«Мне нравится её бандана!» Хохотушки Мирра и Диана – снова главная надежда России

Как и на Олимпиаде в Париже, в одиночном разряде все наши вылетели, а юные девочки будут биться за финал.

История российских теннисистов на Australian Open пока что практически один в один повторяет сценарий Олимпиады в Париже. В одиночном разряде наших уже нет – главная надежда болельщиков на турнире Даниил Медведев вылетел ещё во втором круге, Андрей Рублёв не прошёл и первый, Карен Хачанов продержался до третьего.

Девушки боролись дольше, и больше всего радостно за Анастасию Павлюченкову, которая впервые с 2021 года добралась до четвертьфинала турнира «Большого шлема», где на равных билась с Ариной Соболенко и пока что стала единственной её соперницей здесь, которой удалось взять у первой ракетки мира сет.

Но поводы для радости у россиян ещё остаются, и это, как и в Париже, наши славные девчонки-зажигалки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они и в одиночке штурмуют рейтинги, забираясь всё выше – в их-то юные годы! И в паре продолжают вихрем проходиться по соперницам и очаровывать болельщиков и всех вокруг.

Сегодня в официальном аккаунте Australian Open в X (бывший «Твиттер») появилось милейшее интервью наших красоток.

Об игре в паре

Мирра: Играть в паре с Дианой – очень весело!

Диана: У нас очень хорошая связь — как на корте, так и за его пределами. Играть стало намного легче. Я знаю, что она собирается делать на корте, а она знает, что буду делать я.

Мирра: Перед «Шлемом» мы общались друг с другом и думали, хотим ли мы обе играть в парном разряде. В Брисбене мы решили, почему бы и нет, и всё сложилось хорошо. Худшее, что может случиться, это если бы нам пришлось играть друг против друга. Но когда я не вижу её имени рядом со своим в сетке, думаю: хорошо, пронесло. Нас пронесло.

О том, что им нравится друг в друге

Мирра: Мне нравится форма, красное платье и красная бандана. Цвет почти такой же, как у платья, так что это выглядит потрясающе.

Диана: Мне нравятся её кудрявые волосы. Я как-то подумала, что хотела бы такие же. А потом она такая: вот бы у меня были прямые волосы (смеётся)!

Мирра: Нет, ну мне нравятся мои кудрявые волосы, но иногда они просто доставляют столько хлопот. Я могу на них потратить около 15 минут, и это прямо как тренировка верхней части тела. Знаете, всё должно быть идеально.

Об общении на корте

Мирра: Иногда мы обсуждаем некоторых людей в толпе. Мы такие: «Ты видела этого парня? О да, он красивый». Так что, знаете, иногда бывают вот такие разговоры. Но, конечно, когда я играю в одиночном разряде, стараюсь никуда не смотреть. Я больше сосредоточена, чем в парном разряде. Там я развлекаюсь, мы говорим обо всём, что только возможно (Шнайдер смеётся на фоне).

Этими хохотушками просто невозможно не восхищаться! Кстати, под видео оставила комментарий и шестая ракетка мира Джессика Пегула, написав: «Это так мило».

А мы ждём очередной битвы девочек и верим в них – 24 января они будут биться за выход в финал с первыми сеяными – Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд. И мы вновь, как и летом, верим в сказку со счастливым концом.