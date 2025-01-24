17-летняя Мирра — вторая среди россиян по призовым на AO. А Медведев не попал в десятку

На Открытом чемпионате Австралии осталось сыграть самые важные матчи. К сожалению, россияне в этот раз за титулы не поборются. Наши соотечественники присутствовали во всех пяти разрядах: мужской и женский одиночные, мужской и женский парные и микст, то есть смешанный парный. Всего от России на Australian Open выступили 20 участников. Кто-то далеко продвинулся по сетке, а кто-то выбыл на ранней стадии. 11 россиян участвовали в двух разрядах, а девять — только в одном; при этом никто не стал заявляться во все три разряда.

Сколько же денег заработали в Мельбурне российские теннисисты и теннисистки?

Даниил Медведев на Australian Open — 2025 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

На первой строчке расположилась финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова. В предыдущие сезоны Павлюченкова трижды доходила до четвертьфинала Australian Open, а в этом году повторила свой лучший результат на турнире. За это Анастасия заработала 665 тыс. австралийских долларов, что по текущему курсу составляет $ 418 950. (Здесь и далее: все суммы, указанные в долларах США, могут незначительно измениться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курса австралийского доллара.) В этот раз Павлюченкова оказалась единственным игроком из России, добравшимся до восьмёрки сильнейших в одиночной сетке, — отсюда и лидерство.

На втором месте оказалась Мирра Андреева. Год назад 16-летняя на тот момент россиянка дебютировала на Australian Open и дошла до четвёртого круга. В этом сезоне Андреева-младшая, чьим лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» (в 2024 году), тоже выбыла из одиночной сетки AO после 1/8 финала. За это ей причитается 420 тыс. австралийских долларов. Кроме того, Мирра и её напарница Диана Шнайдер получат по 125 тыс. австралийских долларов за выход в полуфинал в парном разряде. Таким образом, всего на турнире 17-летняя Андреева заработала 545 тыс. австралийских долларов, или $ 343 350.

Замкнула тройку Вероника Кудерметова. В минувшем сезоне Кудерметова-старшая провалила выступления на мэйджорах: четыре поражения в четырёх встречах первого круга. В этот раз россиянка впервые в карьере дошла до четвёртого круга на Australian Open. До этого пределом Вероники на AO был выход в третий круг, то есть в 1/16 финала. Однако это не лучшее выступление Кудерметовой на ТБШ: на «Ролан Гаррос» — 2022 она добралась до четвертьфинала. За выход в 1/8 финала AO-2025 Вероника заработала те же 420 тыс. австралийских долларов, что и Мирра Андреева. Но в общей таблице Кудерметова ниже, поскольку в парном разряде она закончила борьбу во втором круге, то есть в 1/16 финала. За это ей полагается ещё 29 тыс. австралийских долларов. Общий заработок Вероники на турнире — 449 тыс. австралийских долларов, или $ 282 870.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, как и Павлюченкова, выступала только в одиночном разряде. В этом виде Касаткина, занявшая четвёртое место в нашей таблице, показала такой же результат, как Андреева-младшая и Кудерметова-старшая, — выход в 1/8 финала. Australian Open — самый неудобный ТБШ для Дарьи. Здесь она впервые в карьере вышла в четвёртый круг. На US Open она уже дважды побывала в 1/8 финала (в 2017 и в 2023 годах), на Уимблдоне однажды дошла до четвертьфинала (в 2018-м), а на «Ролан Гаррос» — до полуфинала (в 2022-м). За четвёртый круг AO-2025 Касаткина получит 420 тыс. австралийских долларов, что в пересчёте на доллары США составляет $ 264 600.

Диана Шнайдер, которая вместе с Миррой Андреевой продержалась на AO дольше всех остальных российских участников, расположилась на пятой строчке. В одиночном разряде Шнайдер, дебютировавшая на AO два года назад, проиграла в третьем круге. В Мельбурне это её личный рекорд, однако на US Open — 2024 Диана уже успела побывать в четвёртом круге. Призовые Шнайдер за третий круг AO-2025 составили 290 тыс. австралийских долларов. В парном разряде 20-летняя россиянка, как и её напарница Мирра Андреева, заработала 125 тыс. австралийских долларов. А общий заработок Дианы за турнир — 415 тыс. австралийских долларов, или $ 261 450.

Диана Шнайдер на Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карен Хачанов, который стал единственным россиянином в третьем круге мужской сетки AO, за «одиночку» получит столько же, сколько и Шнайдер, — $ 290 тыс. Это далеко не лучший результат Хачанова в Мельбурне, ведь в 2023 году он добрался здесь до полуфинала (как и на US Open — 2022, к слову). На AO-2025 Карен выступал только в одиночном разряде. Его итоговые призовые за турнир составляют $ 182 700, что позволило теннисисту занять шестое место в таблице.

А что же Даниил Медведев? Чемпион US Open 2021 года трижды доходил до финальной стадии на Открытом чемпионате Австралии, но в этот раз ограничился выходом во второй круг. За выступление в одиночном разряде AO-2025 Медведев получит 200 тыс. австралийских долларов, или $ 126 тыс. Столько же за аналогичное выступление заработала Эрика Андреева. Медведев и Андреева-старшая не попали в первую десятку, разделив 11-12-е места.

Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2025