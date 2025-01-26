«У него не видно каких-то недостатков в игре». Бурная реакция на 3-й титул Синнера на ТБШ

В стане итальянских любителей большого тенниса заметное оживление. Стартовый в нынешнем сезоне турнир серии «Большого шлема» в Мельбурне принес этой стране радостную весть. Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник защитил титул на Australian Open и стал трёхкратным чемпионом мэйджоров. Этот титул стал для Янника первым в сезоне и 19-м – в карьере. Он оказался единственным представителем Италии, выигравшим более двух мэйджоров в одиночном разряде и 15-м теннисистом в Открытой эре, победившим на не менее двух AO. Победная серия Синнера составляет уже 21 матч, а его последнее поражение — финал Пекина-2024 с Карлосом Алькарасом. Феноменально, не правда ли?

Напомним, в титульном поединке в Мельбурне Синнер сломил сопротивление немца Александра Зверева (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 45 минут. Таким образом, олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде стал седьмым теннисистом, проигравшим свои первые три финала в турнирах «Большого шлема». До Александра это сделали американец Иван Лендл, американец Андре Агасси, хорват Горан Иванишевич, британец Энди Маррей, австриец Доминик Тим и норвежец Каспер Рууд.

Вторая ракетка мира начал свою речь так.

«Стоять рядом с этим трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему — это отстой. Поздравляю Янника, ты точно это заслужил, ты с отрывом лучший игрок в мире. Я надеялся, что смогу сегодня бороться более на равных, но ты слишком хорош. Поздравляю, никто не заслуживает этот трофей больше тебя.

Спасибо своей команде, мы стараемся делать всё правильно, я просто недостаточно хорош, вот и всё (улыбается). Ценю всё, что все сделали за последние пару лет, чтобы я вернулся после перелома лодыжки и стал вторым номером рейтинга, снова играл в финалах турниров «Большого шлема». Без них меня бы здесь не было.

Спасибо болельщикам, вы потрясающие! Поддерживали меня все две недели, гнали меня в финал. Я на самом деле думал, что у меня есть шанс, но вот… Не знаю, смогу ли когда-нибудь поднять этот трофей, но я буду продолжать попытки. Увидимся в следующем году!» — сказал Зверев на церемонии награждения.

Александр Зверев и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Затем Янник обратился к Александру после победы над ним в финале мельбурнского мэйджора.

«Саша, тяжёлый день для тебя, твоей команды, семьи. Ты потрясающий игрок, продолжай верить в себя. Мы все в теннисе знаем, какой ты сильный — не только как игрок, но и как человек. Продолжай работать, мы все верим, что очень скоро ты поднимешь один из этих трофеев. Я желаю тебе только самого лучшего», — заявил Синнер на церемонии награждения.

«А ещё трёхкратный победитель ТБШ не мог не поблагодарить свою команду и местную публику.

Моя команда, что сказать? Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого – потрясающе, но ещё лучше – разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен, что это, наверное (но я постараюсь тебя переубедить!), твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Всё началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном – великолепный дуэт тренеров, а также физио и все остальные, спасибо вам огромное

Спасибо болельщикам, вы потрясающие! Вы поддерживали меня даже не с первого круга, а ещё за неделю до этого. Я чувствовал вашу любовь, увидимся в следующем году», — добавил спортсмен.

Янник Синнер Фото: Graham Denholm/Getty Images

Как отреагировали на титул Синнера

«Синнер изначально был фаворитом, поэтому мало кто удивлён его победой над Зверевым. На мой взгляд, Звереву не хватает уверенности в таких матчах: уже не первый финал он показывает игру немного ниже своего уровня. Саша играет не так свободно, чуть зажимается — это не приносит эффективности в финалах.

Янник подтвердил, что по праву является номером один в мире. У него какая-то внушительная беспроигрышная серия на харде. Синнер абсолютно заслуженно является номером один на сегодняшний день», — сказал победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский «Чемпионату».

«Очевидно, что сегодня Янник превзошёл Сашу, не дав ему ни одного брейк-пойнта на протяжении всего матча. Так что итоговый счёт закономерно отражает ход поединка. Перед игрой Марат Сафин достаточно подробно разобрал возможные расклады. Увиденное на корте практически полностью соответствовало его предположениям», — заявил член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко «Чемпионату».

«Я скажу, что это ожидаемый результат и не трудно было его предположить. Вопрос был только в том, сколько сетов потребуется Синнеру, три или четыре, чтобы победить. Оказалось, что хватило трёх», — цитирует советского и российского теннисиста, заслуженного тренера РСФСР Виктора Янчука Vprognoze.ru.

«Финал получился очень хорошим, несмотря на победу Синнера в трёх сетах. У Зверева были большие проблемы с завершающим ударом, и Синнер умело этим пользовался. К тому же в решающие моменты, даже если он имел какие-то трудности, он их всегда преодолевал. У Зверева постоянно подвисала подача, часто он отыгрывался со счёта 15:40, но всё время делать против Синнера это невозможно.

Может быть, в начале турнира ещё кто-то боролся с Синнером, но к концу он набрал просто потрясающую форму и феноменально играл. Если бы он в этой форме играл против первых соперников, для них было бы счастьем взять один-два гейма за сет. У него не видно каких-то слабых мест или недостатков в игре, он всё умеет, и сейчас он с большим отрывом номер один в мире», — приводит слова финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова ТАСС.

«Поздравляем, Янник. Друг Формулы-1 Янник доминировал в Мельбурне и завоевал два подряд титула Australian Open. До открытия сезона Формулы-1 в Мельбурне осталось всего семь недель!» — гласит сообщение в социальных сетях Формулы-1.

«Ты был фантастическим сегодня, Янник Синнер! Ты чемпион», — написала пресс-служба «Милана».

«Просто невероятно! Поздравляем, Янник, так заслуженно», — оставил свой комментарий официальный аккаунт ATP-тура.

«Кто может обыграть тебя? Поздравляем, Янник», — написал фан-клуб Синнера Carota Boys.

А известная итальянская газета La Gazzetta dello Sport отреагировала на победу своего любимца двумя эмодзи «кубок» и одним «лисица».

Пресс-служба престижного «пятисотника» в Роттердаме также оставила свой комментарий, добавив эмодзи «лисица» и «бицепс», заявив, что ждёт первую ракетку миру на своём турнире уже через неделю.

Не оставались в стороне от сегодняшнего яркого мужского финала в Мельбурне и другие звёздные теннисисты, а также именитые игроки, уже зачехлившие ракетки.

«Оставайся сильным, Александр Зверев! Твой момент придёт, я уверен в этом», — обратился к финалисту АО-2025 в социальных сетях третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Саша, продолжай верить, мой друг. Ты обладаешь той самой силой, чтобы выиграть ТБШ», — поддержал немца 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович.

И затем на итальянском языке поздравил Янника с его вторым титулом на АО.

«Янник-молот», — написал соотечественник Синнера финалист Уимблдона-2021 в одиночном разряде Маттео Берреттини, сделав при этом репост одной из публикаций официального аккаунта Eurosport Italia.

«Поздравляю двукратного чемпиона Australian Open в мужском одиночного разряде и первого итальянского теннисиста, который выиграл три «Больших шлема», – Янника Синнера!» – высказалась и экс первая ракетка мира американка Билли Джин Кинг.

«Поздравляю, Янник» — написал победитель шести ТБШ, бывший немецкий теннисист Борис Беккер.