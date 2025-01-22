Две лучшие подруги сразятся за место в финале АО. Чем интересен матч Соболенко — Бадоса

Арина Соболенко, как мы уже отмечали, установила рекорд XXI века по выигранным подряд матчам на АО в женском одиночном разряде. Победив Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале, белоруска одержала 19-ю победу на турнире подряд, превзойдя результат соотечественницы, также бывшей первой ракеткой мира – Виктории Азаренко. Виктория брала титулы Australian Open в 2012 и 2013 году, а в 2014-м оступилась на четвертьфинальной стадии.

Кроме того, в этом сезоне Соболенко выиграла уже 10 поединков из 10, начав год с титула на WTA-500 в Брисбене. Арина уступила всего две партии – Полине Кудерметовой в финале Брисбена и как раз Павлюченковой в Мельбурне. При этом на Australian Open белоруска играет не сказать что безупречно. Второй сет у Джессики Бузас Манейро во втором круге она спасла с 2:5, Кларе Таусон в третьем круге на старте матча отдала четыре (!) подачи подряд, но взяла сет с 3:5 и победила за два с лишним часа. Павлюченкова выиграла вторую партию и дважды выходила вперёд с брейком на старте решающего сета, однако концовка осталась за Соболенко (6:2, 2:6, 6:3).

Отметим, что на кону для Арины по-прежнему стоит не только возможность завоевать третий подряд титул на АО (в Открытой эре с 1969 года никто не выигрывал турнир больше трёх раз подряд, так что это будет повторением рекорда), но и первая строчка рейтинга. Соболенко нужно выступить в Мельбурне лучше Иги Швёнтек, чтобы сохранить лидерство, а полька идёт по сетке очень уверенно, отдав после первого круга всего семь (!) геймов за четыре поединка.

Арина Соболенко Фото: Andy Cheung/Getty Images

Последняя теннисистка, стоящая на пути Арины к финалу АО – её лучшая подруга в туре. Путь Паулы Бадосы к вершинам тенниса был тернист. Не сказать, что Соболенко забралась туда легко и быстро, но она в 20 лет хотя бы находилась на пороге десятки лучших, а через пару лет совершила ещё один рывок, разобралась с подачей, превратив её из оружия против себя (которым та была из-за кучи двойных ошибок) в оружие против соперниц и начав показывать феноменально стабильные результаты на крупнейших соревнованиях. За девять последних мэйджоров Арина лишь раз не дошла до полуфинала, когда проиграла прошлогодний четвертьфинал «Ролан Гаррос» Мирре Андреевой – да и то она была далеко не в лучшем состоянии из-за съеденного накануне недожаренного мяса.

Но вернёмся к Пауле. В детстве она вообще думала о карьере не в спорте, а в модельном бизнесе, где работали её родители. Однако когда Бадосе было семь, мама привела её на теннисный корт – произошло это после переезда в Барселону, куда семья вернулась из Нью-Йорка. Девочка оказалась талантливой и усердной, уровень её игры быстро рос, и в 17 она победила на юниорском «Ролан Гаррос», обыграв в финале Анну Калинскую, а в полуфинале – Маркету Вондроушову.

Паула Бадоса Фото: Andy Cheung/Getty Images

Из-за некоторой схожести во внешности (в первую очередь в конституции) и похожего стиля игры её сравнивали с Марией Шараповой, что психологически давило на испанку. Подобные сравнения предполагали и высокие ожидания от карьеры Паулы, которая и без того страдала приступами повышенной тревожности и депрессии. В итоге Бадосе помогла работа с психологом, и в 2019-м, в 21 год, она наконец-то попала в первую сотню рейтинга, вырвавшись из вечного круга турниров ITF и квалификаций WTA.

Уже через два года Паула закончила сезон в топ-10, а в 2022-м поднялась аж на вторую строчку рейтинга – произошло это 25 апреля. Тем удивительнее, что у неё не было ярких выступлений на мэйджорах – лучшим результатом стал четвертьфинал «РГ»-2021, где испанка проиграла Тамаре Зиданшек. Однако были титул осеннего Индиан-Уэллса 2021 года (когда турнир был перенесён из-за COVID-19) и полуфинал этого же турнира уже весной 2022-го, титул «пятисотника» в Сиднее перед АО-2021, полуфинал Мадрида-2021. Этого хватило, чтобы заскочить на столь высокую позицию, но не удержаться там. Уже к концу сезона-2022 Бадоса покинула топ-10, а прошлый сезон вынужденно закончила на его середине, после Уимблдона. Причиной стал стрессовый перелом позвоночника, хотя до того в её спаде некоторые обвиняли Стефаноса Циципаса, с которым у Паулы весной 2023-го начались отношения.

С тех пор Бадоса и Циципас успели расстаться и снова сойтись, и сейчас проблемы на корте уже скорее у Стефаноса, который на этом турнире уступил в первом круге и находится во втором десятке рейтинга. При этом из Мельбурна грек не улетел, болея за Паулу с трибун и постоянно поддерживая её. Что касается позвоночника испанки, то вернуться в тур он ей позволил только в начале прошлого года, причём зимой и весной пришлось трижды сниматься по ходу матчей. Бадосе делали уколы кортизона – это болезненное лекарство, которое вводится в тело рядом с нервами. По крайней мере так делали эти уколы Андре Агасси – легендарный американец доигрывал на них свой последний US Open в 2006 году, получая лекарство перед каждым матчем (всего их на том турнире было три). Однако у 26-летней Паулы, в отличие от 36-летнего на тот момент Андре, организм восстановился, и сейчас испанка уже играет без этих уколов.

И на этом турнире играет Бадоса так здорово, что впервые в карьере пробилась в полуфинал взрослого «Шлема». По пути она, как и Соболенко, отдала соперницам всего одну партию. Произошло это в матче третьего круга с Мартой Костюк, с которой Паула раньше тоже была в хороших отношениях, но весной 2022-го украинке не понравился призыв Бадосы не смешивать политику и спорт, а также ряд других её действий (в частности, уклончивый отказ сыграть вместе в парном разряде). Всех остальных теннисисток на этом АО Паула победила уверенно, даже Кори Гауфф в четвертьфинале, хотя американка считалась фаворитом этого поединка. Безусловно, Арина – тоже фаворит, да и по личным встречам ведёт 5-2, выиграв в том числе все три матча у Паулы в прошлом году (один из них – на отказе испанки при 3:3 в решающей партии). Бадоса не побеждала Соболенко после Итогового чемпионата WTA 2021 года, но сейчас явно переживает лучший период в карьере за последние несколько лет, так что кто знает? Кстати, в ближайший понедельник Паула впервые с 2022-го вернётся в топ-10.

Все матчи Арины Соболенко с Паулой Бадосой Общий счёт – 5-2 в пользу Соболенко Цинциннати-2021, хард. Второй круг 5:7, 6:2, 7:6 (7:4) – победа Бадосы Итоговый турнир WTA – 2021, хард. Групповой раунд 6:4, 6:0 – победа Бадосы Штутгарт-2022, грунт. Полуфинал 7:6 (7:5), 6:4 – победа Соболенко Штутгарт-2023, грунт. Четвертьфинал 4:6, 6:4, 6:4 – победа Соболенко Майами-2024, хард. Второй круг. 6:4, 6:3 – победа Соболенко Штутгарт-2024, грунт. Второй круг 7:6 (7:4), 4:6, 3:3, отказ Бадосы «Ролан Гаррос» – 2024, грунт. Третий круг 7:5, 6:1 – победа Соболенко

Встреча Соболенко с Бадосой состоится в четверг, 23 января. Начало – не раньше 11:30 мск. За этим и другими матчами Australian Open – 2025 следите на «Чемпионате».