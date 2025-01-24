Синнер второй год подряд пробился в финал АО. Суперсерия Янника продлилась до 20 матчей

Сегодня, 24 января, на Australian Open проходили полуфинальные поединки в мужском одиночном разряде. Во второй встрече дня действующий чемпион турнира и лидер рейтинга ATP Янник Синнер играл с Беном Шелтоном (20).

Синнер по ходу нынешнего розыгрыша мельбурнского ТБШ успел провести пять матчей. На старте соревнований 23-летний итальянец закрыл Николаса Харри — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1. Во втором круге Янник одержал волевую победу над хозяином кортов Тристаном Скулкейтом — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3, а в третьем круге обыграл американца Маркоса Гирона — 6:3, 6:4, 6:2. Крайне непростым для Синнера получился поединок 1/8 финала, в котором он оказался сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. В этой встрече двукратный чемпион «Шлемов» испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего брал медицинский перерыв. А в четвертьфинале АО-2025 первая ракетка мира отдал всего шесть геймов своему «клиенту» Алексу де Минору, которого горячо поддерживала местная публика, — 6:3, 6:2, 6:1. Таким образом, Янник одержал 19-ю победу подряд во всех турнирах и 12-ю подряд — в Мельбурне. Отметим, что победная серия этого спортсмена на хардовых ТБШ также составляет уже 19 (!) матчей.

А что же Шелтон? На текущем Australian Open 22-летний американец лишь раз обошёлся без потери сета, ещё в первом круге одолев соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Затем Бен сломил сопротивление испанца Пабло Карреньо-Бусты — 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4 и итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). В четвёртом круге представитель США прошёл француза Гаэля Монфиса — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 — отказ. В 1/4 финала 20-я ракетка мира обыграл Лоренцо Сонего из Италии — 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4). Так Шелтон шагнул в свой дебютный полуфинал АО.

Синнер вёл по личным встречам со счётом 4-1. Проиграв Бену на решающем тай-брейке «Мастерса» в Шанхае в 2023 году, затем Янник не отдавал американцу ни партии, последовательно победив его в Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024, на Уимблдоне-2024 и в Шанхае-2024. Отметим, что в каждом предыдущем матче между ними обязательно был один тай-брейк — либо в первом сете, либо в последнем.

Случился он и в стартовой партии новой очной битвы между теннисистами. Правда, развитие событий в первом сете второго четвертьфинала Australian Open — 2025 было удивительным. Лидер рейтинга ATP плохо вошёл в матч, чего нельзя сказать о его противнике. Он сразу заработал двойной брейк-пойнт. Первый Шелтон не реализовал, а вот на втором сыграл великолепно. Он совершил великолепную обводку слева по линии навылет: из угла корта через коридор прострелил прямо в «девятку» — 1:0!

Синнер тут же попытался вернуть утраченное. Трижды было «ровно», итальянец заработал брейк-пойнт, но не смог его реализовать — Бен взял свою подачу — 2:0. А следом Янник подал под ноль — 2:1 в пользу Шелтона. В четвёртом гейме действующий победитель мельбурнского мэйджора сравнял счёт — 2:2. Далее спортсмены брали свои подачи — одну за другой. В 11-м гейме американец поймал противника на ошибках и сделал брейк — 6:5. Бену оставалось лишь подать на партию. Но сделать этого Синнер Шелтону не позволил. Янник добился обратного брейка, а тай-брейк провёл максимально эффективно — 7:6 (7:2) за 1 час 12 минут.

Янник Синнер Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Действующий чемпион АО в одиночном разряде и не думал останавливаться на достигнутом. Он вцепился в стартовый гейм нового сета и быстро оформил брейк — 1:0. Во втором гейме было три раза «ровно», американец заработал брейк-пойнт, однако его не реализовал. В итоге Синнер увеличил преимущество — 2:0. Следом Янник добился второго брейка, поведя со счётом 3:0, а затем оторвался от противника уже на четыре гейма — 4:0. В итоге первая ракетка мира спокойно довёл начатое до конца и забрал партию со счётом 6:2. Её продолжительность составила 43 минуты.

Бен после двух проигранных сетов явно подсел физически. В перерыве между партиями Шелтону массировали ноги, чтобы немного облегчить состояние теннисиста. Удивительно, но в третьем сете борьба поначалу была практически в каждом гейме. Брейк-пойнты зарабатывали как лидер мужского мирового рейтинга, так и его оппонент — 2:2. Самым напряжённым в сете получился пятый гейм, на подаче Шелтона. Три раза было «ровно», 20-я ракетка мира ушёл с двух брейк-пойнтов, однако с третьей попытки Синнер добился брейка — 3:2. Бен с досады даже швырнул ракетку в сторону, а его соперник вызвал врача на корт. Янник получил сеанс массажа, ведь немного прихрамывал по ходу третьей партии. После этого встреча продолжилась. Синнер забрал три оставшихся гейма и победил Шелтона со счётом 7:6, 6:2, 6:2 за 2 часа 36 минут.

В финале Australian Open лидер мужского мирового рейтинга сразится с Александром Зверевым, впервые пробившимся в финал АО и до сих пор не выигравшим ни одного «Шлема». Немец прошёл Новака Джоковича, который отказался от борьбы по ходу первого полуфинала.

Таким образом, Синнер вышел во второй финал AO (другие итальянцы и итальянки не выходили в финал в Мельбурне). Янник пробился в третий финал ТБШ (больше только у Пьетранджели, 4). Добавим, что Синнер — самый молодой со времён Джима Курье теннисист, на счету которого два финала Australian Open (сейчас ему 23 года 163 дня, Курье было 22 года 167 дней). Сегодня Янник выиграл 20-й (!) матч подряд — впервые в карьере (последнее поражение — от Алькараса в финале Пекина-2024; до этого у него был рекорд 19 побед подряд).

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».