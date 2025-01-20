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Кудерметова, Касаткина, Мирра Андреева, Шнайдер: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова рвётся в 1/4 финала Australian Open. Ещё сыграют Касаткина и МиДи. LIVE!
Даниил Сальников
Вероника Кудерметова
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На первом в сезоне «Шлеме» в понедельник завершается четвёртый круг. На кортах появятся и четыре россиянки. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В понедельник, 20 января, завершится четвёртый круг. Будет сыграно в одиночном разряде восемь матчей – по четыре у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Интересными ожидаются сражения Вероники Кудерметовой и Элины Свитолиной (28-й номер посева), Елены Рыбакиной (6) и Мэдисон Киз (19), Эммы Наварро (8) и Дарьи Касаткиной (9), Янника Синнера (1) и Хольгера Руне (13). Продолжают борьбу в парном турнире серебряные призёры Олимпиады Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:30 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Australian Open (м). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
К. Биррелл О. Гадеки
Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 08:30 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян и топов читайте в нашем материале.

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01:05 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и несколько россиянок.

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