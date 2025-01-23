МиДи обыгрывали соперниц по полуфиналу АО в одиночке. Пришло время делать это и в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вновь стали для российских любителей тенниса большой надеждой. Как и на Олимпийских играх – 2024, девочки единственные добрались до решающих стадий. И теперь, в полуфинале Australian Open, их ждёт непростое испытание в виде встречи с первыми сеяными турнира.

В соперницы нашим девчонкам достались Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд. Ниже – коротко о достижениях каждой из них.

Катержина Синякова

Дважды олимпийская чемпионка: в женском парном разряде с Барборой Крейчиковой (2020) и в миксте с Томашем Махачем (2024)

Победительница 28 титулов WTA, девять из которых – на турнирах «Большого шлема»

Обладательница «Карьерного шлема» в» паре

Первая ракетка мира в парном рейтинге

В одиночке экс 27-я ракетка, победительница пяти турниров

С 2018 по 2024 год играла преимущественно с Крейчиковой. С ней же Катержина завоевала семь ТБШ из девяти.

Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Тэйлор Таунсенд

Чемпионка семи парных турниров, один из которых – Уимблдон-2024 с Синяковой

Пятая ракетка мира в парном рейтинге

Бывшая 46-я ракетка в одиночном разряде

До Синяковой играла с Айшой Мухаммад, Алисией Паркс, Беатрис Хаддад-Майей.

Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Вместе Тэйлор и Катержина играют меньше года, но они уже взяли Уимблдон, дошли до полуфинала US Open и «тысячника» в Ухане, а ещё сыграли в финале Итогового турнира.

Ту решающую битву в Эр-Рияде девушки уступили вторым сеяным Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Но перед этой встречей Тэйлор здорово пошутила, сравнивая количество сыгранных финалов с Катержиной.

«Всем привет, это Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова (первая ракетка мира). Мы вышли в финал Итогового здесь, в Эр-Рияде. Мы очень взволнованы. Это мой первый раз. А её какой? 29-й? Кто знает!» — сказала Тэйлор в видео с Катержиной перед финалом.

Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова на награждении после финала Итогового-2024 Фото: Robert Prange/Getty Images

И Таунсенд с Синяковой, конечно, круты. Но ни разу ещё они не обыгрывали Мирру с Дианой.

В парном противостоянии россиянки сошлись с Катержиной на Олимпийских играх, где она вновь встала в пару с Крейчиковой. Но повторить былые успехи чешки не смогли – Андреева и Шнайдер победили их в четвертьфинале (6:1, 7:5).

В одиночке Мирра однажды сыграла с Тэйлор, а Диана – с Катержиной. И обе встречи россиянки завершили в свою пользу. Андреева одолела Таунсенд в прошлом году в Мадриде (4:6, 6:1, 7:5), а Шнайдер переиграла Синякову в Аделаиде несколько недель назад (6:3, 0:6, 6:0).

Россиянки в паре хороши во многих аспектах, поэтому создаётся впечатление, что любые соперницы им по силам. Так же думают и теннисные эксперты.

«Положительные ожидания от полуфинала с участием Андреевой и Шнайдер. У наших девочек хороший настрой. Прошло достаточно времени с Олимпиады, чтобы они сыгрались. Если они были вторыми, значит, могут быть и первыми. Они конкурентоспособны с любой парой, но всё зависит от удачи. Надежда на выход в финал есть. Наши девчонки по своему потенциалу, силе и подготовке могут выиграть Australian Open», — поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук с «Чемпионатом».

«Будет нелегко. Но и они абсолютно разные — одна накручивает и играет неадекватно, другая же просто бьёт. Если Мирра и Диана подберут правильный ключик к связке мощи и неестественных поступков, то есть шанс выйти в финал. Надо целесообразно вести игру», — приводит слова победительницы парного «Ролан Гаррос» Ольги Морозовой «Матч ТВ».

«Безусловно, Андреевой и Шнайдер нужно будет очень активно действовать у сетки, подключаться и поддерживать друг друга. А также важны первые подачи, ведь у Таунсенд и Синяковой есть проблемы на своих подачах, особенно у Катержины. Нашим нужно использовать этот шанс, чтобы брейковать подачи чешской теннисистки, давить её на приёме и стараться быть стабильными на подачах, чтобы не потерять очков», — сказала олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в беседе с «Чемпионатом».

Диана Шнайдер и Мирра Андреева Фото: Getty Images

И Таунсенд с Синяковой, и Андреева с Шнайдер по ходу Australian Open не отдали ни сета. Оба дуэта находятся в хорошей форме, так что их грядущая встреча с высокой долей вероятности окажется очень непростой.

Начало полуфинального матча Мирры и Дианы запланировано на пятницу, 24 января, в 4 утра мск.

За развязкой Australian Open следите на «Чемпионате».