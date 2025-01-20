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Australian Open — 2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли матчи четвёртого круга Кудерметова, Рыбакина

Рыбакина сенсационно вылетела с АО, уступив американке. Кудерметова тоже проиграла
Кирилл Плышевский
Рыбакина сенсационно покинула АО
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Елена не справилась с Мэдисон Киз, которая одержала уже девятую победу подряд в сезоне.

Сегодня, 20 января, на Australian Open продолжились матчи четвёртого круга. Свой поединок в Мельбурне провела и 75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова. В соперницах у неё была украинка Элина Свитолина, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA.

Кудерметова начала турнир с разгромной победы над хозяйкой кортов Оливией Гадеки — 6:1, 6:1, а во втором круге одолела британку Кэти Бултер — 7:6 (7:3), 2:6, 6:2. В третьем круге россиянка обыграла 17-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии — 6:4, 6:2. Для Вероники эта победа стала первой над противницей из топ-20 на ТБШ с «Ролан Гаррос» — 2022. А во вторую неделю на мэйджоре наша соотечественница вышла впервые с US Open 2022 года. После прошлого сезона, где Кудерметова на всех «Шлемах» зачехлила ракетку уже на старте соревнований, этот результат, безусловно, не мог не радовать фанатов экс девятой ракетки мира.

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А что же Свитолина? Бронзовый призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде в первом круге прошла румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:4, затем отдала лишь пять геймов американке Кэролайн Доулхайд — 6:1, 6:4. В поединке 1/16 финала мельбурнского ТБШ Элина встречалась с четвёртой сеяной Жасмин Паолини и даже повесила ей «баранку» — 2:6, 6:4, 6:0. Это 21-я победа украинской теннисистки в матчах с соперницами из топ-5 женского мирового рейтинга и только вторая на мэйджорах. Впервые чемпионке Итогового турнира — 2018 удалось сделать это в четвертьфинале Уимблдона-2023, когда она оказалась сильнее самой Иги Швёнтек.

Счёт личных встреч был 2-0 в пользу Кудерметовой. Она выиграла у Свитолиной 6:2, 1:6, 7:5 во втором круге Кубка Кремля — 2019 и 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) в четвертьфинале Абу-Даби-2021. А в преддверии новой очной битвы с Вероникой украинка поделилась мнением о рукопожатиях с соперницами после матчей.

«Да, я немного чувствую себя вынужденной в каком-то смысле. Думаю, и без рукопожатий можно обойтись, если просто отдавать должное сопернику, сказать ему: «Молодец», так тоже нормально. Во время ковида всем было нормально, что нельзя касаться друг друга руками. Мне кажется, разницы бы не было», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

На старте сегодняшней встречи девушки обменялись уверенными геймами на своих подачах — 1:1. Затем Кудерметова оторвалась в счёте. Она дважды взяла чужую подачу, исполняла много ударов навылет, действовала активно на приёме, при этом практически не допуская ошибок — 4:1 в пользу Вероники. Но вскоре, как это часто бывает в женском теннисе, ситуация стала выравниваться. Элина вцепилась, постепенно начала перехватывать инициативу и на очень высоком уровне провела вторую половину сета. Россиянка, напротив, стала много ошибаться (особенно с форхенда), упустила два брейка и проиграла партию со счётом 4:6. Примечательно, что при 4:5 наша соотечественница взяла медицинский тайм-аут. Врач осматривал бок теннисистки. После завершения сета она отправилась в подтрибунное помещение, чтобы перевести дух и восстановиться. Статистика: 12/16 по ударам навылет и ошибкам у Кудерметовой, 7/9 — у Свитолиной.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Вторая партия у Вероники не получилась совсем. На протяжении всего сета ей было тяжело на задней линии, а физически спортсменка заметно подсела. Элина же в целом хорошо подавала, вела игру на задней линии. У Свитолиной порой получались прекрасные удары, в том числе и активные приёмы. В итоге бывшая третья ракетка мира забрала последние 11 из 12 геймов в этом матче и добилась победы над Кудерметовой со счётом 6:4, 6:1 за 1 час 20 минут. Статистика: 16/27 по ударам навылет и ошибкам у Вероники, 15/14 — у Элины. Таким образом, Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. Ранее Элина пробивалась в эту стадию мельбурнского «Шлема» в 2018 и 2019 годах.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 03:45 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Следующая оппонентка украинки определялась во встрече между седьмым номером рейтинга WTA Еленой Рыбакиной и Мэдисон Киз, располагающейся на 14-й строчке. По ходу АО-2025 представительница Казахстана успела переиграть местную теннисистку Эмерсон Джонс, американку Иву Йович и украинку Даяну Ястремскую. Спортсменка из США, в свою очередь, одолел соотечественниц Энн Ли и Даниэль Коллинз, а во втором круге справилась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Девушки ранее играли четыре раза, и счёт к сегодняшнему дню оказался равный — 2-2. Мэдисон была сильнее на «Ролан Гаррос» — 2022 и в Цинциннати-2022. Елена отличилась в Остраве-2022 и в Майами-2024.

В стартовой партии нового очного матча намного лучше выглядела именно Киз. Она играла активнее и стабильнее, чем её противница. За весь сет 14-я ракетка мира позволила сопернице добраться лишь до одного брейк-пойнта, который Рыбакина не реализовала. Сама же Мэдисон дважды взяла чужую подачу в первой партии, в том числе в её последнем, девятом гейме. Отметим, что на сетболе Елена допустила двойную ошибку — 3:6 за 35 минут.

Чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде после неудачного сета сразу же покинула корт. И пауза пошла ей на пользу! Во второй партии Рыбакина заиграла намного собраннее, чем американка и сделала сразу три брейка. При этом Елена не отдала американке свою подачу — 6:1 за 31 минуту. Казахстанская спортсменка закрыла сет с третьей попытки.

Решающая партия в противостоянии двух девушек получилась очень интересной. Одним из важнейших моментов сета стал его второй гейм, когда Рыбакина упустила сразу четыре (!) шанса взять чужую подачу — 1:1. «Не брейкуешь ты — брейкуют тебя»: правило, которое, трансформировашись, плавно перетекло из футбола в теннис. Уже в следующем гейме Киз наглядно показала, как пользоваться брейк-пойнтами. При счёте 30:30 Елена совершила две ошибки, в том числе и двойную, и вырвалась вперёд — 3:1. Рыбакина, известная своим бойцовским характером, попробовала вернуться в матч. Она сравняла счёт — 3:3. Но во второй половине третьего сета Мэдисон выглядела безупречно. Американка классно сыграла на приёме (в том числе и на матчболе) и взяла последние три гейма. 6:3, 1:6, 6:3 — именно с таким счётом Киз одолела финалистку австралийского ТБШ 2023 года за 1 час 50 минут. Представительница США одержала девятую победу подряд в сезоне-2025 и в четвёртый раз сыграет в четвертьфинале АО.

Australian Open (ж). 4-й круг
20 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».

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