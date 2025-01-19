За кем следить 20 января на кортах Мельбурна.

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Кудерметова, Рыбакина и Касаткина на Australian Open

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 28), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Кудерметова свой рекорд на АО?

Вероника Кудерметова уже побила свой рекорд, впервые пробившись в четвёртый круг АО. Теперь, чтобы улучшить это достижение, россиянке необходимо справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях успех праздновала Вероника — в Москве-2019 и Абу-Даби-2021. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Елена Рыбакина — Мэдисон Киз.

🎾 6:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Мэдисон Киз (США, 19), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рыбакина до финала Australian Open?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина пытается повторить свой результат двухлетней давности на Australian Open. Тогда представительница Казахстана сумела добраться до финала. Сейчас её соперницей по четвёртому кругу стала американка Мэдисон Киз. Девушки ранее играли четыре раза, и счёт пока равный — 2-2. Мэдисон была сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022 и в Цинциннати-2022. Елена отличилась в Остраве-2022 и в Майами-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Вероника Кудерметова — Элина Свитолина.

🎾 6:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 13), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт защита титула для лидера мирового рейтинга?

Действующий лидер мирового рейтинга Янник Синнер продолжает защиту прошлогоднего титула на Australian Open. Его новым соперником на пути в 1/4 финала стал норвежец Хольгер Руне. Ранее теннисисты на профессиональном уровне играли четырежды, и счёт пока ничейный — 2-2. Хольгер был сильнее в полуфинале Софии-2022 и в полуфинале Монте-Карло-2023. А Янник отличился в ATP Finals — 2023 и в четвертьфинале Монте-Карло-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс Михельсен — Алекс де Минор.

🎾 6:30*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кимберли Биррелл/Оливия Гадеки (Австралия, WC), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко пройдут по сетке Мирра и Диана?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно продвигаются по сетке на своём дебютном совместном ТБШ. Во втором круге они поквитались с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини за проигранный финал Олимпиады. Теперь за место в 1/4 финала россиянки поспорят с австралийской парой Кимберли Биррелл/Оливия Гадеки.

🎾 8:30*: Эмма Наварро (США, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведут Наварро и Касаткина свой первый матч в истории личных встреч?

Дарья Касаткина уже побила личный рекорд, добравшись до второй недели АО. Теперь, чтобы пробраться по сетке ещё дальше, 27-летней россиянке необходимо справиться с американкой Эммой Наварро, которая посеяна на один номер выше неё. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ева Лис — Ига Швёнтек.