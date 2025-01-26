Синнер — снова чемпион Australian Open. Янник повторил достижения Надаля и Джоковича

Итальянец выиграл третий подряд хардовый ТБШ и защитил свой первый «Шлем». А у Зверева уже три поражения в трёх финалах.

В воскресенье, 26 января, завершился Открытый чемпионат Австралии — 2025. Последним в программе соревнований, как обычно, стоял мужской финал. В титульном матче сошлись теннисисты, которые и должны были там оказаться, если исходить из номеров посева. Первая ракетка мира Янник Синнер защищал завоёванный год назад титул в поединке со вторым номером рейтинга ATP Александром Зверевым. Синнер в полуфинале на классе прошёл Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. Зверев затратил ещё меньше сил, так как его соперник по полуфиналу Новак Джокович из-за травмы снялся сразу после того, как со счётом 6:7 (5:7) проиграл первый сет.

Фаворитом решающего противостояния был Синнер. Год назад итальянский теннисист выиграл Australian Open, и это был его первый титул на турнирах «Большого шлема». Зверев впервые выступал в финале AO, а на других мэйджорах он дважды доходил до финала — на US Open 2020 года и на «Ролан Гаррос» — 2024, — но ни разу не брал главный трофей. А вот в личных встречах у Александра имелся перевес над Янником: 4-2, в том числе 3-1 на харде. Немец выиграл на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2022-м, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.

Александр Зверев и Янник Синнер в 2024 году Фото: Dylan Buell/Getty Images

После выхода в финал Синнер рассказал, что ожидает сложной встречи. «Предстоит очень сложный матч. У нас обоих было много проблем, так что всё может случиться. Он невероятный игрок, который охотится за своим первым титулом на мэйджорах. Будет большое напряжение. Но приятно снова оказаться в этой ситуации», — сказал Янник на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что вероятность победы Синнера составляет 80%. «Александру нужна надёжность. Ему всегда этого не хватало, поэтому в какие-то минуты игры он допускал невынужденные ошибки. Из-за этого он и не добрался до «Большого шанса». Синнер сейчас сильнее, но кто знает… В одном матче можно выложиться и сыграть успешно. Оценю шансы в 80 на 20 в пользу Синнера», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Янник Синнер на Australian Open — 2025 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева тоже не сомневалась в победе Синнера. «Вопрос в том, как станет подавать Зверев. Если у него будет хорошая подача, Яннику придётся тяжеловато. Этот матч поставили на вечернюю сессию, что на руку обоим теннисистам. Сам Александр отмечал, что днём ему некомфортно и не так летит мяч. Яннику тоже днём не очень — мы видели это в австралийскую жару. Но понятно, что Синнер выиграет очередной титул турнира «Большого шлема» и защитит свою прошлогоднюю победу», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин подробно разобрал ключевые вещи, от которых может зависеть судьба титула. «Синнер хорошо играет первым номером: уверенно атакует, хорошо двигается в атаке. Но в защите у него есть слабые стороны: например, он не всегда удачно ловит удары в противоход. Поэтому Звереву важно строить игру так, чтобы самому постоянно атаковать, использовать противоходы, укорачивать розыгрыши и рвать ритм.

Естественно, подача тоже имеет ключевое значение. Александру нужно стабильно держать первую подачу, варьировать её направление, чтобы Синнер не знал, куда полетит мяч. А на приёме нужно активно атаковать вторую подачу Синнера, не позволяя ему занимать удобную атакующую позицию. Максимальный прессинг на его подаче — это шанс заставить Синнера чувствовать себя менее уверенно. И тогда уже можно строить дальнейшую игру», — приводит слова Сафина «Лучший теннисный подкаст».

Александр Зверев на Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первые геймы остались за подающим. Синнер, в отличие от Зверева, брал своё вообще без вопросов, и это несколько удивительно, ведь подача как таковая у Александра всё-таки получше. Тем не менее он лишь однажды смог затащить Янника в долгий обмен, но так и не набрал ни одного очка на приёме. В четвёртом гейме итальянец обострил ситуацию, вынуждая немца ошибаться, заработал двойной брейк-пойнт, но реализовать его не смог — 2:2.

В пятом гейме какие-то шансы на приёме появились и у Зверева. Немец добрался до «ровно», но большего не достиг. Во многих розыгрышах итальянец не обострял, дожидаясь неточностей в исполнении соперника, — такая тактика работала. Александр в попытках что-то изменить принялся чаще ходить к сетке, но брал там очки лишь в одном случае из двух (5 из 10 за партию).

В восьмом гейме Синнер всерьёз вцепился в подачу оппонента, но тот какое-то время держался. На третьем брейк-пойнте Яннику не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в корт. А на четвёртом брейк-пойнте Зверев, доставая обводящий, сплоховал, пробив в сетку, и случился первый в матче брейк — 5:3 в пользу итальянца. Подавая на сет, Синнер взял гейм под ноль — 6:3 за 48 минут. У него и виннеров было больше (13 против восьми), и невынужденных меньше (семь против 12).

Янник Синнер в финале Australian Open — 2025 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Во второй партии неприятности у Зверева начались уже в третьем гейме. Оба брейк-пойнта, имевшихся у Синнера, немец отыграл смэшами после непродолжительных обменов. На приёме же Александр, как и в первом сете, долгое время ничего не мог поделать против Янника, несмотря на то что у того случился небольшой спад в игре. И только в 10-м гейме болельщикам итальянца пришлось поволноваться. Уступая 4:5, он начал с 0:30 на подаче, допустив пару ошибок. Но и в этом случае Зверев не добрался до брейк-пойнтов — 5:5.

В 12-м гейме Зверев тоже был в двух очках от победы в сете, принимая при 6:5 в свою пользу. На 30:30 теннисисты сотворили потрясающий розыгрыш из 21 удара — Синнер в концовке перехитрил соперника. Вот как это было:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Australian Open.

В следующем обмене итальянец закрыл гейм, и пришлось играть тай-брейк. В нём, как это порой случается, всё решили мелочи. До 3:3 игроки дошли, выдав по два мини-брейка. На девятом мяче, уже при 4:4, Синнеру на приёме помог трос — мяч упал на стороне Зверева. Это был третий мини-брейк Янника, который, отподавав в следующих двух розыгрышах, забрал и второй сет — 7:6 (7:4) за 1 час 13 минут. Эта партия стала 21-й подряд, в которой Синнер победил игрока из топ-10. У Роджера Федерера было 20 подряд выигранных сетов в матчах с топ-10, у Рафаэля Надаля — 18, у Новака Джоковича — 17.

Александр Зверев злится Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В третьей партии Синнер дожал соперника. Итальянец держал подачу с минимальными шансами для Зверева, а тот, в свою очередь, провалил шестой гейм, на подаче. На втором брейк-пойнте немецкий теннисист, продолжавший собирать невынужденные ошибки, допустил неточность по длине, и Синнер добился брейка — 4:2.

В седьмом гейме Янник подтвердил его — не без проблем, но и без особых нервов, после двух «ровно». Александр за весь матч так ни разу и не вышел на брейк-пойнты. Синнер же, подавая на титул при 5:3, использовал единственный матчбол. Янник укоротил, Зверев добежал, но получил обводящий — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 45 минут.

Вот так Синнер защитил титул и стал трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». У него три победы в трёх финалах ТБШ. (А у Зверева, напротив, три поражения в трёх финалах: US Open — 2020 и «Ролан Гаррос» — 2024 и нынешний.) Этот титул стал для Янника первым в сезоне и 19-м – в карьере. Он стал единственным итальянцем, выигравшим более двух мэйджоров в одиночном разряде. И 15-м игроком в Открытой эре, победившим на не менее двух AO.

Также Синнер стал 11-м теннисистом, защитившим титул на AO. И первым игроком за 19 лет, сумевшим защитить свой первый ТБШ, после Рафаэля Надаля, выигравшего «Ролан Гаррос» в 2005 и 2006 годах. Янник оказался пятым теннисистом в Открытой эре, победившим на трёх хардовых ТБШ подряд (AO-2024, US Open – 2024 и нынешний), и первым после Новака Джоковича, выигравшего AO-2015, US Open – 2015 и AO-2016. Кроме того, Синнер стал самым молодым теннисистом, победившим на не менее двух AO, после Джима Курье, который брал титулы в Мельбурне в 1992 и 1993 годах. И стал восьмым игроком в Открытой эре, взявшим свои первые три финала ТБШ. Победная серия итальянца составляет уже 21 матч, а его последнее поражение — финал Пекина-2024 с Карлосом Алькарасом. Синнер как чемпион AO-2025 заработал 3,5 млн австралийских долларов (примерно $ 2,2 млн), а Зверев как финалист — 1,9 млн австралийских долларов ($ 1,2 млн).

Напомним, женский одиночный финал Australian Open взяла американка Мэдисон Киз. Она сенсационно победила Арину Соболенко, которая в 2023 и 2024 годах выигрывала первый мэйджор сезона.