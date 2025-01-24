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Australian Open — 2025: сколько заработали российские теннисисты, какие призовые получили Медведев, Рублёв, Мирра

17-летняя Мирра — вторая среди россиян по призовым на AO. А Медведев не попал в десятку
Александр Насонов
Сколько заработали российские теннисисты на AO
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Подсчитали призовые наших теннисистов за выступления во всех разрядах Открытого чемпионата Австралии.

На Открытом чемпионате Австралии осталось сыграть самые важные матчи. К сожалению, россияне в этот раз за титулы не поборются. Наши соотечественники присутствовали во всех пяти разрядах: мужской и женский одиночные, мужской и женский парные и микст, то есть смешанный парный. Всего от России на Australian Open выступили 20 участников. Кто-то далеко продвинулся по сетке, а кто-то выбыл на ранней стадии. 11 россиян участвовали в двух разрядах, а девять — только в одном; при этом никто не стал заявляться во все три разряда.

Сколько же денег заработали в Мельбурне российские теннисисты и теннисистки?

Даниил Медведев на Australian Open — 2025

Даниил Медведев на Australian Open — 2025

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

На первой строчке расположилась финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова. В предыдущие сезоны Павлюченкова трижды доходила до четвертьфинала Australian Open, а в этом году повторила свой лучший результат на турнире. За это Анастасия заработала 665 тыс. австралийских долларов, что по текущему курсу составляет $ 418 950. (Здесь и далее: все суммы, указанные в долларах США, могут незначительно измениться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курса австралийского доллара.) В этот раз Павлюченкова оказалась единственным игроком из России, добравшимся до восьмёрки сильнейших в одиночной сетке, — отсюда и лидерство.

На втором месте оказалась Мирра Андреева. Год назад 16-летняя на тот момент россиянка дебютировала на Australian Open и дошла до четвёртого круга. В этом сезоне Андреева-младшая, чьим лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» (в 2024 году), тоже выбыла из одиночной сетки AO после 1/8 финала. За это ей причитается 420 тыс. австралийских долларов. Кроме того, Мирра и её напарница Диана Шнайдер получат по 125 тыс. австралийских долларов за выход в полуфинал в парном разряде. Таким образом, всего на турнире 17-летняя Андреева заработала 545 тыс. австралийских долларов, или $ 343 350.

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Замкнула тройку Вероника Кудерметова. В минувшем сезоне Кудерметова-старшая провалила выступления на мэйджорах: четыре поражения в четырёх встречах первого круга. В этот раз россиянка впервые в карьере дошла до четвёртого круга на Australian Open. До этого пределом Вероники на AO был выход в третий круг, то есть в 1/16 финала. Однако это не лучшее выступление Кудерметовой на ТБШ: на «Ролан Гаррос» — 2022 она добралась до четвертьфинала. За выход в 1/8 финала AO-2025 Вероника заработала те же 420 тыс. австралийских долларов, что и Мирра Андреева. Но в общей таблице Кудерметова ниже, поскольку в парном разряде она закончила борьбу во втором круге, то есть в 1/16 финала. За это ей полагается ещё 29 тыс. австралийских долларов. Общий заработок Вероники на турнире — 449 тыс. австралийских долларов, или $ 282 870.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, как и Павлюченкова, выступала только в одиночном разряде. В этом виде Касаткина, занявшая четвёртое место в нашей таблице, показала такой же результат, как Андреева-младшая и Кудерметова-старшая, — выход в 1/8 финала. Australian Open — самый неудобный ТБШ для Дарьи. Здесь она впервые в карьере вышла в четвёртый круг. На US Open она уже дважды побывала в 1/8 финала (в 2017 и в 2023 годах), на Уимблдоне однажды дошла до четвертьфинала (в 2018-м), а на «Ролан Гаррос» — до полуфинала (в 2022-м). За четвёртый круг AO-2025 Касаткина получит 420 тыс. австралийских долларов, что в пересчёте на доллары США составляет $ 264 600.

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Диана Шнайдер, которая вместе с Миррой Андреевой продержалась на AO дольше всех остальных российских участников, расположилась на пятой строчке. В одиночном разряде Шнайдер, дебютировавшая на AO два года назад, проиграла в третьем круге. В Мельбурне это её личный рекорд, однако на US Open — 2024 Диана уже успела побывать в четвёртом круге. Призовые Шнайдер за третий круг AO-2025 составили 290 тыс. австралийских долларов. В парном разряде 20-летняя россиянка, как и её напарница Мирра Андреева, заработала 125 тыс. австралийских долларов. А общий заработок Дианы за турнир — 415 тыс. австралийских долларов, или $ 261 450.

Диана Шнайдер на Australian Open — 2025

Диана Шнайдер на Australian Open — 2025

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карен Хачанов, который стал единственным россиянином в третьем круге мужской сетки AO, за «одиночку» получит столько же, сколько и Шнайдер, — $ 290 тыс. Это далеко не лучший результат Хачанова в Мельбурне, ведь в 2023 году он добрался здесь до полуфинала (как и на US Open — 2022, к слову). На AO-2025 Карен выступал только в одиночном разряде. Его итоговые призовые за турнир составляют $ 182 700, что позволило теннисисту занять шестое место в таблице.

А что же Даниил Медведев? Чемпион US Open 2021 года трижды доходил до финальной стадии на Открытом чемпионате Австралии, но в этот раз ограничился выходом во второй круг. За выступление в одиночном разряде AO-2025 Медведев получит 200 тыс. австралийских долларов, или $ 126 тыс. Столько же за аналогичное выступление заработала Эрика Андреева. Медведев и Андреева-старшая не попали в первую десятку, разделив 11-12-е места.

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Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2025

ТеннисистОдиночкаПараМикстСумма, A$Сумма, $
1Анастасия Павлюченкова665 000665 000418 950
2Мирра Андреева420 000125 000545 000343 350
3Вероника Кудерметова420 00029 000449 000282 870
4Дарья Касаткина420 000420 000264 600
5Диана Шнайдер290 000125 000415 000261 450
6Карен Хачанов290 000290 000182 700
7-8Анна Блинкова200 00029 000229 000144 270
7-8Людмила Самсонова200 00029 000229 000144 270
9Анастасия Потапова200 00020 000220 000138 600
10Камилла Рахимова132 00071 000203 000127 890
11-12Даниил Медведев200 000200 000126 000
11-12Эрика Андреева200 000200 000126 000
13Екатерина Александрова132 00029 000161 000101 430
14Роман Сафиуллин132 00020 000152 00095 760
15-17Андрей Рублёв132 000132 00083 160
15-17Павел Котов132 000132 00083 160
15-17Полина Кудерметова132 000132 00083 160
18Александра Панова41 0007 00048 00030 240
19Ирина Хромачёва20 00013 87533 87521 341,25
20Яна Сизикова20 00020 00012 600
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