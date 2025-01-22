Мирра и Диана разгромили соперниц на AO. В полуфинале они сыграют с первыми сеяными

В среду, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии проходили заключительные четвертьфиналы в женском парном разряде. К настоящему моменту этот вид программы оказался единственным, где у российских болельщиков ещё была возможность поддерживать соотечественников. И все три россиянки играли в одном матче. К паре Мирра Андреева/Диана Шнайдер мы уже успели привыкнуть, а их соперницами были Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо.

Андреева и Шнайдер за три встречи, предшествующих четвертьфиналу, не потеряли ни одного сета. В матче второго круга они со счётом 7:5, 7:5 победили олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини и тем самым отомстили им за поражение в финале Игр-2024 в Париже. Рахимова и Соррибес-Тормо в третьем раунде провели сложный матч против китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай. Всё решилось на тай-брейке в третьем сете — 3:6, 6:3, 7:6 (10:8).

На протяжении всего матча Андреева и Шнайдер владели ощутимым преимуществом. Хотя поначалу это не отражалось на счёте: российская пара не подпускала соперниц к брейк-пойнтам, а те в своих геймах были близки к тому, чтобы отдать подачу, однако на брейк-пойнтах действовали точно. Так продолжалось до счёта 3:3. После этого количество перешло в качество. Мирра и Диана выиграли три гейма подряд, причём два из них — на приёме. На этом отрезке Рахимова и Соррибес-Тормо взяли лишь три очка, допустив две двойные ошибки в самом конце, — 6:3 в пользу Андреевой и Шнайдер за 41 минуту.

Во втором сете Андреева и Шнайдер настолько разыгрались, что повесили «баранку» соперницам. Они здорово атаковали, Мирра успешно действовала у сетки, а Соррибес-Тормо к тому же непростительно много ошибалась. «Баранки» могло и не быть, но в пятом гейме россиянки ушли с 0:40 на подаче. После чего приняли на матч — 6:3, 6:0 за 1 час 9 минут.

В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд, имевшими первый номер посева. В первых четырёх матчах на турнире Синякова и Таунсенд, как и Мирра с Дианой, не проиграли ни одного сета. В другом матче 1/2 финала сразятся Се Шувэй/Елена Остапенко и Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.

В женском одиночном разряде также проходили заключительные четвертьфиналы. Финалистка US Open 2017 года Мэдисон Киз (19) вышла на корт с украинкой Элиной Свитолиной (28). Киз в четвёртом круге несколько неожиданно выбила Елену Рыбакину (6:3, 1:6, 6:3), а Свитолина не пустила в четвертьфинал Веронику Кудерметову (6:4, 6:1).

Ранее Киз и Свитолина пять раз играли друг с другом. Американка, выигравшая последний матч, в Аделаиде-2022, вела со счётом 3-2. В этот раз украинка вновь проиграла, причём пришлось проводить все три сета. Мэдисон действовала первым номером, с завидной регулярностью ходила к сетке и брала там очки (23 из 26!), а Элина вынужденно под неё подстраивалась. В первой партии Киз в пятом гейме не реализовала два брейк-пойнта, за что впоследствии поплатилась. В восьмом гейме Свитолина добилась брейка, а в девятом подала на сет — 6:3 за 34 минуты.

Во второй партии Киз взяла реванш. Американка лишь в первом гейме имела проблемы на своей подаче, но Свитолина не использовала единственный брейк-пойнт. В шестом гейме Мэдисон впервые в матче взяла чужую подачу, и этого ей хватило для того, чтобы выиграть этот 43-минутный сет со счётом 6:3.

В решающей партии определяющим стал пятый гейм, в котором Киз использовала двойной брейк-пойнт. За исключением этого, ни у одной теннисистки не было шансов на брейк. В 10-м гейме Киз подала на матч и оформила волевую победу — 3:6, 6:3, 6:4 за 1 час 54 минуты. Мэдисон почти в два с половиной раза превзошла Свитолину по активно выигранным очкам (49 против 20), но и невынужденных ошибок у неё было почти втрое больше (41 против 15). Киз в третий раз на AO и в седьмой раз на ТБШ вообще вышла в полуфинал. В предыдущих шести случаях она лишь однажды пробилась в финал (US Open — 2017).

В последнем четвертьфинале американка Эмма Наварро (8) играла с пятикратной победительницей мэйджоров Игой Швёнтек (2). Наварро тяжело шла по сетке. Во всех четырёх встречах перед четвертьфиналом американка дожимала соперниц в третьем сете. В четвёртом раунде Эмма обыграла Дарью Касаткину — 6:4, 5:7, 7:5. Швёнтек, напротив, не отдала ни одной партии и даже геймы проигрывала лишь изредка. За четыре матча она упустила всего-навсего 11 геймов.

В личных встречах перевес также был на стороне польки. В Чарльстоне-2018 Ига одержала разгромную победу (6:0, 6:2), и с тех пор соперницы не пересекались на корте. Наварро получила возможность отомстить Иге за то давнее поражение.

В первом сете Швёнтек доминировала и не дала сопернице ни шанса. Польская теннисистка начала игру с брейка под ноль. Такое начало стало ударом для Наварро, которая в первой партии выиграла лишь один гейм. В седьмом гейме она упустила подачу с 40:0, и Швёнтек сделала третий брейк — 6:1 за 36 минут.

Во второй партии у Иги уже не было подавляющего преимущества, но сет она тем не менее выиграла. В пятом гейме Наварро впервые в матче вышла на брейк-пойнт, но реализовать его не смогла. А на последнем очке Швёнтек, имея «больше» на подаче, не успела к мячу, и случился двойной отскок. Но этого не было замечено, и гейм остался за Игой.

Ига Швёнтек и двойной отскок Фото: Кадр из трансляции

От такого удара Эмма не оправилась, хотя в каждом из оставшихся геймов навязывала борьбу. В шестом гейме Наварро отдала подачу, в восьмом отыграла один матчбол, а вот второй уже не смогла — 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек за 1 час 30 минут.

В «верхнем» полуфинале встретятся Арина Соболенко и Паула Бадоса. Полуфиналы в женской сетке состоятся в четверг, 23 января. Финал намечен на субботу, 25 января. За всеми событиями Australian Open следите на «Чемпионате».