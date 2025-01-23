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Соболенко, Бадоса, Швёнтек, Киз: онлайн-трансляция полуфиналов Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко и Бадоса бьются за финал AO-2025. Швёнтек и Киз ждут матча. LIVE!
Даниил Сальников
Матчи на Australian Open 23 января
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На первом в сезоне «Шлеме» в четверг состоятся женские полуфиналы. На корте появятся сильнейшие теннисистки. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В четверг, 23 января, у мужчин впервые будет выходной, а в женском одиночном разряде пройдут оба полуфинала. Четыре сильнейшие теннисистки мира сумели одержать по пять побед на турнире и теперь выяснят, кто попадёт в решающий матч. В первом полуфинале сразятся давние подруги Арина Соболенко (первый номер посева) из Беларуси и испанка Паула Бадоса (11), счёт личных встреч у них – 5-2 в пользу Арины. Вторую путёвку в финал разыграют американка Мэдисон Киз (19) и Ига Швёнтек (2) из Польши.

Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open – 2025. Юноши. Сетка
Australian Open — юноши. 1/4 финала
23 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Тимофей Дерепаско
Россия
Тимофей Дерепаско
Т. Дерепаско
Не начался
1 2 3
         
         
Бенджамин Уиллуэрт
США
Бенджамин Уиллуэрт
Б. Уиллуэрт
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:00 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

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