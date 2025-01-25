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Арина Соболенко, Мэдисон Киз: онлайн-трансляция финала Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко и Киз бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Матчи Australian Open 25 января 2025 года
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На первом в сезоне «Шлеме» в субботу завершается женский турнир. На корте появятся белоруска и американка. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всем поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В субботу, 25 января, у мужчин будет выходной, а женщины разыграют главный трофей в одиночном разряде. До финальной стадии добрались белоруска Арина Соболенко (первый номер посева) и американка Мэдисон Киз (19), для которой это будет лишь второе в карьере выступление в решающем матче ТБШ после US Open – 2017. Что касается Соболенко, то она пробилась в финал Мельбурна третий год подряд и к нынешнему матчу подобралась с серией из 20 победных поединков за три сезона.

Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

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Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.

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Расписание субботы

В субботу ожидается ответственный игровой день, в котором будут разыграны важные трофеи.

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