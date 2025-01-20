Касаткина драматично проиграла в битве за 1/4 финала AO. А Мирра и Диана взяли парный матч

Сегодня, 20 января, на Australian Open завершились матчи 1/8 финала в одиночных сетках. Вечером по местному времени свой матч провела первая ракетка России Дарья Касаткина, имевшая на турнире девятый номер посева. В соперницах у неё оказалась американка Эмма Наварро (8). В этой части сетки в четвёртый круг вышли теннисистки с наивысшими номера посева, так что матч Касаткиной и Наварро просматривался сразу после жеребьёвки. И это при том, что ранее эти теннисистки ни разу не играли друг с другом. Удивительно, ведь и Дарья, и Эмма входят в топ-10 рейтинга WTA.

Касаткина в первых трёх матчах на турнире набрала хороший ход. Более-менее серьёзное сопротивление ей смогла оказать разве что Юлия Путинцева, игравшая с россиянкой в третьем круге. Но и она не взяла ни сета — 7:5, 6:1 в пользу Дарьи. Наварро же во всех трёх встречах играла решающую партию. В 1/16 финала она сломила сопротивление Онс Жабер — 6:4, 3:6, 6:4.

В первых геймах у Касаткиной мало что получалось. Россиянка собирала ошибки и три гейма из четырёх отдала без шансов. И даже второй гейм, в котором пять раз было «ровно», остался за Наварро. Так счёт стал 4:0.

Затем дело пошло на лад: Дарья стала чётче играть, а Эмма начала стремительно догонять её по количеству невынужденных ошибок. Касаткина отыграла оба брейка, а чтобы сравнять счёт, ей необходимо было брать подачу в восьмом гейме. Но не получилось, и Наварро, сделав третий брейк, при 5:3 вышла подавать на сет.

При 40:0 показалось, что у Дарьи нет шансов. Однако она отыграла этот тройной сетбол, потом ещё один, заработала брейк-пойнт, и Эмма дрогнула, допустив на нём двойную ошибку, уже третью к тому моменту. Увы, 10-й гейм, на подаче, Дарья провалила, не взяв ни одного очка, и первый сет, занявший 43 минуты, закончился со счётом 6:4 в пользу Наварро. Россиянка оказалась хуже соперницы как по виннерам (8 против 10), так и по невынужденным (17 против 14).

Второй сет Касаткина начала с брейка, после чего наконец-то удержала подачу — 2:0. Но Наварро не пустила её в отрыв и, ответив брейком в четвёртом гейме, сравняла счёт — 2:2. После 3:3 теннисистки обменялись брейками — 4:4. В 10-м гейме россиянка отыграла три матчбола, уступая 4:5, «меньше», и ценой невероятных усилий восстановила равенство — 5:5.

Упустив три матчбола, Наварро принялась ошибаться и в 11-м гейме отдала свою подачу. Касаткина же, подавая на партию, ушла с 0:30 и перевела игру в третий сет — 7:5 за 52 минуты.

Дарья Касаткина в матче с Эммой Наварро на Australian Open — 2025 Фото: Graham Denholm/Getty Images

В начале решающей партии в отрыв могла уйти уже Наварро. После её брейка во втором гейме счёт стал 2:0. Однако Касаткиной удался обратный брейк, после чего россиянка сравняла счёт — 2:2. Дарья тут же вырвалась вперёд с брейком, но Эмма в ответ взяла её подачу — 3:3.

Украшением всей игры стал восьмой гейм, в котором Касаткина подавала при 3:4. Американка затащила россиянку в «ровно», и после этого Дарья отыграла все семь брейк-пойнтов (то есть семь скрытых матчболов!), имевшихся у соперницы! Касаткина удержала подачу, и счёт опять стал равным — 4:4.

В 11-м гейме, уже при 5:5, Касаткина вцепилась в подачу соперницы, имела два брейк-пойнта (свои первые скрытые матчболы), но не использовала их. Наварро обеспечила себе тай-брейк, однако до него не дошло. В 12-м гейме россиянка вела 30:0, но после этого очки брала только американка, которая реализовала свой четвёртый матчбол (с учётом трёх во второй партии) в этой встрече, растянувшейся на 2 часа 43 минуты, — 6:4, 5:7, 7:5.

В итоге из четырёх россиянок, игравших в 1/8 финала, в четвертьфинал вышла только Анастасия Павлюченкова. Она сразится с Ариной Соболенко.

В мужской сетке одну из пар четвёртого круга составили двукратный чемпион ТБШ Янник Синнер (1) и Хольгер Руне (13). Победа Руне означала бы, что Андрей Рублёв после Australian Open выпадет из первой десятки.

В первом сете Синнеру хватило единственного брейк-пойнта во втором гейме, чтобы выиграть партию со счётом 6:3. В середине второго сета Руне отыграл два брейк-пойнта, в восьмом гейме взял чужую подачу, после чего подал на партию — 6:3.

По ходу третьего сета оба теннисиста брали медицинский перерыв: итальянец — из-за плохого самочувствия, Руне — из-за проблем с коленом. Как и в предыдущих двух партиях, всё решил единственный брейк. В восьмом гейме его добился Янник, который затем под ноль подал на сет — 6:3. В начале четвёртого сета игру пришлось прервать, поскольку возникли проблемы с креплением сетки. В этой партии Синнер уже не испытал проблем и закончил встречу — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 за 3 часа 5 минут.

«Сегодня было странное утро, я даже не разминался. Я знал, что буду бороться. С точки зрения тенниса я играл хорошо, подавал хорошо и нанёс несколько качественных ударов, которые придали мне уверенности в борьбе.

Медицинский перерыв мне помог. Это показывает, что у этого турнира отличная организация. Они очень заботятся об игроках», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Янник Синнер и Хольгер Руне после матча на Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Таким образом, Рублёв пока остаётся в топ-10. Но его ещё могут обойти Бен Шелтон (в случае выхода в финал) и Алекс Михельсен (в случае завоевания титула).

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В женском парном разряде тоже проходили заключительные встречи 1/8 финала, только здесь это третий круг, а не четвёртый. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сражались с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки — австралийской паре выдали уайлд-кард на турнир. Во втором круге Андреева и Шнайдер взяли реванш у Сары Эррани и Жасмин Паолини. Напомним, итальянки, имевшие здесь четвёртый номер посева, обыграли россиянок в финале Олимпиады-2024 в Париже. А в Мельбурне Мирра и Диана победили со счётом 7:5, 7:5.

В первом сете у Андреевой и Шнайдер было ощутимое преимущество. Они забирали геймы один за другим и вполне могли закончить партию со счётом 6:1, потому как вели 5:1, 30:30. Но седьмой гейм забрали австралийки, которые затем отыграли один брейк. Однако уже в девятом гейме россиянки приняли на сет — 6:3 за 31 минуту.

Вторую партию Мирра и Диана выиграли не менее уверенно, а может, и более. Брейк-пойнтов у их соперниц не было, а последние два своих гейма Андреева и Шнайдер и вовсе взяли под ноль. После счёта 2:2 россиянки выиграли четыре гейма подряд, сделав два брейка, — 6:3, 6:2 за 1 час 7 минут.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер сыграют с парой, в которой есть россиянка. Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо в 1/8 финала победили китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай. В третьем сете Рахимова и Соррибес-Тормо отыграли матчбол и довели встречу до победы на тай-брейке — 3:6, 6:3, 7:6 (10:8) за 2 часа 45 минут.

Остальные россиянки, заявившиеся в женский парный разряд, уже выбыли из борьбы. Александра Панова проиграла в третьем круге, то есть в 1/8 финала, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова — во втором, Ирина Хромачёва, Анастасия Потапова и Яна Сизикова — в первом.

В мужской парный разряд из россиян заявился один лишь Роман Сафиуллин. Он и его австралийский напарник Кристофер О'Коннелл в первом круге проиграли нидерландцам Таллону Грикспору и Ботику ван де Зандсхулпу — 4:6, 6:3, 3:6.

В микст заявились Ирина Хромачёва, составившая тандем с американцем Джеком Уитроу, и Александра Панова, объединившая усилия с британцем Ллойдом Гласспулом. Хромачёва/Уитроу во втором круге со счётом 6:4, 6:4 победили Се Шувэй и Яна Зелиньского и вышли в четвертьфинал, а Панова/Гласспул снялись до матча второго круга.

А как дела у российских юниоров?

В сетку юношеского AO попали трое российских теннисистов. Егор Плешивцев в первом круге разгромил японца Рё Табату — 6:2, 6:1, а во втором прошёл итальянца Андреа Де Марки — 6:2, 1:6, 6:1. В 1/8 финала его ждёт встреча с финном Оскари Палданиусом (7). Тимофей Дерепаско, девятый сеяный, в первом круге победил румына Стефана Хайцэ (6:2, 6:3), а во втором ждёт сражения с Дуе Марковиной из Австралии. Этот матч состоится во вторник, 21 января. Ну а Иван Юткин покинул турнир после первого же матча, уступив Джаггеру Личу (5) со счётом 4:6, 3:6.

У девушек в одиночную сетку пробилась лишь одна россиянка. Анастасия Лизунова прошла квалификацию, но уже в первом круге наткнулась на австралийку Эмерсон Джонс, первую сеяную, и проиграла ей со счётом 3:6, 3:6.

В парную юношескую сетку заявились те же россияне: Плешивцев, Дерепаско и Юткин. Дерепаско и Амир Омарханов из Казахстана получили третий номер посева. В первом круге они проиграли матч, в котором их соперниками были марокканец Карим Беннани и болгарин Александр Василев, — 6:7 (4:7), 6:1, [6:10]. Плешивцев и серб Огнен Милич играли с американцами Максимусом Дюссо и Домиником Мосейчуком. Этот матч завершился победой Плевшицева и Милича — 3:6, 6:4, [10:8]. Во втором круге Плешивцев и Милич сыграют с Беннани и Василевым. А Юткин и турок Хайдар Гокпинар в первом круге уступили американцам Ноа Джонстону и Бенджамину Уиллверту, восьмым сеяным, — 7:6 (7:5), 3:6, [5:10].

Наконец, у девушек в парную сетку заявилась та же Лизунова, вставшая в пару с китаянкой Ли Юяо. В первом круге они играли с американками Анникой и Кристиной Пеничковыми, имевшими шестой номер при посеве. Эта встреча завершилась разгромной победой американок со счётом 6:1, 6:1.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями первого ТБШ сезона следите на «Чемпионате».