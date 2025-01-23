Соболенко и Бадоса бьются за финал AO-2025. Швёнтек и Киз ждут матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В четверг, 23 января, у мужчин впервые будет выходной, а в женском одиночном разряде пройдут оба полуфинала. Четыре сильнейшие теннисистки мира сумели одержать по пять побед на турнире и теперь выяснят, кто попадёт в решающий матч. В первом полуфинале сразятся давние подруги Арина Соболенко (первый номер посева) из Беларуси и испанка Паула Бадоса (11), счёт личных встреч у них – 5-2 в пользу Арины. Вторую путёвку в финал разыграют американка Мэдисон Киз (19) и Ига Швёнтек (2) из Польши.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Какой же прогноз погоды на сегодня в Мельбурне — рассказываем.
Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня, пока всё не «началось».
Расписание четверга
В четверг ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступит и россиянин.
- 23 января 2025
-
00:32
- 22 января 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:39
-
23:15
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
20:58
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
18:40
-
18:40
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:45
-
17:40
-
16:16
-
16:10
-
16:01
-
15:52
-
15:50
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
15:07