Соболенко одолела свою лучшую подругу и вышла в финал. Она в шаге от 3-го подряд титула AO

Сегодня, 23 января, на Australian Open проходят полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В верхней половине турнирной сетки до этой стадии добрались трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и бывшая вторая, а ныне 12-я ракетка мира Паула Бадоса (11).

В пяти матчах, предшествовавших полуфиналу, и Соболенко, и Бадоса отдали соперницам лишь по одной партии. И если от белорусской теннисистки, в последние годы дважды выигрывавшей AO, чего-то подобного можно было ожидать, то вот её соперница удивила. В четвертьфинале испанка преподнесла сенсацию, обыграв Кори Гауфф со счётом 7:5, 6:4. Сегодняшний полуфинал стал для Паулы первым на уровне ТБШ.

Ранее Соболенко и Бадоса семь раз играли друг с другом. Арина взяла верх в пяти матчах, в том числе выиграла все три встречи в 2024 году: в Майами — 6:4, 6:3, в Штутгарте — 7:6 (7:4), 4:6, 3:3 (отказ), на «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:1. То, что теннисистки давно дружат, не мешает им оставлять все силы на корте в очных матчах.

После четвертьфиналов теннисистки признавались, что с нетерпением ожидают встречи на корте. «Арина показывает, почему сейчас она №1 в мире. Она играет очень стабильно, агрессивно, интенсивно. Против неё всегда очень тяжело. Мы играли с ней в прошлом году, но тогда я не была в такой форме, как сейчас.

Как нам удаётся разделять дружбу и соперничество? Мы нормально с этим справляемся. Часто пишем друг другу сообщения перед матчами. Мы хорошо умеем разделять эти вещи, много раз говорили об этом. Мы восхищаемся и уважаем друг друга. Конечно, на корте будет битва», — говорила Бадоса на пресс-конференции.

Соболенко порадовалась, что её подруга вернулась на топ-уровень. «Она отличный игрок, девушка, которая прошла через многое в своей карьере. Теперь она вернулась к своей лучшей игре, так что я счастлива видеть её такой.

Смотрела несколько её матчей на этом турнире. Она показывает отличный теннис. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и оказывать на неё давление. Очень рада встретиться с ней в полуфинале. Это определённо будет отличная битва. С нетерпением жду её», — говорила Арина на пресс-конференции.

Паула Бадоса и Арина Соболенко в 2024 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как и ожидалось, Соболенко с первого же гейма, на приёме, принялась давить соперницу своей мощью и заработала брейк-пойнт. Но Бадосе тоже не понадобилось много времени, чтобы войти в игру. Испанка хорошо подавала и, несмотря на одну двойную ошибку, воспользовалась неточностями белоруски, удержав подачу. Арина же и на своей подаче продолжала срывать удары и провалила второй гейм, взяв лишь очко, — 2:0 в пользу Паулы.

Третий гейм, растянувшийся почти на 10 минут, тоже заслуживает отдельного описания. Бадоса вела 40:0, но атаки Соболенко наконец-то стали работать, и Паула не всегда находила нужный ответ. Со второго брейк-пойнта Арина добилась обратного брейка, после чего сравняла счёт — 2:2. Пятый гейм оказался очень похож на третий — с той разницей, что Соболенко добилась своего аж с четвёртого брейк-пойнта. Бадоса смотрелась в розыгрышах не хуже белоруски, однако ключевые очки уходили Арине. После этого гейма начал накрапывать дождь, и во избежание задержек над кортом закрыли крышу.

Пауза оказалась совсем незначительной, буквально несколько минут. Характер игры чуть изменился: теннисистки стали быстрее забирать свои геймы (особенно Соболенко). Такой расклад полностью устраивал белоруску, которая уже вела с брейком. Подавая при 5:4, Арина закончила партию эйсом, использовав первый же сетбол, — 6:4 за 54 минуты. Соболенко более чем втрое превзошла Бадосу по виннерам (19 против 6), хотя и невынужденных ошибок у неё оказалось всё-таки больше (14 против 9).

Арина Соболенко в полуфинале Australian Open — 2025 с Паулой Бадосой Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Во втором сете Соболенко захватила инициативу быстрее, чем в первой партии. Теннисистки взяли по гейму, а в третьем Бадоса на 30:30 допустила две двойные подряд. По сути, этот небольшой провал предопределил исход партии. Фактически всё стало ясно после пятого гейма: на «ровно» Паула сделала ещё одну двойную, а в следующем розыгрыше Арина пробила навылет и оформила второй брейк — 4:1.

В шестом гейме Соболенко сама себе создала проблемы, своими ошибками позволила Бадосе выйти на «ровно», но всё же удержала подачу. А при 5:2 белоруска подавала уже на матч. Этот гейм она взяла под ноль и вышла в финал — 6:4, 6:2 за 1 час 27 минут. По окончании игры подруги тепло обнялись у сетки.

Так Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2023 году она в решающем матче победила Елену Рыбакину, а в 2024-м — Чжэн Циньвэнь. Арина выиграла 20-й матч подряд на Australian Open. В последние 10 лет такое достижение покорялось лишь Серене Уильямс (на US Open и на Уимблдоне) и Иге Швёнтек (на «Ролан Гаррос»). Кроме того, на ТБШ это будет пятый финал для Соболенко, а всего на уровне WTA — 33-й.

В финале AO-2025 Соболенко сыграет с победительницей противостояния Мэдисон Киз (США, 19) — Ига Швёнтек (Польша, 2). Эта встреча тоже пройдёт сегодня.

Финал в женском одиночном разряде состоится в субботу, 25 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».