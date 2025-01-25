«Мало кто в это верил»! Яркая реакция мира на сенсационное поражение Соболенко в финале АО

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» завершился огромной сенсацией в женском одиночном разряде. Посеянная под 19-м номером американская теннисистка Мэдисон Киз последовательно сломила сопротивление второй ракетки мира Иги Швёнтек и первой ракетки Арины Соболенко, впервые в карьере завоевав титул на ТБШ. Эта победа пришла к американке в 29-летнем возрасте спустя семь с лишним лет после её выхода в финал US Open – 2017.

В финале Открытого чемпионата Австралии – 2025 Киз переиграла Соболенко (6:3, 2:6, 7:5), не позволив белоруске войти в историю турнира как обладательница уникального достижения в этом столетии. Арина могла стать первой теннисисткой в XXI веке, кому удастся стать лучшей на кортах Australian Open в течение трёх лет подряд. Но этого не случилось.

После завершения матча обе спортсменки не могли сдержать слёз. Мэдисон плакала от счастья, Арина – от разочарования. На церемонии награждения Соболенко и Киз по горячим следам высказались об итоге потрясающего финала, а их действующие коллеги по теннисному цеху, эксперты и журналисты поделились мнениями об увиденном.

«И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем»

«Мэдисон, вау, что за турнир! Ты так билась, чтобы выиграть этот трофей, сегодня показала невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду, вы это заслужили. Наслаждайтесь празднованиями – реально весёлой частью всего этого.

Спасибо всем организаторам, всем, кто делал моё пребывание здесь комфортным. И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем и буду стараться изо всех сил. Спасибо, ребята, за потрясающую атмосферу!

Надо сказать что-то команде? Как обычно, это вы виноваты! Ближайшую неделю не хочу вас видеть, ненавижу вас. Да нет, на самом деле, спасибо за всё, что делаете для меня, и всё такое (смеётся). Думаю, мы сделали всё, что могли, просто Мэдисон невероятно играла, я ничего не могла поделать в этом матче. В следующий раз, когда буду играть против Мэдисон, то покажу теннис получше. Люблю свою команду, люблю вас, ребят» — сказала Соболенко на церемонии награждения.

«Запаситесь терпением, потому что я буду плакать! Без слёз точно не получится»

«Запаситесь терпением, потому что я буду плакать! Без слёз точно не получится. Во-первых, Арина, невероятная игра, я рада, что в итоге смогла с тобой поквитаться (смеётся). Невероятный теннис, против тебя всегда так тяжело играть, поздравляю тебя и твою команду за ещё одно потрясающее выступление на «Шлеме».

Спасибо всем, кто приходил на трибуны и поддерживал, я всегда чувствую себя здесь, как дома. Мой первый полуфинал «Шлема» был здесь, а сейчас я здесь же выиграла свой первый «Шлем», это очень многое значит для меня.

Спасибо моей команде… Тут я буду плакать. Я так долго этого хотела! Я уже однажды играла в финале «Шлема», он сложился не в мою пользу, и я не знала, смогу ли когда-либо получить ещё одну попытку выиграть этот трофей. Но моя команда верила в меня всегда, спасибо вам большое!

Они верили в меня, даже когда я сама теряла веру. В прошлом году было так тяжело – травмы, я не знала, смогу ли ещё когда-либо это сделать. Быть здесь, держать этот трофей, сделать это вместе с мужем, который сейчас стоит в ошеломлении и растерянности. Я так вас люблю!

Теперь и я в ошеломлении и растерянности. Спасибо вам, я благодарна всем, кто помогал мне верить в себя и продолжать двигаться к моей мечте. Спасибо вам!» — сказала Киз на церемонии награждения.

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«Успех пришёл к Киз тогда, когда уже мало кто в это верил»

«В этом весь теннис. Мэдисон на протяжении своей карьеры много раз была в шаге от больших побед, в том числе в финале турнира «Большого шлема». Но каждый раз её сковывало в решающие моменты. А успех пришёл тогда, когда уже мало кто в это верил. Сегодня давление больше действовало на Арину. Так часто в финалах и бывает. Мэдисон заслужила победу сегодня. Теннис справедлив к тем, кто долго идёт к вершине», — сказал «Чемпионату» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

«Киз вообще потрясающая. Она сыграла надёжнее и интереснее Соболенко»

«Результат финала Australian Open действительно неожиданный. Я считал Соболенко однозначным фаворитом, Киз преподнесла сюрприз. Но Мэдисон – молодчина, справилась с волнением и играла на очень высоком уровне. А Соболенко немного не хватило сил дожать соперницу. Может быть, её уверенность даже в какой-то момент подвела. Киз сыграла надёжнее и интереснее.

Киз вообще потрясающая — одолеть первую и вторую ракеток мира. Одну в матчболе, другую — 7:5 в решающем. Это очень сильный результат», — сказал «Чемпионату» победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский.

«Впечатляющее выступление. Так заслуженно»

«Ожидали такого исхода? Это первый титул чемпионки «Большого шлема» у Мэдисон Киз, она дождалась его в 29 лет. Вряд ли можно назвать её победу прямо-таки сенсацией. Для американки это был чуть не матч жизни, и, конечно, она приложила все усилия — физические и ментальные. Приятно видеть эти эмоции. Она молодец!» — написала в своём телеграм-канале российская теннисистка Светлана Кузнецова.

«Настолько заслуженно! Вперёд, Мэди», — отреагировала в социальных сетях подруга Киз, американская теннисистка Кори Гауфф.

Мэдисон Киз Фото: Getty Images

«Поздравляю Мэдисон. Просто впечатляющее выступление. Так заслуженно», — схожим образом высказалась француженка Каролин Гарсия.

«Роскошное выступление на турнире. Очень важный момент для Киз и настолько неожиданный на этом этапе её карьеры», — подытожил журналист Жозе Моргаду.