Как обидно! Мирра и Диана взяли первый сет, но проиграли битву за финал Australian Open

В пятницу, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии проходили полуфинальные матчи в женском парном разряде. В «верхнем» полуфинале приняли участие российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Их соперницами были чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд, посеянные под первым номером.

Обе пары в первых четырёх матчах не отдали соперницам ни сета. Андреевой и Шнайдер сложнее всего пришлось во втором круге, где их соперницами были Сара Эррани/Жасмин Паолини (4). Мирра и Диана взяли реванш за поражение в финале Олимпиады — 7:5, 7:5. В четвертьфинале россиянки разгромили соотечественницу Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:3, 6:0. Ну а то, что Синякова и Таунсенд шли по сетке не менее уверенно, вообще не вызывает удивления. Чешка сейчас первая ракетка мира в парном разряде, американка — пятая. Катержина девять раз выигрывала турниры «Большого шлема» в этом виде, Тэйлор однажды выиграла мэйджор, а именно Уимблдон-2024, причём именно в паре с Синяковой.

Первый сет проходил в равной борьбе. Синякова и Таунсенд первыми сделали брейк — это произошло в пятом гейме, судьбу которого решили несколько неточностей от Андреевой. Однако в восьмом гейме россиянки восстановили равновесие, сделав брейк под ноль, — 4:4. После этого теннисистки добрались до тай-брейка, на котором Синякова и Таунсенд на подаче взяли лишь одно очко из шести. Мирра и Диана тоже действовали небезупречно, но, сделав на два мини-брейка больше, забрали сет — 7:6 (7:4) за 50 минут.

Вторая партия проходила не менее напряжённо. Андреева и Шнайдер имели прекрасную возможность повести с брейком, однако в третьем гейме не реализовали ни одного брейк-пойнта из четырёх. Затем они сами упустили три брейк-пойнта, но в шестом гейме Синякова и Таунсенд всё же вышли вперёд — 4:2. Подать на сет при 5:3 они не смогли, упустив два сетбола в девятом гейме. Мирра и Диана отчаянно боролись и с шестого брейк-пойнта взяли чужую подачу (помогли и две двойные ошибки в исполнении соперниц). Увы, в 10-м гейме Катержина и Тэйлор поддавили на приёме и добились второго брейка — 6:4 за 53 минуты.

По ходу решающего сета казалось, что тай-брейка не избежать, поскольку теннисистки уверенно забирали свои геймы. В восьмом гейме традиция оказалась нарушена. Вроде бы ничто не предвещало беды, но после 30:15 Андреева и Шнайдер не взяли ни одного очка — не только в этом гейме, но и в следующем, в котором Синякова и Таунсенд подали под ноль и вышли в финал — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 за 2 часа 16 минут.

Таким образом, на первом совместном ТБШ Андреева и Шнайдер остановились в полуфинале. Ранее Мирра и Диана говорили, что планируют играть вместе на мэйджорах и «тысячниках». Так что у них ещё будут возможности побороться за трофей.