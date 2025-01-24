Мирра и Диана рвутся в финал AO-2025. Джокович и Синнер ждут своих матчей. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В пятницу, 24 января, у женщин впервые будет выходной, а в мужском одиночном разряде пройдут оба полуфинала. В первом полуфинале сразятся 10-кратный чемпион турнира Новак Джокович (седьмой номер посева) и немец Александр Зверев (2). Вторую путёвку в финал разыграют итальянец Янник Синнер (1) и американец Бен Шелтон (21). Также за место в решающем матче парного разряда сразятся россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева. А за титул среди юношей в паре поспорит Егор Плешивцев.
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Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.'
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Расписание пятницы
В пятницу ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступит и россияне.
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