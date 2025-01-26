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Янник Синнер, Александр Зверев: онлайн-трансляция финала Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Синнер и Зверев бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Мужской финал Australian Open 26 января 2025 года
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На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье завершается мужской турнир. На корте появятся итальянец и немец. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 26 января, мужчины разыграют главный трофей в одиночном разряде. До финальной стадии добрались первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Александр Зверев, для которого это будет третий финал ТБШ после US Open – 2020 и «Ролан Гаррос» – 2024. Что касается Синнера, то он победил в обоих финалах, в которых до этого играл – на Australian Open – 2024 и US Open – 2024. Счёт личных встреч финалистов на данный момент – 4-2 в пользу Зверева.

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

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Live Даниил Сальников

Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.

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Предлагаем вам пройти опрос о главном событии дня, пока всё не «началось».

01:07 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье ожидается ответственный игровой день, в котором будут разыграны важные трофеи.

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