На первом в сезоне «Шлеме» в четверг состоятся женские полуфиналы. На корте появятся сильнейшие теннисистки. Подробности — в трансляции.

Соболенко и Бадоса бьются за финал AO-2025. Швёнтек и Киз ждут матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В четверг, 23 января, у мужчин впервые будет выходной, а в женском одиночном разряде пройдут оба полуфинала. Четыре сильнейшие теннисистки мира сумели одержать по пять побед на турнире и теперь выяснят, кто попадёт в решающий матч. В первом полуфинале сразятся давние подруги Арина Соболенко (первый номер посева) из Беларуси и испанка Паула Бадоса (11), счёт личных встреч у них – 5-2 в пользу Арины. Вторую путёвку в финал разыграют американка Мэдисон Киз (19) и Ига Швёнтек (2) из Польши.

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