«Я взяла сет у Арины, это победа для меня». Павлюченкова — после вылета с АО

Анастасия Павлюченкова покидает Australian Open – 2025 с гордо поднятой головой. В четвертьфинале она на равных билась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и смогла взять у неё сет, чего предыдущим соперницам не удавалось. Россиянка призналась на пресс-конференции, что в концовке матча немного потеряла концентрацию, а ещё на подаче ей мешал ветер в спину.

«Я взяла сет у Арины, это победа для меня»

— Арина редко отдаёт сет на Australian Open, что определило исход этого матча?

— Хоть что-то хорошее из этой встречи, я взяла сет, это победа для меня. Понятно, что я всё ещё расстроена. Не знала, чего ожидать, начало матча было так себе. Как будто совсем не могла войти в игру, не чувствую мяч. Она так сильно била, а у меня вообще не получалось. Условия полностью отличались от предыдущих встреч, я ведь до этого играла днём и на других кортах. Это самое тяжёлое для нас – недостаточно высоко сеянных – мы не играем на «Род Лэйвер» и центральных кортах. И тем более вечером, когда совершенно другие условия. Было очень тяжело ментально, я думала: боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис!

Но я рада, как билась и вернулась в игру, взяла её подачу во втором сете при счёте 1:1, нащупала импульс, мяч полетел, вошла в ритм. А ещё было очень ветрено… Понятно, что Арина очень стабильно играет весь матч, это очень непростой соперник, и, когда в третьем сете я немного потеряла концентрацию, она сразу воспользовалась этим.

— Последний раз вы играли против Арины ещё в 2021-м, почти четыре года назад. Как она изменилась за это время?

— Она стала более зрелой и ментально сильной. Раньше у неё гораздо быстрее могли начать сдавать нервы, и по языку тела это было видно. Сейчас она сильно прибавила в этом аспекте. В третьем сете, когда я повела на брейке, не было заметно, что она расстроилась, она была спокойна. Она продолжала показывать свою игру, несмотря на счёт. Это признак чемпиона и сильного спортсмена.

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«Моя команда не видела ветер, я такая: круто, спасибо, отличная тренерская работа»

— В третьем сете, особенно в последних двух геймах ветер дул вам в спину на вашей подаче. Насколько вам было тяжелее от этого?

— Вы заметили ветер, да? Я после матча сказала команде, что был ветер и мяч улетал от меня, не сидел на ракетке, а они все сказали, что не заметили. Я такая: круто, спасибо. Отличная тренерская работа, как обычно.

Рада, что вы это видели. Это было тяжело, понятно, что для нас обеих, но она последние два гейма была на противоположной стороне. Обидно, потому что я плохо чувствовала мяч, он просто не сидел на ракетке. При подаче ветер уносил мяч, и я толком не могла по нему ударить. Ну и когда немного теряешь концентрацию, Арина этим воспользовалась и хорошо подавала.

— Чем объясните такой успех, вы здесь показываете свой лучший теннис?

— Не знаю, как это объяснить. Я четыре раза здесь выходила в четвертьфинал, на других «Шлемах» тоже добиралась до этой стадии, пусть и не четыре раза. Иногда просто получается, но я на самом деле считаю, что в этом году на этом турнире показала очень хороший теннис. Иногда тебе где-то везёт, какие-то матчи вытаскиваешь на жилах, а здесь я чувствовала, что очень хорошо играю. Даже сегодня были отрезки, когда я наносила хорошие удары и тягалась с первой ракеткой мира.

— Вы ехали в Мельбурн, не зная, чего ожидать. Сейчас что-то изменилось?

— Не особо. Раньше бывало, выходишь здесь в четвертьфинал, чувствуешь воодушевление и думаешь: давайте уже следующий турнир, а иногда вылетаешь в первом круге и немного теряешь мотивацию, и потом снова приходится искать этот импульс. К этому сезону я хочу подходить совершенно иначе, я ведь стала старше. Конечно, мне удался отличный старт сезона, постараюсь перенести этот импульс на следующие турниры. Если честно, просто хочу показывать свой лучший теннис на каждом турнире и просто получать наслаждение от сезона по полной.