Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?

В субботу, 25 января, на Australian Open – 2025 будет сыгран финальный матч в женском одиночном разряде. За титул на первом в сезоне турнире «Большого шлема» сразятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и занимающая 14-е место в рейтинге WTA американка Мэдисон Киз.
26-летняя представительница Беларуси является двукратной чемпионкой соревнования. Последний раз Арина проигрывала в Мельбурне ещё в 2022 году. Тогда в четвёртом круге Соболенко потерпела сенсационное поражение от эстонки Кайи Канепи – 7:5, 2:6, 6:7. С тех пор на австралийском мэйджоре белорусская теннисистка выдала фантастическую 20-матчевую победную серию, которая включила в себе два титула (2023, 2024) и выход в финал в этом году.
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
На пути к финалу Australian Open – 2025 первая ракетка мира потеряла всего один сет, испытав сложности в четвертьфинальном сражении с россиянкой Анастасией Павлюченковой – 6:2, 2:6, 6:3. 33-летняя Павлюченкова прервала серию белоруски из 24 выигранных партий в Мельбурне и в третьем сете даже дважды вырывалась вперёд с брейком, но Арина всё-таки одержала трудовую победу. А в полуфинале Соболенко уже не испытала практически никаких проблем во встрече со своей подругой испанкой Паулой Бадосой – 6:4, 6:2.
Хардовые «Шлемы» в целом являются «коронкой» для уроженки Минска. Помимо Мельбурна, Арина добивается блестящих результатов ещё и на US Open, где она также на регулярной основе доходит до решающей стадии. Благодаря этому Соболенко пятой в Открытой эре вышла минимум в пять финалов подряд на хардовых женских «Больших шлемах». До неё это делали Мартина Навратилова (US Open – 1983 – US Open – 1987), Штеффи Граф (US Open – 1987 – US Open – 1990), Моника Селеш (Australian Open – 1991 – Australian Open – 1993) и Мартина Хингис (Australian Open – 1997 – Australian Open – 2000). Серия Соболенко длится с Australian Open – 2023.
При этом в случае победы в завтрашнем финале с Киз белорусская спортсменка войдёт в историю турнира как обладательница уникального достижения в этом столетии. Арина может стать первой теннисисткой в XXI веке, кому удастся стать лучшей на кортах Australian Open в течение трёх лет подряд. Последний раз подобное получалось провернуть у Хингис в самом конце прошлого столетия. Тогда Мартина выиграла три титула кряду (1997–1999), после чего на протяжении следующих трёх лет (2000–2002) также неизменно выходила в финалы, но тогда она уже терпела поражения.
Спустя 26 лет Соболенко может повторить великое достижение Хингис, став первой девушкой с тремя титулами кряду на Australian Open. Столь впечатляющим достижением в своё время не смогла отметиться даже Серена Уильямс, которая в общей сложности семь раз первенствовала в Мельбурне (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017). Не получилось выиграть три титула подряд и у соотечественницы Арины, Виктории Азаренко, которая становилась лучшей в 2012 и 2013 годах.
Противостоять Арине в финальном поединке будет сенсация турнира – Мэдисон Киз. 29-летняя американка была посеяна под 19-м номером и до начала турнира точно не считалась главной претенденткой на попадание в решающий матч из нижней части сетки. Однако в начале нынешнего сезона опытная американка набрала потрясающую форму. На её счету 13 побед в 14 матчах и завоёванный титул на соревновании в Аделаиде. Таким образом, текущая победная серия Мэдисон насчитывает 11 матчей.
В Мельбурне Киз последовательно выбила из борьбы соотечественницу Даниэль Коллинз (10-й номер посева), выступающую за Казахстан Елену Рыбакину (6), украинку Элину Свитолину (28) и вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (2). Три последние победы были одержаны в решающих партиях. Особенно драматичным образом для Мэдисон сложился её полуфинальный поединок со Швёнтек – 5:7, 6:1, 7:6 (10:8). В решающем сете Ига подавала на выход в финал и имела матчбол, но Киз смогла совершить обратный брейк, после чего забрала игру на чемпионском тай-брейке.
Американка второй раз в карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open – 2017, когда она уступила соотечественнице Слоан Стивенс. Благодаря первому в карьеру выходу в финал Открытого чемпионата Австралии – 2025 Киз уже переместилась на восьмое место в живом рейтинге WTA. Если же она выиграет турнир, то станет седьмой.
Очевидно, что на эмоциональное состояние спортсменки повлияло радостное событие за пределами корта, которое произошло с Киз в прошлое межсезонье. Предыдущий теннисный сезон Мэдисон завершила досрочно, проведя свой последний матч в году ещё в начале октября. Зато у американки появилось большое количество свободного времени, чтобы подготовиться к свадьбе с экс 99-й ракеткой мира в мужском одиночном разряде Бьорном Фрэтэнджело. Молодые люди встречались с 2017 года, в 2023-м объявили о помолвке, а спустя год наконец поженились.
На свадьбе спортсменов присутствовали несколько американских теннисисток — седьмая ракетка мира Джессика Пегула, Дженнифер Брэйди, Тэйлор Таунсенд и Дезире Кравчик. Фотографиями с торжества спортсменки активно делились на личных страницах в социальных сетях. Фрэтэнджело часто сопровождал Киз на турнирах и иногда выступал в роли её тренера. Разумеется, так происходит и в Мельбурне.
«Соболенко не просто так первая ракетка мира. Может быть, Арина даже является словно отполированной версией Мэдисон. Они придерживаются аналогичного игрового стиля. Но я думаю, что Арина просто делает некоторые вещи немного лучше в течение всего теннисного сезона, который длится 52 недели.
То, что я увидел от неё в Мельбурне, — это то, что делают все великие спортсмены. Речь о способности выйти на новый уровень, когда это необходимо сильнее всего. Именно так и произошло в её матче с Павлюченковой. У меня не было сомнений в том, что Анастасия не сможет выиграть.
Это то самое чувство, которое вы испытывали, когда следили за большинством поединков в исполнении Новака, Серены, Роджера, Рафы. Этой способностью обладает и Арина. Она продолжает совершенствоваться с каждым годом», — сказал Фрэтэнджело в беседе с американскими журналистами после выхода своей жены в финал.
Мэдисон Киз
Фото: Getty Images
14-я ракетка мира стала самой возрастной финалисткой Открытого чемпионата Австралии со времён своей титулованной соотечественницы Винус Уильямс. Киз пробилась в решающую стадию турнира в 29-летнем возрасте. В последний раз в более старшем возрасте в финале Australian Open играла Винус Уильямс. Это произошло в 2017 году (тогда Винус было 36 лет). В борьбе за титул она уступила своей сестре Серене со счётом 4:6, 4:6.
В предстоящем финале Мэдисон выглядит очевидным аутсайдером. Об этом свидетельствует и история личных встреч. В профессиональном туре они встретятся шестой раз. Первая ракетка мира ведёт в личных встречах 4-1, на «Больших шлемах» – 2-0, на харде – 3-0. Последний раз они играли в прошлом году в четвёртом круге WTA-1000 в Пекине, где также победила Соболенко.
История личных встреч в виде справки:
- 2018 год, WTA-1000 в Цинциннати, хард, четвёртый круг – Соболенко, 6:3, 6:4;
- 2021 год, WTA-500 в Берлине, трава, второй круг – Киз, 6:4, 1:6, 7:5;
- 2023 год, Уимблдон, трава, четвертьфинал – Соболенко, 6:2, 6:4;
- 2023 год, US Open, хард, полуфинал – Соболенко, 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5);
- 2024 год, WTA 1000 в Пекине, хард, четвёртый круг – Соболенко, 6:4, 6:3.
Впрочем, похожее соотношение в личных встречах у Киз было и перед полуфиналом со Швёнтек. В той встрече Мэдисон уже смогла совершить большую сенсацию. Получится ли у американки прервать доминацию Соболенко в Мельбурне?