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Мирра Андреева, Шнайдер, Синнер, Джокович: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Мирра и Диана рвутся в финал AO-2025. Джокович и Синнер ждут своих матчей. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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На первом в сезоне «Шлеме» в пятницу состоятся мужские полуфиналы. На корте появятся и россиянки. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В пятницу, 24 января, у женщин впервые будет выходной, а в мужском одиночном разряде пройдут оба полуфинала. В первом полуфинале сразятся 10-кратный чемпион турнира Новак Джокович (седьмой номер посева) и немец Александр Зверев (2). Вторую путёвку в финал разыграют итальянец Янник Синнер (1) и американец Бен Шелтон (21). Также за место в решающем матче парного разряда сразятся россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева. А за титул среди юношей в паре поспорит Егор Плешивцев.

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Australian Open – 2025. Юноши. Парный разряд. Сетка
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Australian Open — юноши (парный разряд). Финал
24 января 2025, пятница. 07:30 МСК
Огнен Милич
Сербия
Огнен Милич
Егор Плешивцев
Россия
Егор Плешивцев
О. Милич Е. Плешивцев
Не начался
1 2 3
         
         
Максуэлл Экстед
США
Максуэлл Экстед
Ян Кумстат
Чехия
Ян Кумстат
М. Экстед Я. Кумстат
Australian Open (м). 1/2 финала
24 января 2025, пятница. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

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Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.'

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