киз.

Вероника проводит лучший Australian Open в карьере:
Касаткина и Кудерметова — во второй неделе AO. В четвёртом круге сыграют четыре россиянки
Касаткина и Кудерметова — во второй неделе AO. В четвёртом круге сыграют четыре россиянки

🎾 6:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Мэдисон Киз (США, 19), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Интрига: доберётся ли Рыбакина до финала Australian Open?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина пытается повторить свой результат двухлетней давности на Australian Open. Тогда представительница Казахстана сумела добраться до финала. Сейчас её соперницей по четвёртому кругу стала американка Мэдисон Киз. Девушки ранее играли четыре раза, и счёт пока равный — 2-2. Мэдисон была сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022 и в Цинциннати-2022. Елена отличилась в Остраве-2022 и в Майами-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Вероника Кудерметова — Элина Свитолина.

С Еленой уже работает Иванишевич, но она продолжает бороться за прошлого наставника Вукова:
Рыбакина скучает по скандальному тренеру и крайне возмущена, что её за это осуждают
Рыбакина скучает по скандальному тренеру и крайне возмущена, что её за это осуждают

🎾 6:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 13), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Интрига: как пройдёт защита титула для лидера мирового рейтинга?

Действующий лидер мирового рейтинга Янник Синнер продолжает защиту прошлогоднего титула на Australian Open. Его новым соперником на пути в 1/4 финала стал норвежец Хольгер Руне. Ранее теннисисты на профессиональном уровне играли четырежды, и счёт пока ничейный — 2-2. Хольгер был сильнее в полуфинале Софии-2022 и в полуфинале Монте-Карло-2023. А Янник отличился в ATP Finals — 2023 и в четвертьфинале Монте-Карло-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс Михельсен — Алекс де Минор.

Россиянина Андрея Рублёва устроит только один исход в этой битве:
Рублёв может вылететь из топ-10. Синнер и Руне разыграют не только путёвку в 1/4 финала AO
Рублёв может вылететь из топ-10. Синнер и Руне разыграют не только путёвку в 1/4 финала AO

🎾 6:30*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кимберли Биррелл/Оливия Гадеки (Австралия, WC), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
К. Биррелл О. Гадеки

Интрига: как далеко пройдут по сетке Мирра и Диана?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно продвигаются по сетке на своём дебютном совместном ТБШ. Во втором круге они поквитались с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини за проигранный финал Олимпиады. Теперь за место в 1/4 финала россиянки поспорят с австралийской парой Кимберли Биррелл/Оливия Гадеки.

Российский дуэт показал классную игру и разобрался с итальянками:
Есть реванш! Мирра и Диана на Australian Open не оставили шансов чемпионкам Олимпиады
Есть реванш! Мирра и Диана на Australian Open не оставили шансов чемпионкам Олимпиады

🎾 8:30*: Эмма Наварро (США, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 08:30 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как проведут Наварро и Касаткина свой первый матч в истории личных встреч?

Дарья Касаткина уже побила личный рекорд, добравшись до второй недели АО. Теперь, чтобы пробраться по сетке ещё дальше, 27-летней россиянке необходимо справиться с американкой Эммой Наварро, которая посеяна на один номер выше неё. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ева Лис — Ига Швёнтек.

Эмме Наварро только 23, но она уже попала в десятку лучших теннисисток мира:
«У нас схожи стили игры». Касаткина сразится за 1/4 финала АО с прорывной американкой
«У нас схожи стили игры». Касаткина сразится за 1/4 финала АО с прорывной американкой
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