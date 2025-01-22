На первом в сезоне «Шлеме» в среду завершаются четвертьфиналы. На корте появятся и три россиянки. Подробности – в трансляции.

Мирра и Диана бьются за 1/2 финала AO-2025. Швёнтек, Синнер и де Минор тоже играют. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В среду, 22 января, завершатся четвертьфиналы. В одиночном разряде будет сыграно четыре матча: по два у мужчин из верхней половины сетки и у женщин — из нижней. В этот день сразятся Мэдисон Киз (19-й номер посева) – Элина Свитолина (28), Эмма Наварро (8) – Ига Швёнтек (2), Бен Шелтон (21) – Лоренцо Сонего и Янник Синнер (1) – Алекс де Минор (8). Также проведут встречу последние россиянки, оставшиеся в сетке парного разряда: Мирра Андреева и Диана Шнайдер с Камиллой Рахимовой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

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