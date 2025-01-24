Джокович снялся в полуфинале из-за травмы. Зверев — впервые в финале AO

В пятницу, 24 января, на Australian Open проходили полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В первой встрече дня 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный седьмым, играл с Александром Зверевым (2). Джокович в четвертьфинале показал невероятный уровень тенниса и одержал волевую победу над Карлосом Алькарасом — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Зверев оказался сильнее американца Томми Пола — 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Зверев, рассказывая об ожиданиях от полуфинала, ещё не знал, кто будет его соперником, Джокович или Алькарас. «В прошлом году я потратил гораздо больше времени на корте, чтобы выйти в полуфинал, чем в этот раз. В 2020 году я тоже прошёл по лёгкому пути, но это был мой первый полуфинал, всё было совсем по-другому. Теперь у меня есть определённая цель: выиграть турнир «Большого шлема». И я преследую её, выкладываясь по полной. Ясно, что у меня не будет лёгкого матча, но я готов к очень жёсткой битве. Я считаю, что у меня есть необходимый уровень, чтобы победить любого, будь то Новак или Карлос», — приводит его слова Punto de Break.

Джокович выразил определённое беспокойство насчёт своего физического состояния. «Это будет непросто во всех отношениях. Дальше я играю со Зверевым, который находится в отличной форме, и он идёт к своему первому турниру «Большого шлема», он уже был близок к этому. Я видел, как он играет здесь, я тренировался с ним, ему подходят эти условия. У него хорошая подача. Он очень опасный соперник.

Поэтому дополнительный день отдыха придётся как нельзя кстати. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы восстановиться. Вероятно, пропущу тренировку. Честно говоря, немного беспокоюсь о своём физическом состоянии. Но, вы знаете, морально я мотивирован настолько, насколько это возможно», — сказал он на пресс-конференции.

Счёт личных встреч был 8-4 в пользу Джоковича, в том числе 7-3 на харде. Впервые они провели официальный матч в финале «Мастерса» в Риме в 2017 году, и там победил Зверев — 6:4, 6:3. Последний на данный момент поединок был в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2023, где Новак выиграл со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Уже в третьем гейме стало понятно, что лёгкой жизни ни у одного из участников полуфинала не будет. После того как соперники взяли по гейму на подаче, Зверев попробовал зацепиться на приёме. В целом получилось, хотя ни одного из четырёх брейк-пойнтов немец не реализовал. В следующем гейме тройной брейк-пойнт имел уже Джокович, игравший с затейпированным левым бедром. Однако Александр вовремя включил подачу и не дал оппоненту выйти вперёд — 2:2.

В следующих геймах небольшой перевес был у Зверева, который чаще соперника подавал навылет (восемь эйсов против пяти), а Джокович ошибался чуть чаще обычного; да и первая подача проходила у серба лишь в одном случае из двух. В девятом гейме Новак при 4:4 загнал себя в сложную ситуацию, но поднажал и отыграл брейк-пойнт. В оставшейся части первой партии игроки словно бы согласились на тай-брейк. На нём всё решил единственный розыгрыш. У Зверева при 6:5 был сетбол на приёме, Джокович на 12-м розыгрыше вышел в хафкорт, пробил в сетку, потерял сет — и снялся. Видимо, сыграло свою роль повреждение, полученное в матче с Алькарасом.

Так Зверев в третий раз в карьере вышел в финал ТБШ, впервые — на AO. Предыдущие две попытки побороться за титул закончились поражениями. Александр стал третьим немцем в Открытой эре, вышедшим в финал AO, — после Бориса Беккера, который брал здесь титул в 1991 и 1996 годах, и Райнера Шюттлера, финалиста турнира-2003. По количеству выходов в финал ТБШ Зверев сравнялся с Михаэлем Штихом (по 3). Из немцев больше только у Бориса Беккера (10). Александр вышел в финал AO с 10-й попытки (то есть с 10-го попадания в основную сетку Мельбурна). Столько же попыток понадобилось Марину Чиличу и Киму Уорику, на одну меньше — Ллейтону Хьюитту, Петру Корде и Стэну Вавринке. За карьеру Зверев выиграл уже 31 матч на AO и улучшил собственный результат (у Бориса Беккера 29 побед в Мельбурне). Всего на ТБШ у Александра уже 107 побед, и из немцев больше только у того же Беккера (163).

В финале соперником Зверева станет либо Янник Синнер, либо Бен Шелтон. Этот матч также состоится сегодня.

Мужской финал Australian Open запланирован на воскресенье, 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».