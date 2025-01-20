Медведев после AO может упасть в конец топ-10. Де Минор, Джокович, Пол и Шелтон догоняют

На Australian Open завершились матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. 27 января, на следующий день после финала, ATP, как обычно, опубликует обновлённые рейтинги. Но предварительные прикидки можно сделать уже сейчас. Известно, что Янник Синнер останется во главе таблицы, как бы ни закончился турнир. Более того, это было ясно ещё до начала соревнований.

В отношении других мест полной определённости нет. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, проигравшие во втором и в первом кругах соответственно, потеряют по одной позиции. Медведев после турнира в лучшем случае будет шестым, Рублёв — 10-м. И даже эти места им не гарантированы.

Для удобства анализа построим таблицу, в которой указаны текущие очки теннисистов на Australian Open, а для тех, кто продолжает борьбу на турнире, проставлены и потенциальные очки. Вот как выглядит общее положение в лайв-рейтинге в преддверии четвертьфиналов:

Лайв-рейтинг ATP по итогам четвёртого круга Australian Open — 2025

Место Теннисист Очки 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 1 Янник Синнер 10 230 10 630 11 130 11 830 2 Александр Зверев 7235 7635 8135 8835 3 Карлос Алькарас 7010 7410 7910 8610 4 Тейлор Фриц 5050 5 Каспер Рууд 4160 6 Даниил Медведев 3780 7 Алекс де Минор 3735 4135 4635 5335 8 Новак Джокович 3500 3900 4400 5100 9 Томми Пол 3495 3895 4395 5095 10 Андрей Рублёв 3130 17 Бен Шелтон 2580 2980 3480 4180

Примечание. В таблице не указаны строчки с теннисистами, которые прекратили борьбу на Australian Open и уже не догонят ни Рублёва, ни тем более Медведева.

Также для понимания того, кто кого может обойти, необходимо иметь перед глазами турнирную сетку. Вот как сложились четвертьфинальные пары:

Синнер — де Минор;

Шелтон — Сонего;

Джокович — Алькарас;

Пол — Зверев.

Примечание. Пары указаны не в хронологическом порядке проведения матчей, а в том порядке, в каком они находятся в турнирной сетке.

Как видим, лидерству Синнера не угрожает пока никто и ничто. За вторую строчку сражаются Зверев и Алькарас. Если Алькарас проиграет Джоковичу, взаимное расположение Александра и Карлоса не изменится. Если Алькарас выиграет у Джоковича, а Зверев уступит Полу, немец и испанец поменяются местами. Наконец, если Александр и Карлос выиграют свои четвертьфиналы, победитель их полуфинала станет второй ракеткой мира, а проигравший — третьей.

Идём дальше. Тейлор Фриц опустится с четвёртой строчки на пятую, если титул возьмёт кто-либо из тройки де Минор — Джокович — Пол. Рууд, идущий пятым, может потерять как одно место, так и два. Де Минор, Джокович и Пол обойдут его в случае выхода в финал, а Шелтон — только в случае завоевания титула.

Новак Джокович на Australian Open — 2025 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Медведев официально пока пятая ракетка мира, но в лайв-рейтинге он уже шестой. В дополнение к этому он может потерять как одну строчку, так и две, и три, и даже все четыре! Даниила преследуют де Минор, Джокович, Пол и Шелтон. Первой тройке нужно выйти в полуфинал, чтобы потеснить россиянина, а Шелтона в этом смысле устроит только титул. Собственно, так и формируется самый неприятный расклад, в котором Медведев после турнира обнаружит себя на 10-й строчке: де Минор, Шелтон, Джокович и Пол выигрывают свои четвертьфиналы, после чего Бен берёт титул.

Де Минор, Джокович и Пол идут так плотно, что после турнира каждый из них может как запрыгнуть на четвёртое место (для этого каждому из них нужен только титул), так и обнаружить себя на 10-й строчке — тут необходимым (но недостаточным!) условием является титул Шелтона. Наконец, Рублёв останется 10-м, если Шелтон не выйдет в финал, и опустится на 11-е место в противном случае. Сам же Бен запрыгнет в топ-10 в случае выхода в финал, а если возьмёт титул, то станет либо пятым (если никого из тройки де Минор — Джокович — Пол не будет в финале), либо шестым (в противном случае).