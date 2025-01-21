Гауфф и Бадоса бьются за 1/2 финала AO-2025. Ещё сыграют Павлюченкова и Джокович. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Во вторник, 21 января, начнутся четвертьфиналы. В одиночном разряде будет сыграно четыре матча – по два у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. В этот день сразятся Кори Гауфф (третий номер посева) – Паула Бадоса (11), Томми Пол (12) – Александр Зверев (2), Арина Соболенко (1) – Анастасия Павлюченкова (27) и Новак Джокович (7) – Карлос Алькарас (3). Отметим, что в обеих сетка остался лишь один несеяный теннисист – итальянец Лоренцо Сонего, который выступит в среду.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Какой же прогноз погоды на сегодня в Мельбурне — рассказываем.
Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня, пока всё не «началось».
Расписание вторника
Во вторник ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и россиянки.
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