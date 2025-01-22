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Мирра Андреева, Шнайдер, Синнер, Швёнтек: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Мирра и Диана бьются за 1/2 финала AO-2025. Швёнтек, Синнер и де Минор тоже играют. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Australian Open — 2025
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На первом в сезоне «Шлеме» в среду завершаются четвертьфиналы. На корте появятся и три россиянки. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В среду, 22 января, завершатся четвертьфиналы. В одиночном разряде будет сыграно четыре матча: по два у мужчин из верхней половины сетки и у женщин — из нижней. В этот день сразятся Мэдисон Киз (19-й номер посева) – Элина Свитолина (28), Эмма Наварро (8) – Ига Швёнтек (2), Бен Шелтон (21) – Лоренцо Сонего и Янник Синнер (1) – Алекс де Минор (8). Также проведут встречу последние россиянки, оставшиеся в сетке парного разряда: Мирра Андреева и Диана Шнайдер с Камиллой Рахимовой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо
Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:30 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 06:30 МСК
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

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Расписание среды
Live Даниил Сальников

Какой же прогноз погоды на сегодня в Мельбурне — рассказываем.

01:11 Даниил Сальников

Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня, пока всё не «началось».

01:10 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и россиянки.

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