На пути Соболенко к рекорду века стоит последняя россиянка на АО — Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова – последняя представительница России в одиночных сетках Australian Open. В женской паре есть Мирра Андреева с Дианой Шнайдер, которые в четвертьфинале сыграют против ещё одной россиянки, Камилы Рахимовой, выступающей вместе с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, а Ирина Хромачёва вышла в четвертьфинал микста с американцем Джеком Уитроу, но в одиночных турнирах до восьмёрки лучших добралась только Павлюченкова.

Россиянка сыграет с первой ракеткой мира и действующей двукратной чемпионкой АО, белоруской Ариной Соболенко. При этом в лайв-рейтинге Соболенко потеряла лидерство, поскольку у неё там «сгорели» очки за прошлогодний титул, а преследующая Арину Ига Швёнтек год назад вылетела здесь уже в третьем круге. Сейчас польская теннисистка тоже в четвертьфинале и опережает Соболенко на 334 очка. Белоруске нужно пройти хотя бы на один круг дальше Иги (либо победить её в финале), чтобы сохранить лидерство в официальном рейтинге по итогам Australian Open.

Конкретно в матче с Павлюченковой у Соболенко стоит на кону и другое важное достижение. Это рекорд XXI века по количеству выигранных подряд матчей на АО в женском одиночном разряде. В конце 90-х великолепная Мартина Хингис завоевала здесь три титула подряд, а затем дошла до финала в 2000-м, выиграв 27 встреч кряду на турнире. В нынешнем веке же серии из 14+ побед (то есть хотя бы двух титулов) были у Дженнифер Каприати (выиграла турнир в 2001 и 2002 году, вылетела в первом круге в 2003-м), Серены Уильямс, причём дважды (выиграла в 2003-м и 2005-м, пропустив 2004-й, после чего проиграла третий круг в 2006-м; затем победила в 2009-м и 2010-м, пропустила 2011-й и вылетела в четвёртом круге в 2012-м) и у Виктории Азаренко. Соотечественница Соболенко также завоевала два титула подряд (2012, 2013), а в 2014 году проиграла четвертьфинал Агнешке Радваньской. Соответственно, именно у Виктории самая длинная победная серия на АО в XXI веке из 18 матчей, которую Арина уже повторила, а в случае выхода в полуфинал превзойдёт.

Арина Соболенко Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Ещё одно солидное достижение Соболенко – с 2023 года она уступила всего в одном матче на хардовых «Шлемах», да и в том – в финале. Это был решающий поединок US Open – 2023 с Кори Гауфф, которая одержала волевую победу со счётом 2:6, 6:3, 6:2, выиграв домашний мэйджор. US Open – 2024, как и два последних Открытых чемпионата Австралии, остался за Ариной. А на прошлогоднем АО белоруска вдобавок победила, не отдав соперницам ни одной партии. Сейчас она тоже идёт без потерь сетов, выиграв в Мельбурне уже 24 партии кряду, начиная с финала Australian Open – 2023 с Еленой Рыбакиной (4:6, 6:3, 6:4).

Павлюченкова старше Соболенко почти на семь лет, но достижениями подобного уровня похвастать, конечно, не может. В нынешнем сезоне исполнится уже 20 лет с момента дебюта Анастасии во взрослом теннисе – правда, произошёл этот дебют в 14, когда россиянка сыграла свои первые турниры ITF в ноябре и декабре 2005 года. Уже осенью 2006-го 15-летняя Павлюченкова получила WC на Кубок Кремля, который в итоге выиграла восемь лет спустя, в 2014-м. Титулов на турнирах уровнем выше нынешнего WTA-500, к которому относился и Кубок Кремля, у Анастасии в одиночке в принципе нет, зато есть победы в паре на «тысячниках» в Мадриде и Риме, а также две золотые медали – Универсиады-2013 в Казани в паре с Еленой Весниной и Олимпиады-2020 в Токио (из-за пандемии прошедшей в 2021 году) в миксте с Андреем Рублёвым – причём в финале они одолели как раз Веснину, выступавшую вместе с Асланом Карацевым.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В одиночном разряде у Павлюченковой уже было восемь проходов как минимум до четвертьфинала «Шлемов» (нынешний – девятый). Почти всегда на этой стадии россиянка и останавливалась, но «Ролан Гаррос» 2021 года стал исключением. Обыграв на турнире в том числе Соболенко – это была их третья и на данный момент последняя встреча – Анастасия выдержала и напряжённые битвы с Викторией Азаренко и Еленой Рыбакиной, добравшись в итоге до финала. Там она встретилась с не попавшей в посев Барборой Крейчиковой, на тот момент преуспевавшей в основном в парном разряде, но чешка оказалась сильнее в трёх партиях. Меньше чем через год она добралась до второй строчки рейтинга, а летом 2024-го сенсационно выиграла ещё и Уимблдон.

Анастасии же так и не удалось побывать хотя бы в топ-10 – по крайней мере пока что. Пожалуй, Павлюченкову можно назвать самой талантливой теннисисткой из числа тех, кто не входил в десятку лучших. К концу сезона-2021 россиянка поднялась на 11-ю строчку и, вероятно, смогла бы ворваться в десятку в первой половине следующего года, но сначала заразилась коронавирусом, а затем получила травму колена. Павлюченкова вернулась было в тур в конце апреля и даже выиграла Рим в паре с Вероникой Кудерметовой, но травма, видимо, оказалась серьёзнее, чем казалось изначально, и после Рима Анастасия на корт в том сезоне уже не вышла. Вернулась она только в начале 2023 года, откатившись в четвёртую сотню рейтинга и вынужденно играя в том числе квалификации и турниры ITF. Однако Павлюченкова довольно быстро вернулась в топ-100, чему в немалой степени помог выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Прошлый сезон Анастасия провела достаточно ровно и финишировала в топ-30, хотя не сыграла ни одного турнира после US Open.

Все матчи Арины Соболенко с Анастасией Павлюченковой Общий счёт – 2-1 в пользу Павлюченковой Торонто-2019, хард. Первый круг 3:6, 6:3, 7:5 – победа Павлюченковой Мадрид-2021, грунт. Полуфинал 6:2, 6:3 – победа Соболенко «Ролан Гаррос» – 2024, грунт. Третий круг 6:4, 2:6, 6:0 – победа Павлюченковой

Встреча Соболенко с Павлюченковой состоится во вторник, 21 января. Начало – не раньше 11:00 мск. За этим и другими матчами Australian Open – 2025 следите на «Чемпионате».