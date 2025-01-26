На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье завершается мужской турнир. На корте появятся итальянец и немец. Подробности — в трансляции.

Синнер и Зверев бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 26 января, мужчины разыграют главный трофей в одиночном разряде. До финальной стадии добрались первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Александр Зверев, для которого это будет третий финал ТБШ после US Open – 2020 и «Ролан Гаррос» – 2024. Что касается Синнера, то он победил в обоих финалах, в которых до этого играл – на Australian Open – 2024 и US Open – 2024. Счёт личных встреч финалистов на данный момент – 4-2 в пользу Зверева.

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