Драма в полуфинале АО! Швёнтек не смогла подать на матч и сенсационно уступила американке

В четверг, 23 января, на Australian Open были сыграны полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В нижней половине сетки за вторую путёвку в решающий матч турнира сражались вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек и занимающая 14-е место в рейтинге WTA американка Мэдисон Киз.

Обе девушки ранее в ходе своих карьер ещё не пробивались в финал первого в сезоне турнира «Большого шлема», хотя у них и были такие возможности. Примечательно, что перед началом сегодняшнего сражения более опытная Киз обладала даже большим опытом участий в полуфиналах Открытого чемпионата Австралии.

Впервые в эту стадию турнира Мэдисон пробилась ещё в 2015 году, после чего спустя семь лет вновь остановилась на этой же стадии. 10 лет назад Мэдисон в полуфинале турнира проиграла соотечественнице Серене Уильямс – 6:7, 2:6. В 2022-м американка не справилась с местной любимицей Эшли Барти – 1:6, 3:6. В обоих случаях в матчах за выход в финал Киз в Мельбурне не взяла ни одного сета.

Что касается Швёнтек, то три года назад и она оказалась в полуфинале Australian Open. Тогда польская спортсменка фактически без шансов проиграла американке Джессике Коллинз, взяв в общей сложности всего пять геймов за две партии – 4:6, 1:6. Теперь же одной из девушек в любом случае было суждено пробиться в их первый финал на австралийском «Шлеме».

В профессиональном туре 23-летняя Швёнтек и 29-летняя Киз ранее провели между собой пять очных матчей. Ига оставила за собой четыре поединка из пяти, в том числе и два из двух, что были сыграны в прошлом году.

Любопытно, что ни разу теннисистки в истории их личных встреч не сыграли трёхсетового поединка. Все встречи получались безапелляционными и завершались уверенными победами одной из спортсменок без каких-либо вариантов для противоположной стороны.

Вот и на сей раз Швёнтек считалась очевидным фаворитом, ведь на пути в полуфинал Australian Open – 2025 она демонстрировала выдающуюся форму. За пять матчей в Мельбурне Ига проиграла всего 14 геймов, что стало повторением четвёртого результата в истории соревнования. С тех пор как на Australian Open в сетке стали играть 128 человек, только три теннисистки отдали соперницам меньше геймов за аналогичное количество проведённых матчей (Мария Шарапова – девять геймов в 2013-м, Моника Селеш – 12 геймов в 1991-м и Штеффи Граф – 13 геймов в 1989-м).

На старте встречи обе девушки испытывали грандиозные проблемы со своей подачей, гораздо лучше действуя на приёме, что и вылилось в большое количество брейков. В первых четырёх геймах соперницы последовательно забирали чужие подачи, в результате чего зрители увидели двойной обмен брейками – 2:2. Мэдисон дважды вырывалась вперёд с брейком, однако Ига моментально совершала обратный брейк.

Именно Швёнтек первой и прекратила калейдоскоп из брейков, сумев удержать свою подачу в пятом гейме – 3:2. В эти минуты стало очевидно, что польская теннисистка наконец вошла в игру. Ига постепенно нащупала нужную ей стабильность, тогда как Мэдисон зачастую грешила невынужденными ошибками. Чтобы раз за разом пробивать оборону польки, американской теннисистке необходимо было стабильно исполнять мощнейшие удары, но решить эту задачу у неё долгое время не получалось. Сама же Швёнтек с каждым выигранным геймом обретала всё большую уверенность и при счёте 5:2 заработала первый сетбол, действуя на приёме.

Ига Швёнтек Фото: Hannah Peters/Getty Images

Могло показаться, что судьба партии уже полностью предрешена, но тут как раз и произошёл новый поворот в сценарии встречи. Полька наверняка пробивала слева по линии, но отправила мяч в небольшой аут, после чего американка выиграла пять розыгрышей подряд. Киз не только удержала свою подачу, но следом заработала ещё и тройной брейк-пойнт в гейме на приёме. Первые два брейковых мяча Швёнтек смогла отыграть, но с третьей возможности Киз совершила обратный брейк – 5:4 всё ещё в пользу Иги.

Спустя несколько минут Мэдисон восстановила равновесие в партии – 5:5. Таким образом, польская спортсменка впервые на турнире проиграла больше четырёх геймов за один сет. Но на большее уроженки Рок-Айленда в стартовом сете всё-таки не хватило. В решающий момент бывшая первая ракетка мира задействовала дополнительные обороты и за считаные минуты забрала 8 из 10 розыгрышей, предприняв решающее ускорение в сете – 7:5.

Досадно проигранная концовка первой партии абсолютно не выбила Киз из колеи. Даже наоборот. Как и на старте матча, новый сет Мэдисон начала со стремительно сделанного брейка. Более того, на сей раз американская спортсменка смогла не только впервые во встрече подтвердить завоёванное преимущество, но и ещё раз забрать чужую подачу.

Посеянная под 19-м номером в Мельбурне американка поймала кураж и тут же отметилась серией из трёх эйсов, благодаря чему улетела вперёд аж на четыре гейма – 4:0 в пользу Киз. В эти мгновения Ига выглядела совершенно растерянной на корте, в глубине души наверняка уже настраиваясь на решающий сет.

Во второй партии пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» рисковала не выиграть вообще ни одного гейма, устроившись на «баранку». Киз лидировала 5:0 и подавала на партию, но сухого поражения во втором сете польская теннисистка всё-таки избежала. В концовке партии соперницы в очередной раз обменялись брейками – 6:1 в пользу Киз, позволившие ей перевести матч в решающий сет.

Мэдисон Киз Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Перед началом третьего сета уроженка Варшавы взяла длительную паузу, уйдя с корта в подтрибунное помещение, чтобы перезагрузиться после первой для неё потери сета на Australian Open – 2025. Важно заметить, что со старта третьей партии характер встречи коренным образом изменился. Ценность сделанного брейка возросла в разы, так как соперницы в трудные моменты стали удерживать свои подачи.

Первой в четвёртом гейме могла дрогнуть Ига, но сумела уйти со счёта 30:40. Буквально через несколько минут аналогичный трюк провернула и Мэдисон – 3:2 в её пользу. Кульминация могла наступить в восьмом гейме, когда при счёте 3:4 Швёнтек на 15:30 сорвала смэш у сетки, на ровном месте подарив оппонентке двойной брейк-пойнт. Ига оказалась едва ли не у края пропасти в этом теннисном сражении, но забрала четыре розыгрыша подряд – 4:4.

Ига Швёнтек Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Ещё драматичнее сложился следующий гейм, в котором теперь уже Киз и вовсе «горела» 0:40. Но Мэдисон проявила чудеса устойчивости и сначала ликвидировала тройной брейк-пойнт, а затем и одинарный, с огромным трудом удержав свою подачу – 5:4 в её пользу. На этом фоне последовавший отыгрыш Швёнтек с 15:30 выглядел вроде бы уже не так остро, если бы не то обстоятельство, что Киз находилась всего в двух очках от победы – 5:5.

В 11-м гейме Киз второй раз подряд получила 0:40 на своей подаче. С первых двух брейковых мячей американка быстро спаслась, но определяющим стал следующий розыгрыш. В нём завязалась борьба, Киз приняла решение кинуть укороченный и выйти к сетке, но Швёнтек без проблем обработала мяч и отлично обвела справа по линии, впервые в сете сделав вожделенный брейк – 6:5 в её пользу.

Вот только подать на матч у польской теннисистки не получилось. Не помог и матчбол, который она не смогла использовать, ударив в сетку при 40:30, а на брейк-пойнте у Швёнтек дрогнули нервы, и она допустила двойную. В итоге судьба полуфинала решалась на чемпионском тай-брейке, на котором Ига постоянно отрывалась, а Мэдисон догоняла.

Четырежды полька делала мини-брейк, отрываясь на два розыгрыша, но американка каждый (!) раз оставалась в борьбе. В решающем гейме матча ни у кого из девушек никак не удавалось взять две свои подачи подряд. Получилось у Киз, которая в концовке 13-го гейма превратила 7:8 в 9:8, а затем дождалась ошибки соперницы с задней линии – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Мэдисон.

Мэдисон Киз Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Отыграв подачу на матч, 29-летняя американка сенсационным образом впервые в карьере пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. Если же говорить в целом о ТБШ, то Мэдисон вернулась в решающую стадию мэйджоров спустя восемь лет после игры в финале на US Open – 2017. В субботу, 25 января, Киз сразится в решающем поединке с королевой Australian Open белоруской Ариной Соболенко, чья победная серия в Мельбурне составляет 20 матчей.