Соболенко и Киз бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всем поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В субботу, 25 января, у мужчин будет выходной, а женщины разыграют главный трофей в одиночном разряде. До финальной стадии добрались белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) и американка Мэдисон Киз (19), для которой это будет лишь второе в карьере выступление в решающем матче ТБШ после US Open – 2017. Что касается Соболенко, то она пробилась в финал Мельбурна третий год подряд и к нынешнему матчу подобралась с серией из 20 победных поединков за три сезона.
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Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.
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Расписание субботы
В субботу ожидается ответственный игровой день, в котором будут разыграны важные трофеи.