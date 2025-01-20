Кудерметова рвётся в 1/4 финала Australian Open. Ещё сыграют Касаткина и МиДи. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В понедельник, 20 января, завершится четвёртый круг. Будет сыграно в одиночном разряде восемь матчей – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Интересными ожидаются сражения Вероники Кудерметовой и Элины Свитолиной (28-й номер посева), Елены Рыбакиной (6) и Мэдисон Киз (19), Эммы Наварро (8) и Дарьи Касаткиной (9), Янника Синнера (1) и Хольгера Руне (13). Продолжают борьбу в парном турнире серебряные призёры Олимпиады Мирра Андреева/Диана Шнайдер.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян и топов читайте в нашем материале.
Расписание понедельника
В понедельник ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и несколько россиянок.
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