Синнер на харде непобедим! Янник вышел в 1/2 финала АО и продлил суперсерию до 19 матчей

Сегодня, 22 января, на Australian Open завершались четвертьфинальные матчи. За последнюю путёвку в полуфинал турнира боролся и действующий чемпион турнира лидер рейтинга ATP Янник Синнер. В соперниках у него был восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор.

Синнер по ходу нынешнего розыгрыша мельбурнского ТБШ успел провести четыре поединка. На старте соревнований 23-летний итальянец закрыл Николаса Харри (7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1). Во втором круге Янник одержал волевую победу над хозяином кортов Тристаном Скулкейтом (4:6, 6:4, 6:1, 6:3), а в третьем круге переиграл американца Маркоса Гирона (6:3, 6:4, 6:2). Крайне непростым для Синнера получился матч 1/8 финала, в котором он справился с Хольгером Руне из Дании со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. В этой встрече двукратный чемпион мэйджоров испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего брал медицинский перерыв. Своё недомогание сам спортсмен объяснял так.

«Я чувствовал себя не очень хорошо. Мне было тяжело физически, все это видели. Я приехал на корт так поздно, как только смог. Знал, что будет очень трудно играть против сильного соперника, но также и против самого себя. Постарался справиться с ситуацией на корте как можно лучше.

Я пообщался с врачом, прошёл небольшое обследование. Мне это помогло, я почувствовал себя лучше, когда вернулся на корт, ко мне вернулся нормальный цвет лица. Были очень тяжёлые условия, мы все немного страдаем. У меня нет никаких травм. Это просто проблема со здоровьем», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Таким образом, лидер рейтинга ATP вышел в четвертьфинал на 15-м турнире ATP подряд. За последние 30 лет подобное достижение ранее покорялось только трём игрокам, многократным победителям турниров «Большого шлема» — сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю.

А что же Алекс де Минор? Местный любимец в Мельбурне на пути к четвертьфиналу проиграл лишь один сет. Случилось это в противостоянии третьего круга с аргентинцем Франсиско Серундоло — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3. В матчах с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, представителем США Тристаном Бойером и его соотечественником Алексом Михельсеном австралиец таких вольностей себе не позволял.

Счёт личных встреч разгромный — 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил Алекса ещё в финале Молодёжного итогового в Милане, в 2019 году. В прошлом сезоне было три поединка — в финале Роттердама, в группе Итогового чемпионата ATP и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. Итальянец выиграл все встречи в двух партиях и вообще за всё время уступил де Минору лишь один сет — в четвертьфинале Софии-2020.

Алекс, безусловно, не мог не поделиться своими ожиданиями в преддверии новой очной битвы с неудобным противником.

«Самое замечательное в теннисе – то, что, выходя на корт, ты начинаешь с 0:0. Это новый день, новая встреча, и всё может случиться. Теннис непредсказуем. Именно такой менталитет хочу иметь, когда буду играть. Это будет первый матч, в котором не являюсь фаворитом, поэтому на меня не будет оказываться давление и я не буду ожидать победы.

Янник — великий игрок. Нужно сосредоточиться на том, чего я добился в играх с ним в прошлом. Посмотрю на поединок, который мы играли в Роттердаме, потому что это была одна из последних наших встреч, и единственная, из которой, смогу извлечь больше пользы, потому что был на 100% физически готов. Это была отличная битва с несколькими возможностями. Мы никогда не играли в четвертьфиналах турниров «Большого шлема», так что это будет что-то новое», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Но в очередном сражении борьбы не получилось. В стартовой партии Синнеру для победы в ней хватило одного брейка. Первая ракетка мира зацепился за чужую подачу в четвёртом гейме и повёл со счётом 3:1. Далее теннисисты брали свои геймы, не давая друг другу шансов даже зацепиться на приёме. В итоге итальянец удачно подал на сет в восьмом гейме и выиграл его со счётом 6:3 за 33 минуты. Статистика: 9/9 у Янника по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/8 – у Алекса.

Янник Синнер Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В начале второй партии Синнер снова оформил брейк — 1:0. На своей подаче действующий чемпион турнира сумел отыграться с брейк-пойнта хозяина кортов и удержать свою подачу — 2:0. Далее спортсмены взяли по гейму, а при счёте 3:1 в свою пользу представитель Италии снова вцепился на приёме и с третьей попытки добился ещё одного брейка — 4:1. Затем лидер мужского мирового рейтинга подал под ноль и довёл сет до победы — 6:2 за 1 час 25 минут. Статистика: 9/5 у Янника по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/10 — у Алекса.

Ничего противопоставить грозному оппоненту де Минор не смог, и в третьей партии. Синнер с ходу захватил лидерство в ней, поведя с двумя брейками — 4:0. Только после этого местный любимец сумел размочить счёт — 4:1. Однако оставшиеся два гейма остались за первой ракеткой мира. 6:3, 6:2, 6:1 — именно с таким счётом Янник переиграл Алекса. Синнер сыграл в сегодняшней встрече здорово. Де Минор же явно был не на своём максимуме, и это привело к очередной победе первой ракетки мира над противником без единого отданного сета. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минуту. Статистика: 27/19 у итальянца по ударам навылет/невынужденным ошибкам сегодня, 10/26 — у австралийца.

Таким образом, Синнер одержал 19-ю победу подряд во всех турнирах и 12-ю подряд — в Мельбурне. Отметим, что победная серия этого спортсмена на хардовых ТБШ составляет уже 19 (!) матчей. Добавим, что Янник стал первым итальянским игроком (мужчиной или женщиной), который пробивался в полуфинал АО более одного раза. Это уже пятый полуфинал Синнера на мэйджорах. Далее он встретится с Беном Шелтоном из США, который оказался сильнее итальянца Лоренцо Сонего.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».