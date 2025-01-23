Джокович отменил тренировку перед 1/2 финала АО. Готов ли к битве 10-кратный чемпион?

На Australian Open наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 24 января, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми на арену имени Рода Лэйвера выйдут 24-кратный чемпион ТБШ в одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович, занимающий сейчас седьмое место в рейтинге ATP, и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

Джокович на старте престижных соревнований играл не на 100%. В противостояниях с Нишешем Басаваредди и Жайме Фарией 37-летний серб отдавал по сету. Но впоследствии титулованный спортсмен прибавил: и чех Томаш Махач, и его соотечественник Иржи Легечка не взяли у Новака ни одной партии. Самой настоящей проверкой на прочность для 10-кратного победителя мельбурнского мэйджора было противостояние с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира. Олимпийский чемпион Парижа в одиночном разряде одержал волевую победу над 21-летним испанцем в сумасшедшем триллере со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Так Джокович в 12-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира. Больше полуфиналов AO только у Роджера Федерера (15). Всего это будет 50-й полуфинал серба на ТБШ, и по этому показателю он первый.

Вскоре Новак признался, что играл против Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии с травмой, однако не стал раскрывать характер повреждения. Напомним, представитель Сербии испытывал по ходу матча с испанцем физические проблемы, из-за которых неоднократно хромал, а также брал медицинский тайм-аут в первом сете.

«Я всё ещё участвую в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Но лекарства сработали и помогли. Потом мне пришлось принять ещё дозу – звучит ужасно, «принять дозу». Но правда пришлось.

Если бы я отдал второй сет, то не знаю, стал ли бы продолжать. Но я чувствовал себя всё лучше, провёл два отличных гейма и забрал партию. Потом я заметил, что Карлос не очень уверенно играет с задней линии. И я начал действовать лучше, двигаться лучше. Травма мне не мешала.

Теперь посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать. Завтра утром. Но сейчас я просто буду наслаждаться победой. В 2023-м у меня была похожая травма с самого начала турнира – и мне пришлось играть агрессивнее. Иногда это помогает. Сегодня точно помогло в конце второго и третьем сетах», — сказал Джокович в интервью на корте.

Путь Новака Джоковича к полуфиналу Australian Open — 2025

Первый круг. Джокович (7) – Басаваредди (107) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Второй круг. Джокович – Фария (125) – 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Третий круг. Джокович – Махач (25-й в рейтинге / 26-й номер посева) – 6:1, 6:4, 6:4.

Четвёртый круг. Джокович – Легечка (29-й в рейтинге / 24-й номер посева) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Четвертьфинал. Джокович – Алькарас (3) – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Зверев, в свою очередь, в Мельбурне одолел Люка Пуя, Педро Мартинеса-Портеро, Джейкоба Фирнли, Уго Умбера и Томми Пола. Таким образом, Александр достиг 30 побед на AO, установив рекорд для немецких теннисистов на этом «Шлеме». Олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде обошёл Бориса Беккера, у которого 29 выигранных встреч на Australian Open.

Путь Александра Зверева к полуфиналу Australian Open — 2025

Первый круг. Зверев (2) – Пуй (103) – 6:4, 6:4, 6:4.

Второй круг. Зверев – Мартинес-Портеро (44) – 6:1, 6:4, 6:1.

Третий круг. Зверев – Фирнли (92) – 6:3, 6:4 6:4.

Четвёртый круг. Зверев – Умбер (14) – 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.

Четвертьфинал. Зверев – Пол (11-й в рейтинге / 12-й номер посева) – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Александр Зверев Фото: Graham Denholm/Getty Images

История очных противостояний

Джокович и Зверев играли между собой 12 раз, cчёт личных встреч — 8:4 в пользу Новака. В крайний раз представители ATP-тура проводили очное сражение в августе 2023 года в Цинциннати, тот поединок завершился в пользу Новака. В Мельбурне серб и немец пересекались лишь один раз, а именно в четвертьфинале АО-2021. В том матче победу одержал именно Джокович.

История личных встреч. Джокович — Зверев — 8-4

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2017 Рим Грунт Финал Зверев 6:4, 6:3 2 2018 Шанхай Хард Полуфинал Джокович 6:2, 6:1 3 2018 Итоговый чемпионат Хард Групповой этап Джокович 6:4, 6:1 4 2018 Итоговый чемпионат Хард Финал Зверев 6:4, 6:3 5 2019 «Ролан Гаррос» Грунт Четвертьфинал Джокович 7:5, 6:2, 6:2 6 2020 Итоговый чемпионат Хард Групповой этап Джокович 6:3, 7:6(4) 7 2021 Australian Open Хард Четвертьфинал Джокович 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) 8 2021 ATP Cup Хард Групповой этап Джокович 6:7 (3:7), 6:2, 7:5 9 2021 Олимпийские игры Хард Полуфинал Зверев 1:6, 6:3, 6:1 10 2021 US Open Хард Полуфинал Джокович 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 11 2021 Итоговый чемпионат Хард Полуфинал Зверев 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 12 2023 Цинциннати Хард Полуфинал Джокович 7:6 (7:5), 7:5

Новое противостояние

В преддверии новой очной битвы, которая пройдёт в Мельбурне, Джокович заявил следующее.

«Это будет непросто во всех отношениях. Дальше я играю со Зверевым, который находится в отличной форме, и он идёт к своему первому турниру «Большого шлема», он уже был близок к этому. Я видел, как он играет здесь, я тренировался с ним, ему подходят эти условия. У него хорошая подача. Он очень опасный соперник.

Поэтому дополнительный день отдыха придётся как нельзя кстати, и, как я сказал на корте, мне нужно оценить ситуацию завтра, когда проснусь. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы восстановиться. Вероятно, пропущу тренировку завтра.

Честно говоря, немного беспокоюсь о своём физическом состоянии. Но, вы знаете, морально я мотивирован настолько, насколько это возможно», — сказал Новак на пресс-конференции после победы над Алькарасом.

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Однако 10-кратный победитель АО пропустил ещё одно тренировочное занятие, которое должно было состояться за день до битвы со Зверевым. Об этом сообщило известное издание Marca. По информации источника, Джокович был заявлен на сегодняшнюю тренировку, начало которой было запланировано на 14:00 по местному времени. Но серб на него не явился.

При этом эксперт Eurosport Барбара Шетт считает, что не стоит беспокоиться о состоянии Новака в преддверии его сражения со Зверевым.

«Я ничего не слышала нового о Джоковиче и его состоянии здоровья, а отсутствие новостей — это хорошие новости. Он уже боролся с травмами здесь, на Открытом чемпионате Австралии, и он возвращался сильнее, даже на корт. Иногда Новак начинал играть даже более агрессивно, хотя сегодня он не тренировался. Я думаю, что нам не нужно беспокоиться о нём. Джокович провёл достаточно большое количество матчей, особенно на мэйджорах. Я бы не стала сильно беспокоиться и придавать пропуску сегодняшней тренировки слишком большое значение. Новак уже достаточно поиграл в теннис и знает, что делать», — заявила Шетт в эфире Eurosport.

Коллега Барбары по телевизионному цеху экс британская теннисистка Лора Робсон также согласилась с её мнением, добавив, что Джокович принимал участие в полуфиналах «Шлемов» достаточно большое количество раз и будет готов к матчу с Александром.

Другие теннисные аналитики успели выделить фаворита предстоящего огненного полуфинального сражения между Джоковичем и Зверевым. Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер назвал две причины, по которым Александр может обыграть Новака на AO-2025.

«Новак является фаворитом этого поединка, но у Александра лучшая подача в мужском туре, средняя скорость его подачи — за 200 км/ч. С форхенда у Зверева мяч летит быстрее», — отметил Виландер в эфире Eurosport.

Матс Виландер Фото: Из личного архива Матса Виландера

Добавим, что средняя скорость удара справа представителя Германии на нынешнем розыгрыше турнира на 4 км/ч больше, чем на АО-2024. Процент попадания первым мячом Зверева на АО-2025 составляет 71%, а процент выигранных мячей на первой подаче — 77%. Впечатляющие показатели, не правда ли?

Аналитики также поспешили привести аргументы, согласно которым Джокович может одолеть грозного противника. Так, бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн заявил следующее.

«Мельбурн — это дом Джоковича. Он является 10-кратным чемпионом Australian Open и лишь однажды уступил в полуфинале этого турнира. Новак также никогда не проигрывал Звереву в пятисетовых матчах на ТБШ. Вся статистика в пользу Джоковича», — сказал британец в эфире Eurosport.

Новое сражение Новака и Александра обещает быть по-настоящему жарким. Ведь многое стоит на кону: серб может выиграть юбилейный 100-й матч на Australian Open (больше на AO только у Федерера, 102), выйти в 11-й финал мельбурнского мэйджора (у Бромвича, Кроуфорда, Эмерсона и Федерера по семь) и пробиться в 38-й финал ТБШ (у Эверт 34, у Серены 33, у Навратиловой 32, у Федерера и Граф 31, у Надаля – 30). В случае победы над Зверевым в 1/2 финала АО-2025 Джокович станет самым возрастным финалистом Аustralian Open (37 лет 249 дней, указано по состоянию на конец турнира; Кену Розуэллу в 1972-м было 37 лет 62 дня).

Немец, в свою очередь, может шагнуть в свой третий финал на «Шлемах» (предыдущие оба проиграл) и стать третьим представителем Германии в Открытой эре, вышедшим в финал AO (после чемпиона 1991 и 1996 годов Беккера и финалиста-2003 Шюттлера). Если Зверев победит Джоковича, то выйдет в финал австралийского ТБШ с 10-й попытки (то есть с 10-го появления в основной сетке; столько же попыток у Марина Чилича и Кима Уорика).

Матч Новака и Александра пройдёт в пятницу, 24 января. Начало – в 6:30 мск. За всеми событиями Australian Open — 2025 следите на «Чемпионате».