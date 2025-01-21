Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Павлюченкова, Соболенко, Джокович, Алькарас: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Гауфф и Бадоса бьются за 1/2 финала AO-2025. Ещё сыграют Павлюченкова и Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
Live Australian Open 21 января 2025 года
Комментарии
На первом в сезоне «Шлеме» во вторник начинаются четвертьфиналы. На кортах появится и россиянка. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Во вторник, 21 января, начнутся четвертьфиналы. В одиночном разряде будет сыграно четыре матча – по два у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. В этот день сразятся Кори Гауфф (третий номер посева) – Паула Бадоса (11), Томми Пол (12) – Александр Зверев (2), Арина Соболенко (1) – Анастасия Павлюченкова (27) и Новак Джокович (7) – Карлос Алькарас (3). Отметим, что в обеих сетка остался лишь один несеяный теннисист – итальянец Лоренцо Сонего, который выступит в среду.

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Томми Пол
11
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Какой же прогноз погоды на сегодня в Мельбурне — рассказываем.

01:07 Даниил Сальников

Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня, пока всё не «началось».

01:05 Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и россиянки.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android