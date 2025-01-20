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Australian Open 2025: Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют в четвертьфинале, история встреч, время начала матча

Джокович и Алькарас встретятся в восьмой раз! Их матчи регулярно заканчиваются слезами
Арина Полуянова
Джокович и Алькарас встретятся в восьмой раз
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Нас ждёт яркая и принципиальная четвертьфинальная битва на Australian Open.

На Australian Open стартуют четвертьфиналы. Как и подобает этой стадии, афиши у грядущих матчей просто огненные! Одна из них – это встреча Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

Australian Open – 2025. Мужчины. Турнирная сетка

Каждый матч серба и испанца оказывается жарким, а борьба в нём – упорной. Даже в счёте их личных встреч Новак ведёт с совсем незначительным преимуществом: 4-3.

Турнир, год, стадияПобедительСчёт
«Мастерс» в Мадриде, 2022, полуфиналКарлос Алькарас6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5)
«Ролан Гаррос», 2023, полуфиналНовак Джокович6:3, 5:7, 6:1, 6:1
Уимблдон, 2023, финалКарлос Алькарас1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4
«Мастерс» в Цинциннати, 2023, финалНовак Джокович5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)
Итоговый турнир, 2023, полуфиналНовак Джокович6:3, 6:2
Уимблдон, 2024, финалКарлос Алькарас6:2, 6:2, 7:6 (7:4)
Олимпиада в Париже, 2024, финалНовак Джокович7:6 (7:3), 7:6 (7:2)

Встречи Джоковича и Алькараса на харде – явление редкое. Лишь дважды – в Цинциннати и на Итоговом – играли парни на этом покрытии. И оба раза победа оставалась за 10-кратным чемпионом Australian Open и четырёхкратным победителем US Open.

Лишь однажды удалось Новаку и Карлосу сыграть лёгкий двухсетовый матч. И он состоялся на харде.

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Но в этом году в Австралии, кажется, комфортнее чувствует себя 21-летний испанец. Карлос пока не столкнулся с действительно серьёзными проблемами: в трёх сетах он переиграл Александра Шевченко и Йосихито Нисиоку, в четырёх партиях одолел Нуну Боржеша, а матч с потенциально опасным Джеком Дрейпером завершился отказом британца после двух проигранных сетов. Всего на корте Алькарас провёл 7,7 часа.

Джоковичу же в Мельбурне с каждым годом становится всё сложнее. Новак отдал по сету Нишешу Басаваредди и Жайме Фарии, чем удивил болельщиков, но затем в трёх партиях переиграл Томаша Махача и Иржи Легечку. И всё же серб на корте к текущему моменту провёл чуть больше времени: ровно 11 часов.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Michael Willson/Getty Images

Не раз матчи Новака и Карлоса заканчивались слезами одного из теннисистов. На Уимблдоне растрогался серб, а в финале Олимпиады заплакал испанец.

Друг о друге Новак и Карлос в Мельбурне высказались тепло и щедро.

«Я жду большой битвы, как это обычно происходит в наших встречах. Может, всего пару раз всё было в одну калитку. Он доминировал в финале Уимблдона-2024, а я провёл хороший матч против него на Итоговом-2023.

Кроме этого, у нас было несколько затяжных сражений с длинными розыгрышами. В плане интенсивности и энергии на корте поединки с ним напоминают сражения с Надалем. Он очень динамичный, взрывной игрок. Невероятно талантливый. Харизматичный. На таких теннисистов приятно смотреть, а вот играть – не так уж и здорово (улыбается).

Я с нетерпением жду матча. Думаю, когда вышла сетка, многие тоже очень ждали этой нашей встречи в четвертьфинале. И вот мы здесь. Думаю, мы оба хорошо идём на этом турнире. Мне нравится, как я играю и как чувствую себя в последних нескольких матчах. Для меня это вызов, очень его жду», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович и Карлос Алькарас

Новак Джокович и Карлос Алькарас

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«У него [Новака] почти нет слабых мест. Это будет первый раз, когда мы встретимся на харде на турнире «Большого шлема», и это меня тревожит. Я готов сделать всё необходимое, чтобы победить.

Его нынешняя форма впечатляет, но знаю, что способен показать в матче с ним хороший теннис. Стараюсь не думать, насколько важна встреча с Новаком для спорта, ведь если бы я это делал, то соревноваться было бы невозможно. Для меня ничего не меняется, играю ли я против него в полуфинале или в четвертьфинале», — сказал Алькарас журналистам.

Для Новака этот Australian Open – одна из последних реальных возможностей побороться за 25-й «Шлем». Для Карлоса же это потрясающий шанс оформить карьерный ТБШ и стать самым молодым его обладателем в истории тенниса. Так что принципиальность грядущей встречи серба и испанца сильно возрастает.

Матч Новака и Карлоса запланирован на вторник, 21 января. Начало – около 12:30 мск.

За этим и другими матчами Australian Open следите на «Чемпионате».

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