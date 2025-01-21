Какое зрелище! Джокович победил Алькараса в 1/4 финала AO и обошёл Медведева в рейтинге

Во вторник, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне состоялись первые четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В центральной встрече дня, вынесенной на вечер по местному времени, играли 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный седьмым, и четырёхкратный победитель мэйджоров Карлос Алькарас (3).

Джокович на старте турнира играл не на полную мощность. Во встречах с Нишешем Басаваредди и Жайме Фарией серб отдавал по сету. Зато потом прибавил: и чех Томаш Махач, и его соотечественник Иржи Легечка не взяли у Новака ни одной партии. Алькарас шёл по сетке чуть иначе. Александра Шевченко и Йосихито Нисиоку он победил в трёх сетах, в третьем круге отдал одну партию Нуну Боржешу, а в 1/8 финала отыграл лишь два сета, после того как Джек Дрейпер снялся при счёте 7:5, 6:1 в пользу Карлоса.

37-летний Джокович и 21-летний Алькарас, очевидно, принадлежат к разным поколениям теннисистов. Но их соперничество уже успело стать легендарным, при том что впервые они пересеклись на корте относительно недавно, в 2022 году. До отчётной встречи серб и испанец успели провести семь очных поединков. И, пожалуй, каждый из них достоин приставки «супер».

Всё дело в том, что Новак и Карлос играли друг с другом исключительно на крупных турнирах, то есть уровнем не ниже «Мастерса». И всякий раз это происходило на поздних стадиях — не раньше полуфинала! В личных встречах серб вёл со счётом 4-3. Теннисисты поиграли друг с другом на всех покрытиях, а больше всего запомнились финал Уимблдона-2023, выигранный Алькарасом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 со знаменитым 27-минутным геймом в третьем сете, и, конечно же, финал Олимпиады-2024 в Париже, который взял Джокович — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Перед матчем Джокович и Алькарас в шутку признавались, что соперник – не тот теннисист, с которым хочется играть в 1/4 финала. «Он очень динамичный, взрывной игрок. Невероятно талантливый. Харизматичный игрок. На него приятно смотреть. Не так уж и здорово играть против него», — с улыбкой говорил Джокович, чьи слова приводит пресс-служба Australian Open.

«Думаю, он не тот игрок, с которым хочется играть в четвертьфинале. Если я буду думать обо всём, что сделал он в теннисе, то просто не смогу играть. Он побил почти все рекорды в теннисе. Я знаю своё оружие. Знаю, что могу хорошо играть в теннис против него, что могу победить его. Это всё, о чём я думаю, когда сталкиваюсь с ним», — сказал Алькарас, улыбаясь.

Карлос Алькарас и Новак Джокович на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джокович вошёл в игру лучше, чем Алькарас. В первом гейме серб удержал подачу, а во втором испанец немного помог ему своими ошибками, срывая удары. На брейк-пойнте Карлос ошибся по длине, и Новак вырвался вперёд — 2:0. Алькарас не собирался отпускать соперника, нацелился на обратный брейк — и добился своего, выдержав долгий обмен из 26 ударов на брейк-пойнте. После этого Карлос взял и свою подачу — 2:2.

До восьмого гейма включительно теннисисты шли без брейк-пойнтов, хотя оба игрока поддавливали на приёме. В девятом гейме Алькарас стал больше рисковать на приёме, и это сработало. На третьем брейк-пойнте он дождался ошибки в исполнении Джоковича и повёл 5:4 (с брейком). После этого гейма Новак из-за проблем с левым бедром запросил медицинский перерыв и ушёл в раздевалку.

Медицинский перерыв Новака Джоковича Фото: Кадр из трансляции

Вскоре Джокович вернулся на корт — уже с затейпированным бедром. В 10-м гейме Алькарас подал под ноль и выиграл сет — 6:4 за 50 минут. За всю партию Джоковичу насчитали всего три активно выигранных очка, а невынужденных ошибок — 10. У его соперника по этим показателям было равенство — по 13.

Карлос Алькарас в четвертьфинале AO-2025 с Новаком Джоковичем Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Несмотря на неудачу, в начале второй партии Джокович снова выглядел предпочтительнее. Он стал сильнее бить по мячу, взял первый гейм, а во втором выдал несколько шикарных приёмов и воспользовался первым же брейк-пойнтом — 2:0. Алькарас не стал затягивать с ответом и уже в пятом гейме сам взял подачу оппонента. По ходу этого гейма испанец ещё и с судьёй успел поспорить. По мнению Карлоса, судья слишком поздно зафиксировала касание троса на первой подаче Новака.

В отличие от первой партии, Джокович уже в следующем гейме мог сделать второй брейк. Но Алькарас отыграл оба брейк-пойнта и сравнял счёт — 3:3. После этого брейки на какое-то время прекратились, но у серба были свои планы. В 10-м гейме Новак идеально отработал на приёме, не отдал оппоненту ни одного очка и сравнял счёт по сетам — 6:4 за 51 минуту.

Новак Джокович в четвертьфинале AO-2025 с Карлосом Алькарасом Фото: Hannah Peters/Getty Images

В начале третьего сета Джокович, как и в предыдущих двух партиях, диктовал свои условия. Он держал подачу, а на приёме трижды добирался до брейк-пойнтов. Однако в критические моменты Алькарас, который в четвёртом гейме получил предупреждение за то, что не уложился в лимит времени перед подачей, действовал безошибочно. В шестом гейме испанец дрогнул: при «ровно» он допустил двойную ошибку, а в следующем розыгрыше пробил в сетку. И счёт стал 4:2 в пользу Джоковича.

Подтвердить брейк Новак не сумел. Он дал двойную, после которой счёт стал 0:40, два брейк-пойнта спас, а третий уже не смог. Но и Карлос, отыграв брейк, не смог сравнять счёт. Восьмой гейм, на подаче, испанец провалил, не взяв ни одного очка. В заключительном розыгрыше Джокович выдержал обмен из 22 ударов, пробил навылет и повёл 5:3. Сделав этот брейк, серб обернулся к трибунам и характерным жестом пальца возле уха показал, мол, я вас не слышу.

Новак Джокович в матче с Карлосом Алькарасом на Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Подавая на сет при 5:3, Новак начал с двойной ошибки, но это его не смутило. Свой единственный сетбол он реализовал в, пожалуй, лучшем розыгрыше матча, а то и всего турнира: Алькарас укоротил, Джокович добежал и ответил форхендом по линии, испанец сыграл глубокой свечкой с лёта, серб и тут догнал и выбросил свечу в ответ, Карлос пробил справа, после чего не справился с кроссом с бэкхенда от Новака, пробив в сетку. Забрав третий сет (6:3 за 50 минут), Джокович принялся посылать воздушные поцелуи трибунам. В этой партии Новак оказался лучше соперника и по виннерам (11 против 9), и особенно по невынужденным (4 против 11).

Вот как Джокович реализовал сетбол:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Australian Open.

Четвёртый сет Джокович начал с брейка, но в четвёртом гейме мог потерять преимущество. На брейк-пойнте серб затащил Алькараса в ещё один долгий и зрелищный розыгрыш и дождался от него ошибки, после чего дожал его в этом гейме — 3:1. Очень интересными стали шестой и седьмой геймы. В шестом гейме Новак ценой немалых усилий удержал подачу, хотя у Карлоса трижды было «ровно». В седьмом гейме серб заработал брейк-пойнт, то есть уже скрытый матчбол, однако в изнурительном ралли из 33 ударов пробил в коридор, и испанец сократил отставание до 3:4, не дав сопернику сделать второй брейк.

Вот как Алькарас не дал Джоковичу использовать скрытый матчбол:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Eurosport Tennis.

После этого розыгрыша Алькарас восстановился быстрее Джоковича, что вполне понятно на фоне в 16 лет разницы между ними. В начале восьмого гейма сербу приходилось несладко, но он смог спастись с двойного брейк-пойнта — 5:3. А подавая на матч при 5:4, Новак использовал первый же матчбол (Карлос пробил в сетку) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 за 3 часа 35 минут.

Так Джокович, 10-кратный чемпион Australian Open, в 12-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира. Больше полуфиналов AO только у Роджера Федерера (15). Всего это будет 50-й полуфинал серба на ТБШ, и по этому показателю он первый. (У Федерера 46 полуфиналов на мэйджорах.) Алькарас, как и год назад, остановился в четвертьфинале. Пока это лучший результат испанца на турнире. Остальные ТБШ он уже выигрывал: «Ролан Гаррос», Уимблдон (дважды) и US Open.

Кроме того, выход Джоковича в полуфинал означает, что Даниил Медведев потеряет ещё одно место в рейтинге ATP и в лучшем случае будет седьмым после турнира. Также Медведева могут обойти Алекс де Минор (если выйдет в полуфинал) и Бен Шелтон (если завоюет титул). Так что в худшем случае Даниил опустится на девятую строчку. А Алькарас останется третьей ракеткой мира — впереди, как и прежде, будут Янник Синнер и Александр Зверев.

Соперником Джоковича в полуфинале станет Александр Зверев, который в своём четвертьфинале обыграл Томми Пола. У американского теннисиста были возможности обыграть немца, но он ими не воспользовался. В первом сете Пол при 5:5 сделал брейк, но в 12-м гейме не подал на партию, упустив сетбол. В результате Зверев более чем убедительно выиграл тай-брейк — 7:6 (7:1). Во втором сете американец повёл 3:0 с брейком, держал отрыв, но при 5:3 вновь не подал на партию. В 10-м гейме Томми ещё и сетбол на приёме упустил. А тай-брейк снова выиграл Александр, ещё более убедительно, чем в стартовом сете, — 7:6 (7:0).

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казалось, от такого удара Пол уже не оправится. Удивительно, но третью партию Томми взял относительно легко, сделав два брейка, — 6:2. Однако четвёртый сет стал последним. Зверев был близок к «баранке», но в шестом гейме не реализовал матчбол на приёме. Американец упирался до последнего и в седьмом гейме дважды выходил на брейк-пойнт, однако его соперник всё же подал на матч, использовав второй матчбол, — 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1 за 3 часа 32 минуты.

В среду, 22 января, пройдут оставшиеся четвертьфиналы. Янник Синнер сыграет с Алексом де Минором, а Бен Шелтон — с Лоренцо Сонего.

Открытый чемпионат Австралии закончится 26 января. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».