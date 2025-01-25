Соболенко за три финала Australian Open заработала более $ 5 млн. Но это не рекорд

Арина Соболенко блестяще провела трёхлетний цикл выступлений на Открытом чемпионате Австралии. Начиная с 2023 года белорусская теннисистка выиграла в Мельбурне 20 матчей, потерпев лишь одно поражение. В предыдущие два года Соболенко брала титул, а в этот раз остановилась в шаге от победы, уступив в решающей встрече американке Мэдисон Киз.

Соревнования в женской одиночной сетке Мельбурна закончились, и самое время подсчитать призовые теннисисток. Призовой фонд Australian Open неуклонно возрастает, и 2025 год не стал исключением. За титул на AO-2023 Соболенко заработала 2 млн 975 тыс. австралийских долларов (далее A$), а в 2024-м за такое же выступление призовые составили уже A$ 3,15 млн. В сезоне-2025 Арина остановилась в финале, за что получит A$ 1,9 млн. Итого за три года выступлений в Мельбурне Соболенко заработала A$ 8 млн 25 тыс. Если же перевести каждую из сумм в доллары США по курсу на момент пересчёта, получим, что за два титула и один финал Арина в общей сложности заработала $ 5 322 957. А всего за карьеру у неё теперь $ 31,5 млн (округлённо).

Возникает вопрос: а зарабатывал ли кто-либо больше на отрезке в три года выступлений на AO или Соболенко установила рекорд? Оказывается, были серии и успешнее. У женщин максимальный результат за три подряд выступления в Мельбурне показала Серена Уильямс. В 2015-м легендарная американка завоевала титул и получила A$ 3,1 млн. На следующий год Уильямс дошла до финала, и её призовые составили A$ 1,7 млн. В 2017-м Серена вновь стала сильнейшей в Мельбурне и увезла из Австралии A$ 3,7 млн. За эти три года Уильямс заработала на AO A$ 8,5 млн. После соответствующих пересчётов получаем итоговый результат в долларах США: $ 6 407 612.

Серена Уильямс — чемпионка Australian Open 2015 года Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Абсолютный же рекорд по призовым за три года подряд на Australian Open установил Новак Джокович. С 2019 по 2021 год Джокович неизменно побеждал в Мельбурне, и титул на AO-2019 принёс ему A$ 4,1 млн, на AO-2020 — A$ 4,12 млн, на AO-2021 — A$ 2,75 млн (призовые упали из-за пандемии). Общий заработок Новака на этом отрезке составил A$ 10 млн 97 тыс., или $ 7 839 565.

По итогам сезона-2024 Соболенко попала в различные списки наиболее высокооплачиваемых спортсменок. На корте её призовые составили $ 9,73 млн (округлённо), а в отношении доходов от деятельности, непосредственно не связанной с теннисом, разные источники дают разную информацию. Forbes пишет, что спонсорские, рекламные и прочие доходы белоруски за минувший год составляют $ 9 млн, а подсчёты Sportico свидетельствуют, что этот показатель равен $ 8 млн. А пресс-служба WTA в одном из материалов отмечает, что за титулы на прошлогодних Australian Open и US Open Арина получила «щедрый бонус» от Nike, своего главного спонсора. Также среди компаний, поддерживающих теннисистку, значатся Master & Dynamic, Whoop и Wilson Sporting Goods, а сама она является инвестором в Beekeeper's Naturals и Olipop.

Арина Соболенко с трофеем за финал AO-2025 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ну а Киз, очевидно, заработала в Мельбурне крупнейшую сумму в карьере. Для американской теннисистки этот финал стал лишь вторым на турнирах «Большого шлема». В 2017 году женский финал US Open получился чисто американским. Мэдисон проиграла Слоан Стивенс, и её призовые за выход в решающий матч составили $ 1 млн 825 тыс. А титул на AO-2025 принёс Киз A$ 3,5 млн, или $ 2 198 928. Всего за карьеру новоиспечённая чемпионка ТБШ заработала $ 21,2 млн — это уже с учётом победного выступления в Мельбурне. Получается, что за два наиболее успешных для себя мэйджора Киз заработала почти пятую часть (19%) от суммы призовых за карьеру.

Что же касается общего состояния финалисток AO-2025, то у Соболенко оно составляет примерно $ 10 млн, а у Киз — $ 8 млн. Но это без учёта призовых за последнее выступление в Мельбурне, с которых ещё нужно уплатить налоги.