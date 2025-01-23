«Он хотел с кем-то поговорить. Это перевернуло матч». Новые детали победы Сафина на AO

20 лет назад Марат в Мельбурне снёс Новака Джоковича и Роджера Федерера, а в финале не заметил местного любимца Ллейтона Хьюитта.

Легендарный российский теннисист Марат Сафин за карьеру дважды выигрывал турниры «Большого шлема». Первый кубок Марат взял на US Open – 2000, сломив именитого Пита Сампраса в финале.

В 2005 году Сафин взял Australian Open в не менее эпичном стиле. Вспоминаем триумф россиянина, который состоялся ровно пару десятилетий назад.

Сафин всегда любил играть на Australian Open. С его выступлениями в Мельбурне связано очень много ярких историй. Только титула долгое время не хватало Марату, чтобы воспоминания об Австралии стали запоминающимися во всех отношениях. В 2002-м Сафин был довольно близок к трофею, но неожиданно уступил в четырёх сетах шведу Томасу Юханссону в финале. Через пару лет Марат вновь дошёл до решающей встречи в Мельбурне, уже вполне предсказуемо проиграв Роджеру Федереру в трёх партиях.

На Australian Open – 2002 у Сафина не было тренера. Многие эксперты отмечали, что отсутствие стабильной команды стало одной из ключевых причин не лучшего выступления Марата в решающем матче с андердогом Юханссоном. В 2004-м Сафин работал с Денисом Головановым, но Федерера обыграть не смог. После этого Марат решил нанять шведа Петера Лундгрена, что сполна окупилось. Сафин называл Лундгрена лучшим тренером в свой карьере, выдав под его руководством, пожалуй, самый мощный турнир для себя на AO-2005.

Марат Сафин на Australian Open — 2005 Фото: Chris McGrath/Getty Images

20 лет назад Сафин получил четвёртый номер посева в Мельбурне. Швейцарец Роджер Федерер, американец Энди Роддик, австралиец Ллейтон Хьюитт котировались несколько выше россиянина и считались главными претендентами на титул.

В первом раунде AO-2005 Сафин встретился с 17-летним квалифаером из Сербии и 185-й ракеткой мира Новаком Джоковичем. Тогда никто и представить не мог, что Новак в конечном счёте выиграет 24 турнира «Большого шлема», в том числе возьмёт 10 кубков в Мельбурне (цифры не окончательные). И всё-таки пару десятилетий назад дебютировавший на ТБШ Джокович был ещё слишком сырым игроком. Сафин просто уничтожил юного Новака на корте – 6:0, 6:2, 6:1 за 1 час и 14 минут.

Конечно, Джокович уже тогда подавал большие надежды, но дебют в основной сетке мэйджоров заставил его изрядно нервничать, что привело к самому разгромному поражению на «Шлеме» за карьеру. При этом следует отдать должное Сафину. Марат не растерялся в противостоянии с малознакомым вчерашним юниором, как, например, было в случае с входящими в топ-10 россиянами Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым, уступившим на AO-2025 финалистам молодёжного Итогового Жоао Фонсеке и Лёнеру Тину соответственно.

Юный Новак Джокович ничего не противопоставил Марату Сафину на Australian Open — 2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Для Сафина эта победа над Джоковичем многое значит, с учётом того, насколько успешным серб стал в будущем.

«А вы знаете, что свой самый первый матч в Мельбурне Новак сыграл против меня?! В 2005 году Джокович, которому ещё не стукнуло и 18, дебютировал в основной сетке Australian Open. Серьёзных трудностей у меня не возникло. Я победил в трёх сетах. И, если честно, не почувствовал, что играю против будущей первой ракетки мира. Но Джокович вырос в большого чемпиона», — вспоминал Марат в 2013 году уже после завершения карьеры.

К слову, Марат ещё раз разнёс Новака на Уимблдоне-2008, когда тот уже стал на порядок более успешным теннисистом.

На следующих стадиях AO-2005 Сафин столкнулся с большими трудностями. Во втором круге он прошёл чеха Богдана Улиграха (6:4, 6:1, 6:3), в третьем выбил хорвата Марио Анчича (6:4, 3:6, 6:3, 6:4). Очень напряжённым для Марата получился четвёртый круг с бельгийцем Оливье Рохусом (4:6, 7:6, 7:6, 7:6), но в важнейшие моменты на тай-брейках россиянин действовал на порядок хладнокровнее соперника.

В четвертьфинале Сафин не заметил словака Доминика Хрбаты (6:2, 6:4, 6:2), но после этого о какой-то лёгкости стоило забыть. Его оппонентом по полуфиналу стал первая ракетка мира Роджер Федерер, который уже зарекомендовал себя в качестве самого доминирующего игрока ATP тура.

Федереру прогнозировали простую победу в трёх-четырёх сетах, но Сафин ценой титанических усилий взял реванш у швейцарца за прошлогоднее поражение в финале — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7.

С самого начала матча на корте развернулась упорная борьба. Федерер всё-таки сумел вырваться 2-1 по партиям. В четвёртом сете Роджер повёл 5:2. Казалось, что у Сафина нет шансов спастись, но россиянин сделал два брейка и отыграл матчбол при счёте 5:6. В нервном тай-брейке он дожал Роджера.

В пятом сете уже Сафин лидировал 5:2 и вроде как окончательно сломил «поплывшего» Федерера. Но Роджер нашёл в себе силы на камбэк. В то время тай-брейк в пятом сете не проводился, а играли до преимущества кого-то в два гейма. Нервы крепче оказались у Сафина, забравшего решающую партию со счётом 9:7 и прервавшего 26-матчевую победную серию Федерера.

Марат Сафин остановил Роджера Федерера на Australian Open — 2005 Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

В день игры с Роджером, а именно 27 января 2005-го, Сафину исполнилось 25 лет. После столь громкого триумфа на корте россиянину очень важно было избежать излишне бурного празднования. За этим смог проследить Петер Лундгрен.

«У меня появился тренер, который знает, что надо делать для победы. Лундгрен знает, как снять напряжение, как подготовить игрока психологически к трудному матчу. Я сделал выводы из прежних поражений. Сейчас совсем другая ситуация, нежели в те годы. Это самый лучший подарок. Здорово обыграть первую ракетку мира в день своего рождения. Если бы матч закончился быстро, эта победа не стала бы для меня такой важной», — говорил Сафин.

В финале AO-2005 Сафин встретился с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом, которого неистово поддерживали 16 тысяч зрителей на трибунах. Это в какой-то степени мешало Марату в первом сете, но затем он приспособился к недружественной атмосфере и довольно легко разобрался с Ллейтоном — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Я никогда в жизни так не нервничал, особенно в начале матча. Ведь против меня играл австралиец, которого поддерживали все трибуны. А матч был последний, причём третий мой финал в Мельбурне. Чтобы выйти в него, мне пришлось победить лидера мирового рейтинга Федерера — до сих пор в это до конца не верю. И всё равно можно не стать чемпионом, проиграй ты финал Хьюитту. Все усилия будут напрасны. Вот нервы и расшалились. Ключевым моментом встречи был третий сет. Мне уже нечего было терять, поэтому я просто старался улучшить игру — улучшить подачу, удар справа. Плюс к этому у меня была проблема с ногами – свело.

Думаю, что при счёте 4:1 Ллейтон осознавал, что если он сейчас не выиграет, то не выиграет никогда, поэтому он сильно нервничал. Два «Больших шлема» — это уже что-то. Один ведь можно выиграть по случайности, как было со мной, когда в 2000 году я победил на US Open. В Штатах всё было так неожиданно, так легко. Потом я проиграл два финала Открытого чемпионата Австралии, и появилась неуверенность в себе. Если бы я не выиграл в третий раз, пережить такое было бы непросто. Сейчас хочу тихо посидеть дома с друзьями, может, совсем чуть-чуть выпить. Что до ночных клубов, то я уже для этого староват», — сказал Сафин после триумфа.

Марат Сафин и Ллейтон Хьюитт после финала Australian Open — 2005 Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

Титул Сафина впечатлил теннисный мир. Не скупился на комплименты даже легендарный тренер Ник Боллетьери, который обычно не разбрасывался громкими словами.

«Исход финальных матчей действительно чаще всего решает психология. Однако исход финального матча в Мельбурне решила всё-таки совсем не она. Просто Марат Сафин был лучше — как с точки зрения техники, так и физических кондиций. Его подача была превосходна. Его удары и слева, и справа — сильнее и точнее, чем у соперника. Он двигался по корту гораздо более эффективно. Он был впереди по всем статистическим показателям… Понимаете, Ллейтон Хьюитт, выдающийся боец, в очередной раз продемонстрировав все свои сильнейшие качества, Сафина, играющего именно так, одолеть никогда не смог бы. И возможно, не смог бы никто», — заявил Боллетьери.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на него принадлежат Tennis Australia.

Интересным выглядит взгляд на победу Сафина в Мельбурне спустя время. Бывший австралийский теннисист, экс первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами, наблюдавший за финалом Сафин – Хьюитт вживую, в декабре прошлого года поделился личной историей с этой встречи. В частности, прийти в себя после неудачного первого сета Сафину помогла беседа с физиотерапевтом Иваном Гутьерресом.

«Australian Open — 2005 был выдающимся годом. Финал был невероятным. Ллейтон побеждал в том финале, он был настроен и контролировал ситуацию во второй партии. В начале второго сета Сафин вызывает своего физиотерапевта Ивана Гутьерреса. Иван возвращается, и я спрашиваю: «Что случилось с Маратом?» Он говорит: «Марат сказал, что играет очень плохо. Ему грустно, одиноко, он хотел с кем-то поговорить. Он просто хотел поговорить о том, как плохо он себя чувствует. Поэтому я просто его слушал». И это перевернуло матч. Он сломал Ллейтона. Конец матча», — приводит слова Макнами сайт Australian Open.

Малоизвестная деталь, которая, возможно, сыграла ключевую роль в волевой победе Марата. Хотя Сафин в своей речи на корте в 2005-м ожидаемо благодарил Петера Лундгрена — за то, что за несколько месяцев совместной работы швед (который, к сожалению, трагически скончался в 2024 году) сумел внушить ему такую уверенность в себе, какой у него не было никогда. В любом случае Сафин своим титулом на AO-2005 заметно укрепил свой статус в истории российского и мирового тенниса. Как сказал сам Марат: «Два «Больших шлема» — это уже что-то, ведь один можно выиграть по случайности».