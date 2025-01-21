Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале

Сегодня, 21 января, на Australian Open стартовали четвертьфинальные матчи. До этой стадии турнира в женском одиночном разряде дошла лишь одна представительница России — Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA. В соперницах у неё была первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Лидер рейтинга WTA в преддверии противостояния с Павлюченковой была близка к важному достижению. Это рекорд XXI века по количеству выигранных подряд встреч на мельбурнском ТБШ в женском одиночном разряде. В конце 90-х легендарная Мартина Хингис завоевала здесь три титула подряд, а затем дошла до финального противостояния в 2000-м, выиграв 27 поединков кряду на турнире. В нынешнем столетии серии из 14+ побед (то есть хотя бы двух титулов) были у Дженнифер Каприати (выиграла турнир в 2001 и 2002 году, вылетела в первом круге в 2003-м), Серены Уильямс, причём дважды (выиграла в 2003-м и 2005-м, пропустив 2004-й, после чего потерпела поражение в третьем круге в 2006-м; затем победила в 2009-м и 2010-м, пропустила 2011-й и вылетела в четвёртом круге в 2012-м) и у Виктории Азаренко (завоевала два титула подряд в 2012-м и 2013-м).

Соотечественница Соболенко в 2014 году пала под натиском Агнешки Радваньской в 1/4 финала. Соответственно, именно у Азаренко самая длинная победная серия на Открытом чемпионате Австралии в XXI веке из 18 матчей, которую Арина уже повторила. Напомним, на АО-2025 первая ракетка мира последовательно одолела американку Слоан Стивенс, испанку Джессику Бузас Манейро, датчанку Клару Таусон и россиянку Мирру Андрееву. Во всех этих противостояниях трёхкратная победительница мэйджоров не отдала противницам ни партии.

Анастасия Павлюченкова (27) по-хорошему удивляет своих фанатов в Мельбурне. Олимпийская чемпионка Токио в миксте на нынешнем Australian Open переиграла Юэ Юань из Китая (6:4, 4:6, 6:3), соотечественницу Анастасию Потапову (7:6 (7:2), 2:6, 6:2, немку Лауру Зигемунд (6:1, 6:2) и хорватку Донну Векич (7:6 (7:0), 6:0). Таким образом, Анастасия в четвёртый раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. До этого она добивалась подобного в 2017, 2019 и 2020 годах.

А после победы над Векич Павлюченкова объяснила, почему успешно выступает на Открытых чемпионатах Австралии.

«Может, потому что свежесть ещё есть, это же начало сезона, а к его концу у меня заканчиваются силы (смеётся). Сложно сказать, нет какой-то формулы. Поиск вариантов, условия тут быстрые, я не против этого, тут много всего, чёткого ответа у меня нет», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

Удивительно, но счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянки. Она выиграла у Арины 3:6, 6:3, 7:5 в первом круге Торонто-2019 и 6:4, 2:6, 6:0 – в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2021, а между этими поединками уступила двукратной победительнице Australian Open в полуфинале Мадрида-2021 — 2:6, 3:6.

При этом в преддверии новой очной битвы с Соболенко Павлюченкова призналась, что не думает о статистике встреч с нынешним лидером рейтинга WTA.

«Я даже не думаю о статистике встреч с ней. Это уже было давненько, сейчас она уже другой игрок, номер один в мире, играет очень сильно. На самом деле не знаю, чего ожидать. Надеюсь, смогу показать великолепный теннис и постараюсь потягаться против её мощи», — сказала отечественная спортсменка на пресс-конференции.

В стартовой партии нового очного сражения Анастасия действовала очень неплохо. Она старалась играть умно, плести комбинации, но у белоруски проходили и мощная подача, и удары с задней линии. Даже после глубоких ударов Павлюченковой действующая победительница мельбурнского ТБШ часто бросалась в атаку. Соболенко действовала первым номером и очень неплохо вела игру с задней линии. Для победы в этом сете трёхкратной чемпионке «Шлемов» понадобилось два брейка. Арина оставила партию за собой со счётом 6:2 за 32 минуты.

Арина Соболенко Фото: Hannah Peters/Getty Images

На старте второго сета девушки взяли свои подачи. А дальше начался удивительный поворот вещей. Российская теннисистка вцепилась в, казалось бы, безнадёжный третий гейм. На подаче Соболенко было 40:0, но мяч за мячом, очко за очком добралась россиянка до своего первого за матч брейк-пойнта и тут же его реализовала — 2:1. Затем Анастасия закрепила своё преимущество (3:1). В пятом гейме она добилась ещё одного брейка и создала уже приличный отрыв — 4:1. В шестом гейме спортсменка из Беларуси прибавила, сократив отставание в счёте — 4:2 в пользу Павлюченковой. Однако наша соотечественница продолжала поддавливать первую ракетку мира. Она забрала последние два гейма в партии и взяла её со счётом 6:2. Во втором сете олимпийская чемпионка Токио в миксте играла разнообразно. Ей удавались и глубокие удары, и слайсы, и хорошие линии, и кроссы в противоход, и своевременные укороченные. Арина, в свою очередь, стала слишком много ошибаться на задней линии. Лидера рейтинга WTA уже не так выручала её один из главных козырей, а именно подача, и на приёме мощные глубокие удары стали получаться значительно реже. Напомним, Соболенко не проигрывала 24 сета на АО.

Анастасия Павлюченкова Фото: Hannah Peters/Getty Images

В начале решающей партии девушки обменивались брейками — 2:2. Первой в этом сете сумела взять свою подачу именно Арина и повела — 3:2. Её соперница не сдалась. Анастасия тоже забрала свою подачу. Счёт в сете стал равный — 3:3. Но во второй половине третьего сета белорусская теннисистка всё-таки смогла снова выйти на свой уровень. У неё опять пошли мощные удары, а подача стала грозным оружием. В итоге Соболенко забрала заключительные три гейма, а вместе с ними и матч. 6:2. 2:6, 6:3 — именно с таким счётом трёхкратная чемпионка мэйджоров одолела Анастасию Павлюченкову. Арина — первая теннисистка в этом веке, кому удалось выиграть 19 встреч подряд на Australian Open. Невероятно! В полуфинале Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».