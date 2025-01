Уступает Звереву по личным встречам. Что может помешать Синнеру защитить титул на АО?

В финале мужского Australian Open Янник Синнер будет защищать свой титул в матче с теннисистом, который старше его на четыре с лишним года, но до сих пор не выиграл ни одного мэйджора – Александром Зверевым. Хотя немец сейчас является второй ракеткой мира, он не считался главным фаворитом в борьбе за выход в финал из нижней половины сетки, где были Карлос Алькарас и Новак Джокович. Однако великий серб одолел испанца, несмотря на травму бедра, а затем не смог завершить полуфинальный матч со Зверевым, снявшись сразу после поражения на тай-брейке затяжной первой партии.

Синнер сейчас идёт на победной серии из 20 матчей на хардовых «Шлемах» (Australian Open и US Open). И последний, кто обыграл Янника на харде в пятисетовом формате – это как раз Александр. Немец русского происхождения выбил его в четвёртом круге US Open – 2023, победив со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Сам Зверев там тоже далеко не прошёл, проиграв четвертьфинал Карлосу Алькарасу, а Синнер с тех пор отдал соперникам на АО и US Open всего семь сетов за 20 поединков. Два из них взял Даниил Медведев в финале АО-2024, в котором он вёл 2:0 по партиям, и ещё в пяти матчах Янник терял по одному сету. Кроме того, в прошлом сезоне он выиграл три из шести «Мастерсов» на харде (при этом пропустив Париж), Итоговый чемпионат ATP, а также второй год подряд помог сборной Италии завоевать Кубок Дэвиса. Вообще, на харде в 2024-м Синнер потерпел всего три поражения: два от Карлоса Алькараса и одно – от Андрея Рублёва.

Зверев, конечно, тоже провёл отличный сезон (иначе он не смог бы стать второй ракеткой мира), но всё же играл не на том уровне, на котором был Синнер. Александр победил на «Мастерсах» в Риме и Париже, а на «Ролан Гаррос» второй раз в карьере дошёл до финала мэйджора, опять проиграв его в пяти сетах. В 2020 году немец не дожал на US Open австрийца Доминика Тима, отдав финал с 2:0 по сетам (для Тима, хоть у него и было заслуженное прозвище Грунтовый принц, этот титул оказался единственным на ТБШ – окончания доминирования Рафаэля Надаля на «РГ» Доминик не дождался из-за травм и в прошлом году сам завершил карьеру). Зверев же уступил в финале «Ролан Гаррос» уже другому испанцу, Карлосу Алькарасу. Александр вёл 2:1 по сетам, но в четвёртой и пятой партиях шансов у него фактически не было.

Кстати, Алькарас в прошлом сезоне выиграл два «Шлема», победив после «РГ» ещё и на Уимблдоне, но это не помогло ему остаться в рейтинге выше Зверева. Александр опередил Карлоса за счёт лучших результатов на «Мастерсах» и Итоговом турнире, да и вообще испанец явно сник морально после поражения от Новака Джоковича в финале парижской Олимпиады, почти ничего не показав в концовке сезона. При этом Звереву не впервой быть на второй строчке рейтинга. Он уже поднимался на неё в середине июня 2022 года, вот только сыграть в таком статусе тогда не смог – за неделю с небольшим до этого Александр получил страшную травму ноги в полуфинале «РГ» с Рафаэлем Надалем и вернулся только в начале 2023-го, уже вылетев к тому моменту из топ-10. При этом если бы не та травма, то Зверев наверняка и первой ракеткой стал бы, сократив пребывание Даниила Медведева на вершине – разница в очках между ними летом была небольшой, меньше 1000, и у Александра точно были бы отличные шансы набрать столько на Уимблдоне, двух летних «Мастерсах» и турнирах помельче.

Александр Зверев Фото: Hannah Peters/Getty Images

Сейчас на лидерство в рейтинге немец точно не претендует, отставая от итальянца на три тысячи очков (в случае победы в финале Зверев сократит разницу до 2295). Но тут гораздо более ценен сам трофей, чем рейтинг. Если Янник в свои 22-23 года уже пошёл «фармить» хардовые мэйджоры и «Мастерсы» один за другим, то Александру подобные шансы предоставляются нечасто. Да, есть вопросы по обнаруженному у Синнера в организме весной запрещённому препарату, в первую очередь по тому, что его даже не отстранили до детального выяснения обстоятельств, но всё-таки совсем уж сложно представить, что Янник пользовался чем-то и после того, как попался – вне зависимости от того, был это намеренный приём чего-то с клостеболом или правда виноваты массажист и его крем. По крайней мере после марта Синнер должен быть чист, что не мешает ему штамповать победы.

У Зверева же на протяжении его карьеры были различные проблемы на «Шлемах». Помимо того перелома ноги на «РГ»-2022, когда он действительно набрал отличную форму, Александр не раз терпел поражения, имевшие скорее психологическую подоплёку. Обыгрывая топ-соперников на «Мастерсах» и других турнирах, немец раз за разом уступал им, когда дело доходило до встреч на ТБШ. Долгие годы над Зверевым висело «проклятие десятки» – на мэйджорах у него не было ни одной победы над игроком топ-10. Да, по пути к финалу US Open – 2020 никого из десятки лучших Александру не встретилось. Прервал Александр его как раз с Янником на US Open – 2023. Затем были ещё победы над Алькарасом (2) в четвертьфинале АО-2024 и над Каспером Руудом (7) в полуфинале «РГ»-2024. После финала «Ролан Гаррос» с игроками топ-10 на мэйджорах Зверев не встречался до полуфинальной стадии нынешнего турнира, а победу там над Джоковичем полноценной точно не назовёшь – хотя понятно, что это не вина Александра.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Безусловно, Синнер – фаворит этого финала. И по предыдущим результатам на «Шлемах», и по выступлениям за последний год у него есть перевес. Согласны с этим и букмекеры, и чемпион US Open – 2000 и Australian Open – 2005 Марат Сафин. «Синнер хорошо играет первым номером: уверенно атакует, хорошо двигается в атаке. Но в защите у него есть слабые стороны, например, он не всегда удачно ловит удары в противоход. Поэтому Звереву важно строить игру так, чтобы самому постоянно атаковать, использовать противоходы, укорачивать розыгрыши и рвать ритм. Однако у Зверева есть своя проблема: он часто играет вторым номером, отходя за заднюю линию, что не позволяет ему использовать свои сильные стороны — рост, силу, мощь. Он должен перестраиваться, играть агрессивнее и брать инициативу на себя. У Зверева бывает, что он активно ведёт розыгрыш, но в какой-то момент теряет концентрацию и останавливается. В таких матчах, особенно в финалах, это недопустимо.

Я думаю, что не должно быть сюрпризов — Синнер выиграет. Может, в четырёх сетах. Чтобы Саша победил, ему нужно полностью перестроиться. А он уже столько всего напроигрывал, что не знаю… Там нужно радикально всё менять, а таких изменений особо нет. Иногда у Синнера бывают проблемы со здоровьем, что-то заболит. Но если без эксцессов, то четыре сета Синнер», – сказал Сафин «Лучшему теннисному подкасту».

При этом один фактор в пользу Александра есть – счёт личных встреч. Он ведёт 4-2 и 3-1 на харде, причём побеждал на кортах с этим покрытием достаточно уверенно (самая упорная победа – 6:3 в решающем сете на US Open – 2023), а единственное поражение потерпел прошлым летом в Цинциннати лишь на тай-брейке третьего сета. Это может помочь немцу верить в то, что, даже когда Янник уже вышел на свой пик, ему было неудобно играть со Зверевым. А психология и вера в свои силы могут творить чудеса, по крайней мере в матчах соперников, между которыми нет пропасти по уровню игры (а её явно нет, хотя Синнер сильнее).

Все матчи Янника Синнера с Александром Зверевым Общий счёт – 4-2 в пользу Зверева «Ролан Гаррос» – 2020, грунт. Четвёртый круг 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 – победа Синнера Кёльн-2020, хард. Полуфинал 7:6 (7:3), 6:3 – победа Зверева US Open – 2021, хард. Четвёртый круг 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) – победа Зверева Монте-Карло-2022, грунт. Четвертьфинал 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) – победа Зверева US Open – 2023, хард. Четвёртый круг. 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 – победа Зверева Цинциннати-2024, хард. Полуфинал 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4) – победа Синнера

Встреча Синнера со Зверевым состоится в воскресенье, 26 января. Начало – не раньше 11:30 мск.