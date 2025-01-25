«Трофей или ничего. Никто не помнит финалиста». Соболенко — об упущенном шансе на титул АО

У Арины Соболенко ещё будет шанс выиграть свой третий Australian Open, но уже не в этом году. В финале она уступила американке Мэдисон Киз 3:6, 6:2, 5:7 и сложила с себя звание действующей чемпионки турнира.

«Надо сказать что-то команде? Как обычно, это вы виноваты!»

Сразу после матча и традиционных рукопожатий белоруска в сердцах колошматила ракеткой об землю, а потом и вовсе ушла с корта. Но затем собралась и вернулась на торжественную церемонию, где даже шутила:

— Ничего, надеюсь, увижу тебя в следующем году (глядя на трофей). Мэдисон, вау, что за турнир! Ты так билась, чтобы выиграть этот трофей, сегодня показала невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду, вы это заслужили. Наслаждайтесь празднованиями – реально весёлой частью всего этого.

Спасибо всем организаторам, всем, кто делал моё пребывание здесь комфортным. И пусть в этом году у меня не получилось, я вернусь сильнее в следующем и буду стараться изо всех сил. Спасибо, ребята, за потрясающую атмосферу.

Надо сказать что-то команде? Как обычно, это вы виноваты! Ближайшую неделю не хочу вас видеть, ненавижу вас. Да нет, на самом деле, спасибо за всё, что делаете для меня и всё такое (смеётся). Думаю, мы сделали всё, что могли, просто Мэдисон невероятно играла, я ничего не могла поделать в этом матче. В следующий раз, когда буду играть против Мэдисон, то покажу теннис получше. Люблю свою команду, люблю вас, ребят.

«Мне надо было выплеснуть негативные эмоции, чтобы потом произнести речь»

— Что стало ключевым в концовке?

— Да уж, точно не такого результата я хотела. Она просто включилась и заиграла, словно ей нечего терять, шла на риск. Великолепный теннис, она билась весь турнир, у неё было много сложных встреч. Она билась за это, в финале действовала очень агрессивно. Просто не мой день.

— А что было не так в первом сете?

— Она играла очень агрессивно, казалось, всё складывается в её пользу. Я просто старалась вернуть мяч, не получалось показывать свой агрессивный теннис, подача шла не так хорошо, не было ритма. Во втором сете я вернула свой ритм, я бы сказала, со второго сета начался настоящий матч.

— Вы были очень расстроены после поединка, и вашей ракетке пришлось несладко. Это от того, что этот турнир много для вас значит, или от того, как всё быстро решилось в концовке?

— Конечно, я была немного расстроена, я же была близка к сумасшедшему достижению. Да, ты в игре, бьёшься, но кажется, что всё идёт не совсем так, как тебе хочется. Мне надо было выплеснуть эти негативные эмоции, чтобы потом собраться и произнести речь, а не просто стоять, проявив неуважение. Я просто старалась выплеснуть эмоции, чтобы быть хорошим человеком, проявить уважение. Это нормально. Я точно знаю, что за тяжёлыми поражениями следуют хорошие победы. Буду продолжать работать, чтобы в следующий раз в такой ситуации сыграть лучше.

Арина Соболенко после финала АО-2025 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

— Почему вы сначала ушли с корта? Было тяжело смотреть, как кто-то другой празднует?

— Да, это было тяжело. Мне просто нужно было время, чтобы переключиться, забыть об этом, оставить в прошлом, быть уважительной. Надо было побыть наедине с собой. Это было тяжело. Говорила себе: ладно, ты была на её месте, она это заслужила, она играла лучше. Было тяжело.

— Вы сказали, что её мячи попадали в корт. К этому всё и свелось – она попадала, а вы ничего не могли с этим сделать?

— Если она может стабильно вот так играть, с этим особо ничего не поделаешь. То есть я, конечно, знаю, как против неё играть, но в этом матче у меня не особо получалось продавливать свою игру. Она просто невероятно играла, казалось, всё достаёт. Глубина её мячей была сумасшедшей. Я старалась из всех сил, но это не сработало.

— Могли ли вы сделать что-то иначе сегодня?

— Может, могла бы начать получше. Поначалу ноги как будто не включились, я всё время была в невыгодном положении, подавала не лучшим образом, тактически не показывала лучшей игры. Если бы можно было что-то изменить, я бы постаралась лучше начать матч по движению, быть более агрессивной, не играть слишком пассивно.

— Вы здесь играли с Сереной, с Рыбакиной, у которых очень сильные удары. А удары Мэдисон – самые быстрые на вашей памяти?

— Сегодня – да. Сегодня они были очень быстрыми, глубокими и агрессивными. Она показала великолепный уровень. Если она сможет и дальше играть так же, как сегодня, она может быть в топ-5.

«Трофей или ничего. Никто не помнит финалиста»

— С учётом ваших невероятных успехов на этом турнире, вы можете быть довольны выходом в финал или для вас трофей или ничего?

— Когда доходишь до финала, то трофей или ничего. Никто не помнит финалиста, никто не пишет имя финалиста рядом с именем победителя. Я нацелена на титулы, но всё равно должна гордиться выходом в финал. Три финала подряд – это безумие! Надеюсь, в следующем году вернусь лучше и ещё раз подниму «Дафну» над головой.

— Во втором сете у вас хорошо шли дропшоты, почему не использовали их в третьем?

— В третьем сете всё решалось за один-два удара, у меня не получалось затянуть розыгрыш, заставить её обороняться, чтобы у меня было чуть больше времени и я могла бы делать дропшоты. Мне кажется, у меня не было возможности, но я ещё пересмотрю матч, может, дело в другом.

— Мэдисон сказала, что вы вдохновили её так мощно играть в важные моменты. Что для вас это значит, что вы вдохновили другого игрока?

— Зачем вы это сказали? На самом деле, так и надо, если ты в топе. Если ты агрессивный игрок, надо навязывать свою игру в важные моменты. Безумие слышать такое, я ведь моложе её, а она вдохновляется мной. Это многое значит, я всегда хотела быть вдохновением. Может, не для игроков, а для людей, не имеющих отношения к теннису (смеётся). Но это безумие, приятно слышать. Надеюсь, в следующий раз я буду играть немного лучше неё в эти важные моменты.

Мэдисон Киз с трофеем

— Вы говорили, что не думаете о рекорде, а идёте от матча к матчу. Насколько велико было давление сегодня?

— Перед игрой я думала об этом. Не хотела блокировать эти мысли, потому что, когда так делаешь, становится только хуже. Но когда уже вышла на корт, старалась сконцентрироваться непосредственно на поединке, на том, что мне надо сделать, чтобы выиграть. Это финал «Большого шлема», давление есть в любом случае. Однако не скажу, что дело в давлении, скорее в тактике и том, как я начала матч. А так – давление всегда есть, к нему просто привыкаешь.

— Вы выиграли 20 матчей подряд на Australian Open, насколько вы гордитесь тем, что сделали за это время?

— Очень горжусь. То, что я смогла так много матчей подряд выиграть на одном турнире «Большого шлема», это безумие. Это уже кое-что, так ведь? В любом случае, когда у кого-то ещё будет такая же победная серия, то, говоря о последнем игроке, который этого добился, будут называть моё имя. Это уже круто.

Сейчас я стараюсь оставаться на позитиве, искать что-то хорошее (улыбается), но это безумие. Несколько лет назад я даже мечтать, даже думать не могла о том, что смогу выиграть столько матчей подряд на одном «Шлеме». Этим точно можно гордиться, а также улучшать. Это всегда процесс – гордиться какими-то вещами и в то же время улучшать другие, которые не получились.

— Мэдисон здорово играла с самого начала, вы думали, что весь матч она не сможет держать такой уровень?

— Она всегда хорошо начинает, очень агрессивно. Вопрос в том, сможешь ли ты справиться с этой мощью и ответить тем же. Сегодня я не показывала лучшей игры, не смогла оказывать на неё давление. А так, конечно, я ожидала великолепного тенниса от неё, она же дошла до финала.