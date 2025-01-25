Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ

В субботу, 25 января, на Australian Open состоялся финал в женском одиночном разряде. Участницами битвы за титул стали первая ракетка мира Арина Соболенко и финалистка US Open 2017 года Мэдисон Киз, посеянная под 19-м номером. Соболенко, которая выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах, уверенно шла по сетке. За шесть матчей она уступила лишь одну партию, в четвертьфинале с Анастасией Павлюченковой (6:2, 2:6, 6:3). В полуфинале белорусская теннисистка одолела Паулу Бадосу (6:4, 6:2), свою лучшую подругу.

Появление Киз в финале стало большим сюрпризом. И ведь не скажешь, что у американки была простая сетка. В третьем круге она без потери сета победила свою соотечественницу Даниэль Коллинз (6:4, 6:4). В 1/8 финала Мэдисон дожала Елену Рыбакину — 6:3, 1:6, 6:3. А после этого одержала две волевые победы. В четвертьфинале Киз остановила Элину Свитолину (3:6, 6:3, 6:4), а в 1/2 финала — и это главная сенсация — взяла верх над Игой Швёнтек (5:7, 6:1, 7:6 (10:8)).

В преддверии финала Киз рассказала, в чём, по её мнению, заключается сила Соболенко. «У неё поразительная психология и способность всегда идти вперёд вне зависимости от счёта. Это очень впечатляет. Она так бесстрашно играет – и у неё получается это делать очень хорошо. Думаю, это уникальное качество.

От многих ждёшь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от неё. Она так делать не будет. Так что это ещё и давит на её соперниц – знаешь, что надо всё время пытаться взять очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его», — сказала она на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Мэдисон Киз Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, от чего, по её мнению, будет зависеть исход финала. «Вопрос состоит в том, как в субботнем поединке у Киз будет лететь мяч. Не будет ли её постоянно беспокоить травма, которую она получила на Уимблдоне-2024? Если повреждение не станет беспокоить Мэдисон, она сможет навязать борьбу Соболенко в финале Australian Open. Однако по скорости, по грамотности, по подбросу мяча Арина, конечно же, имеет все шансы защитить титул в Мельбурне», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.by.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что «Соболенко должна выбить из Киз пыль». «Теперь Соболенко должна выбить из Киз пыль. Если она не будет дёргаться, срываться, что для неё иногда характерно. Но сейчас Соболенко прибавила в этом, и, конечно, она сильнее. Однако Киз тоже давно претендует на победы, она в первом эшелоне. Это первый шанс для неё взять «Большой шлем». Если она будет играть на подъёме и удачно, Соболенко может ошибаться. Это психологический фактор, который может вмешаться», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Арина Соболенко Фото: Quinn Rooney/Getty Images

По личным встречам Соболенко вела 4-1, в том числе 3-0 на харде. Единственную победу Киз одержала во втором круге Берлина-2021 (трава) — 6:4, 1:6, 7:5. Арина выигрывала в Цинциннати-2018, на Уимблдоне-2023, на US Open — 2023 и в Пекине-2024. Отдельно нужно отметить, что тот полуфинальный матч USO-23 она взяла со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5), уступая 0:6, 3:5 — правда, матчболов у Мэдисон не было.

Непосредственно перед финалом в лагере Соболенко царило весёлое настроение. Джейсон Стейси, тренер спортсменки по физподготовке, пришёл на матч с татуировкой тигра (символ подопечной) на лбу.

Команда Соболенко перед началом финала Фото: Кадры из трансляции

Однако начало шокировало поклонников Арины. Соболенко неудачно вошла в матч, начав его с двойной ошибки. В конце гейма белоруска допустила ещё одну двойную, приведшую к брейк-пойнту. И Киз, взяв следующий розыгрыш, сразу же добилась брейка. Подтвердила его она довольно уверенно — 2:0. Обе теннисистки не стеснялись рисковать — как на подаче, так и на приёме. Но если американка делала это успешно, то белоруска — в основном нет.

В пятом гейме Арина ещё больше усложнила себе ситуацию. На 30:30 она сделала ещё одну двойную, а в следующем обмене вышла в хафкорт — и пробила в сетку. И Мэдисон повела 4:1 с двумя брейками. На этом Киз не остановилась. В шестом гейме американка отподавала под ноль, а в седьмом у неё был сетбол на приёме, но Соболенко за счёт подачи отыгралась.

В восьмом гейме белоруска впервые взяла подачу соперницы, и показалось, что сейчас может начаться камбэк. Но не сложилось. В девятом гейме Арина опять отдала подачу. Как и в предыдущем случае, при 30:30 она допустила двойную ошибку (уже четвёртую), а в следующем розыгрыше Киз на приёме пробила навылет и взяла сет — 6:3 за 36 минут. У Соболенко на 13 невынужденных ошибок пришлось всего четыре активно выигранных очка, а её соперница собрала 11 виннеров и 10 невынужденных.

Мэдисон Киз в финале Australian Open — 2025 с Ариной Соболенко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

На старте второй партии Соболенко нацелилась на брейк. В первом гейме она упустила два шанса взять чужую подачу, а вот в третьем наконец-то добилась своего. Киз не изменила себе и даже на брейк-пойнтах не сбавляла в агрессии, но на третьем брейк-пойнте Арина добилась-таки от неё ошибки и вышла вперёд — 2:1 с брейком.

После этого игра у Мэдисон на какое-то время расклеилась. Многие решения, обеспечивавшие успех до этого, перестали работать (и резко упал процент очков, выигранных на второй подаче, — с 67% до 36%), а Соболенко, которой стали удаваться приёмы навылет, только того и надо было. В пятом гейме белоруска сделала второй брейк, реализовав брейк-пойнт красивым обводящим ударом, — 4:1. Свою подачу затем Арина защитила не без труда, отыграв три брейк-пойнта. В восьмом гейме, имея 5:2, она снова не избежала двойной, но всё же использовала третий сетбол — 6:2 за 45 минут.

Арина Соболенко в финале Australian Open — 2025 с Мэдисон Киз Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В решающем сете теннисистки быстро забирали каждая свою подачу, причём Соболенко отдавала не более одного очка за гейм (за одним исключением). Белоруска была чуть ближе к брейк-пойнтам, чем её соперница, но брала на приёме не более двух очков за гейм. Казалось, всё идёт к тай-брейку, но всё изменил 12-й гейм, в котором Киз принимала. Американка тащила мячи на приёме и своими действиями заработала двойной матчбол. Один из них Арина отыграла, а на втором пропустила удар в угол корта. И Киз стала чемпионкой, выиграв финал 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа 4 минуты.

Так Киз впервые победила на ТБШ, а Соболенко потерпела первое поражение в сезоне — при 11 победах. Исход финала можно считать сенсацией, ведь шансы Мэдисон оценивались как 22 против 78. Это её второй титул в сезоне и 10-й – в карьере. Американка стала четвёртой в списке самых возрастных теннисисток (в Открытой эре), выигравших первый мэйджор. Флавия Пеннетта победила на US Open — 2015 в возрасте 33 года 199 дней, Энн Джонс взяла Уимблдон-1969 в 30 лет 261 день, Франческа Скьявоне выиграла «Ролан Гаррос» — 2010 в 29 лет 347 дней. В понедельник Киз станет седьмой ракеткой мира и повторит тем самым свой лучший результат в рейтинге WTA. Соболенко останется на первой строчке.

Мэдисон стала пятой с 2000 года американкой, взявшей AO, после Линдсей Дэвенпорт, Дженнифер Каприати, Серены Уильямс и Софьи Кенин. Чтобы стать чемпионкой ТБШ, Киз понадобилось 46 раз сыграть в основной сетке, и только двум теннисисткам потребовалось больше попыток. Флавия Пеннетта выиграла US Open — 2015 с 49-й попытки, Марион Бартоли взяла Уимблдон-2013 с 47-й попытки. Также Мэдисон стала самой возрастной теннисисткой, победившей в первых пяти матчах в сезоне с представительницами топ-10, со времён Серены Уильямс в 2014-м. И стала второй самой возрастной теннисисткой в Открытой эре, выигравшей свой первый титул на AO, после Ли На в 2014-м.

Мэдисон победила на Australian Open с 11-й попытки, и это повторение показателя Каролины Возняцки, которая выиграла AO-2018 также с 11-й попытки. А ещё Киз стала первой теннисисткой, победившей на одном ТБШ первую и вторую ракеток мира, после Светланы Кузнецовой на «Ролан Гаррос» — 2009. И первой теннисисткой, выигравшей на одном AO у первой и второй ракеток мира, после Серены Уильямс на AO-2005. Киз как чемпионка AO-2025 заработала 3,5 млн австралийских долларов (примерно $ 2,2 млн), а Соболенко как финалистка — 1,9 млн австралийских долларов ($ 1,2 млн).

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В воскресенье, 26 января, состоится финал AO в мужском одиночном разряде, в котором Янник Синнер сразится с Александром Зверевым. За всеми событиями следите на «Чемпионате».