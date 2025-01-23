Фанат Федерера, угроза Медведеву в рейтинге. Шелтон — соперник Синнера в полуфинале AO

Бен Шелтон — спортсмен необычный. Дело не в том, что он левша; в туре хватает игроков с такими характеристиками. Но много ли вы знаете теннисистов, которые вошли в топ-100 мирового рейтинга, ни разу не сыграв за пределами своей страны? Бен как раз из таких игроков.

Возможно, мы бы никогда не услышали о Бене Шелтоне — теннисисте, несмотря на то что в его семье многие так или иначе связаны с этой прекрасной игрой. Брайан Шелтон, отец Бена, был 55-й ракеткой мира и за карьеру завоевал два титула на уровне ATP, а на Уимблдоне однажды добрался до четвёртого круга, то есть в топ-16. Лайза Уитскен-Шелтон, мама теннисиста, неплохо выступала в юниорских соревнованиях, а дядя Тодд Уитскен, бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде, завоевал в этом виде 12 титулов. Хотя дядя не мог повлиять на выбор племянника, поскольку умер совсем молодым, в 34 года, ещё до рождения Бена.

И вот в такой семье Шелтон-младший в раннем детстве вовсе не горел желанием заниматься теннисом! Он больше предпочитал футбол — не ту всем известную игру, которую жители США называют соккером, а американский футбол. Бен играл на позиции квотербека, едва ли не ключевой в этой игре. Навыки, приобретённые в американском футболе, впоследствии позволили ему контролировать передвижение по корту.

Бен Шелтон играет в американский футбол Фото: Julian Finney/Getty Images

В 12 лет в голове у Бена что-то щёлкнуло, и он всецело переключился на теннис. Помогло и то, что Шелтон-старший был теннисным тренером в колледже. Брайан учил Бена, что теннис — это не одиночный, а командный вид спорта; что благодаря теннису можно влиться в сообщество или даже создать своё; что можно завести друзей и так далее. Отец старался привить сыну понимание того, что в теннисе важен универсализм: мол, если ты левша и славишься сильной подачей, этого ещё недостаточно. Нужно ещё научиться сильно пробивать с отскока, понимать, когда надо выходить к сетке, а когда лучше остаться на линии… Бен смотрел, как играет Роджер Федерер, его кумир. Наблюдая за матчами Маэстро, Шелтон не только стремился повторить его удары, но и учился управлять эмоциями, как это прекрасно умел Федерер (за исключением начальных этапов карьеры Роджера).

Бен и Брайан Шелтоны Фото: из личного архива

В 16 лет Бен подумал, что пора попробовать свои силы на зарубежных турнирах — совершенно обычная практика для юниоров. Но у отца было иное мнение. Между ним и сыном состоялся такой диалог:

Отец: Бен, ты лучший игрок в США?

Сын: Нет, я не лучший.

Отец: Тогда зачем тебе ехать за границу, если ты не лучший здесь?

Бен прислушался. И не пожалел. В отличие от многих других юных теннисистов, он не мотался по всему миру, пытаясь совмещать игру с образованием. Жил по обычному расписанию: тренировка, школа, тренировка, игра. А потом всё заново. «Для меня это было лучше всего. Многие вещи, которые были наиболее важны для моего развития в теннисе, я смог усвоить, потому что остался в Гейнсвилле и тренировался с отцом», — приводит слова Шелтона ESPN.

В 17 лет Бен поступил в Университет Флориды, чтобы изучать финансовое дело. В 2021 году он помог родному вузу выиграть студенческий чемпионат США по теннису, а годом позже победил в одиночном разряде на том же уровне. В 2022-м Шелтон провёл полноценный сезон на «челленджерах», завоевав три титула. В июле он дебютировал на уровне ATP. А когда на «Мастерсе» в Цинциннати 19-летний на тот момент Шелтон победил пятую ракетку мира Каспера Рууда, выбор окончательно был сделан в пользу тенниса. Бен заявил, что отказывается от очного обучения и переходит на онлайн.

Бен Шелтон на US Open — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шелтон довольно поздно дебютировал на профессиональном уровне, в 19 лет — 20 ему исполнилось в октябре 2022-го. Для сравнения, Карлос Алькарас в 19 лет был уже первой ракеткой мира и чемпионом US Open. Однако сезон-2023 стал настоящим прорывом для Бена. На Australian Open, то есть всего полгода спустя после дебюта в туре, молодой американец сенсационно пробился в четвертьфинал. С сеткой, правда, повезло. На том турнире Шелтон так и не встретился с сеяными.

А на US Open того же года Бен стал полуфиналистом. Понадобился целый Новак Джокович, чтобы остановить Шелтона. На том турнире всему миру стала известна манера празднования американца, который имитировал телефонный звонок, прикладывая пальцы к уху. После матча Джокович не удержался и скопировал празднование соперника.

В октябре Бен выиграл свой первый профессиональный титул, причём сразу «пятисотник», в Токио. За год он с 96-го места взлетел аж на 17-е — прямо как Диана Шнайдер годом позже. В 2024-м у Шелтона таких крупных достижений на ТБШ не было, а титул тоже был один, на ATP-250 в Хьюстоне. Однако выход в полуфинал AO-2025 свидетельствует, что в этом сезоне теннисист может совершить новый скачок. Бен и Янник Синнер — единственные рождённые в 2000-х игроки, которые смогли пробиться в полуфинал на обоих хардовых мэйджорах. Есть параллели и с Рафаэлем Надалем. Шелтон и Надаль — единственные с 1988 года игроки-левши, дошедшие до полуфиналов Australian Open и US Open.

На текущем Australian Open Шелтон лишь раз обошёлся без потери сета, ещё в первом круге. В предстоящем полуфинале Синнер будет фаворитом, причём явным. Но у Бена есть свои козыри. В первую очередь это подача. В рейтинге ATP, учитывающем действия теннисистов на подаче за последние 52 недели, американец занимает шестое место. Впереди лишь признанные мастера подачи Джованни Мпетчи Перрикар (куда же без него в этом списке!), Александр Зверев, Хуберт Хуркач и Маттео Берреттини, а также сам Синнер. Янник находится так высоко не за счёт подачи как таковой, а благодаря безоговорочному лидерству по таким показателям, как процент очков на второй подаче (57,9%) и процент геймов, выигранных на подаче (91,4%).

На US Open — 2023 Шелтон как-то исполнил два эйса в одном гейме со скоростью подачи 239,8 км/ч. А его личный рекорд — 241,4 км/ч. Любит Бен и к сетке выходить. «Обожаю выходить к сетке, применять там свои атлетические навыки», — приводит его слова USA Today. По словам теннисиста, тактика «подача — выход к сетке» является важной составляющей его игры. Форхенд у Шелтона тоже в порядке. Левша Бен в состоянии набирать очки, выдавливая соперника за заднюю линию благодаря мощному удару слева. А вот бэкхенд (то есть для него это удар справа) мог быть и получше. То же касается и игры на приёме.

Ещё одна причина последить за Шелтоном состоит в том, что в рейтинге ATP он представляет собой непосредственную угрозу Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву. Медведев идёт седьмым в лайв-рейтинге, Рублёв — 10-м, а Шелтон занимает 14-ю строчку. В случае выхода в финал Бен выбьет Рублёва из топ-10, а в случае завоевания титула подвинет и Медведева (Даниил окажется восьмым) и станет либо пятой, либо шестой ракеткой мира (в зависимости от выхода/невыхода в финал Джоковича).

В личных встречах Шелтон уступает Синнеру со счётом 1-4. Бен выиграл их первый очный матч, но впоследствии не взял ни сета. Все предыдущие поединки, за исключением игры на Уимблдоне, проходили на харде. Но ни один матч не обошёлся без тай-брейка!

Янник Синнер — Бен Шелтон. Личные встречи

Сезон Победитель Турнир Круг Покрытие Счёт 2023 Шелтон Шанхай 1/8 Хард 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) 2023 Синнер Вена 1/16 Хард 7:6 (7:2), 7:5 2024 Синнер Индиан-Уэллс 1/8 Хард 7:6 (7:4), 6:1 2024 Синнер Уимблдон 1/8 Трава 6:2, 6:4, 7:6 (11:9) 2024 Синнер Шанхай 1/8 Хард 6:4, 7:6 (7:1)

Полуфинал Australian Open — 2025 Янник Синнер — Бен Шелтон состоится в пятницу, 24 января, и начнётся не ранее 11:30 мск.